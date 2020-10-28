Крупный лось пробежал по реке перед лодкой и не утонул

Плывущая на лодке по реке жительница Аляски запечатлела на видео лося, который бежал по поверхности воды и не тонул. Происходящее можно с легкостью принять за фейк или даже чудо, если не знать одну особенность.
По словам автора, видео настоящее и лось на нём переходит реку, чтобы подняться вверх по течению. Оказалось, что в момент съемки женщина была со свои случайным сохатым спутником на мелководье - глубина воды на этом участке реки составляла около 13 см.
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