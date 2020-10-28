FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 3613 постов • 665 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Сбросили на ходу: машинист и его помощник попались на краже топлива

Сбросили на ходу: машинист и его помощник попались на краже топлива (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 13:46
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   железная дорога   кража   машинист   полиция   
279
1
1
Двое мужчин предложили знакомому им машинисту и его помощнику заработать легкие деньги. Нужно было перелить сэкономленное и неучтенное топливо в канистры и сбросить в заранее оговоренном месте вдоль железнодорожного полотна. Однако сотрудники полиции оказались на несколько шагов впереди.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   железная дорога   кража   машинист   полиция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26
wr2x2 36 минут назад
подстава от службы внутренней безопасности ржд?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
sgb66 22 минуты назад
"Крыса" завелась в коллективе.
А продажа соляры железнодорожниками - обычное дело...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Сергей Полчаса назад
Конечно! Ловить тех, кто ворует на "копейки" легче, чем тех, кто ворует "вагонами"!
Этих, которые продавали сэкономленное топливо, - посадят, а руководство РЖД, ворующее миллионами, останется чистенькими - проверенный годами приём: "свалить всё на стрелочника"!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ВОВЧЕГ Сергей 4 минуты назад
не миллионами, а миллиардами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Сергей ВОВЧЕГ Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Сибиряк Час назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото) Злой сосед поймал похитителя посылок и передал полиции Злой сосед поймал похитителя посылок и передал полиции В США вор выбрал самое неудачное место для кражи велосипеда В США вор выбрал самое неудачное место для кражи велосипеда Одесские полицейские украли несколько вещей во время обыска Одесские полицейские украли несколько вещей во время обыска Вор выхватил телефон телеведущей во время прямого эфира Вор выхватил телефон телеведущей во время прямого эфира Воры посылок недолго радовались добыче Воры посылок недолго радовались добыче
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

904323



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк
1
35
12 любопытных фактов о главной "матери драконов" - Эмилии Кларк
20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина
1
251
20 мелочей, которые сводят с ума работников магазина
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
0
8
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
2
44
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Звезды без фотошопа: "честные" фото из соцсетей (8 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#сша#россия#знаменитости#москва#фотографии#прикольные#конфликт
#факты#история#интересное#в мире#автомобили#позитив#разное#пандемия#звезды#коты
#юмор#прикол#люди#авария#дтп#авто авария#СССР#автомир#картинки#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться