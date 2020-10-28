Сбросили на ходу: машинист и его помощник попались на краже топлива

Двое мужчин предложили знакомому им машинисту и его помощнику заработать легкие деньги. Нужно было перелить сэкономленное и неучтенное топливо в канистры и сбросить в заранее оговоренном месте вдоль железнодорожного полотна. Однако сотрудники полиции оказались на несколько шагов впереди.
Полицейские обнародовали кадры оперативной съемки, запечатлевшие действия предприимчивых железнодорожников, решивших улучшить свое финансовое положение противозаконным способом. Видео было опубликовано в понедельник, 26 октября, после того, как уголовное дело по статье "Кража" передали в суд.
По данным правоохранителей, машинист эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Московской дирекции тяги и его помощник приняли выгодное "коммерческое предложение" двух безработных жителей Ржева.
Суть "бизнес-плана" заключалась в том, что железнодорожники экономят топливо на вверенном им локомотиве, затем перекачивают его в канистры и на ходу сбрасывают подельникам в заранее оговоренном месте.
По данным правоохранителей, машинист эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Московской дирекции тяги и его помощник приняли выгодное "коммерческое предложение" двух безработных жителей Ржева.
Суть "бизнес-плана" заключалась в том, что железнодорожники экономят топливо на вверенном им локомотиве, затем перекачивают его в канистры и на ходу сбрасывают подельникам в заранее оговоренном месте.
Участники криминального предприятия были неприятно удивлены, когда выяснилось, что в том же самом месте их уже ожидали оперативники. Мужчин, приехавших забирать канистры с горючим, взяли с поличным, а машиниста и помощника – задержали после прибытия в пункт назначения.
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Метки: видео железная дорога кража машинист полиция
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А продажа соляры железнодорожниками - обычное дело...
Этих, которые продавали сэкономленное топливо, - посадят, а руководство РЖД, ворующее миллионами, останется чистенькими - проверенный годами приём: "свалить всё на стрелочника"!