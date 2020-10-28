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Крупный лось пробежал по реке перед лодкой и не утонул

Крупный лось пробежал по реке перед лодкой и не утонул (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 08:52
Сообщество : Животные
Метки: аляска   видео   животные   интересно   лось   река   
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Плывущая на лодке по реке жительница Аляски запечатлела на видео лося, который бежал по поверхности воды и не тонул. Происходящее можно с легкостью принять за фейк или даже чудо, если не знать одну особенность.

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Метки: аляска   видео   животные   интересно   лось   река   
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Крупный лось пробежал по реке перед лодкой и не утонул
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20k
Сибиряк 2 часа назад
Крупный лось пробежал по реке перед лодкой и не утонулПосмотреть
Крупный лось пробежал по реке перед лодкой и не утонул
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Mr.Adamson

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