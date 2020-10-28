Сбросили на ходу: машинист и его помощник попались на краже топлива

Полицейские обнародовали кадры оперативной съемки, запечатлевшие действия предприимчивых железнодорожников, решивших улучшить свое финансовое положение противозаконным способом. Видео было опубликовано в понедельник, 26 октября, после того, как уголовное дело по статье "Кража" передали в суд.



По данным правоохранителей, машинист эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная Московской дирекции тяги и его помощник приняли выгодное "коммерческое предложение" двух безработных жителей Ржева.



Суть "бизнес-плана" заключалась в том, что железнодорожники экономят топливо на вверенном им локомотиве, затем перекачивают его в канистры и на ходу сбрасывают подельникам в заранее оговоренном месте.