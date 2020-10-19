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Будьте внимательны, когда надеваете наушники в Австралии

Будьте внимательны, когда надеваете наушники в Австралии (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2020 12:25
Метки: австралия   видео   наушники   находка   паук   тарантул   
312
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В австралийском городе Перт рабочий почувствовал странное покалывание в области уха, когда надел защитные наушники. Мужчина поспешил их снять и обнаружил внутри не самого милого и приятного гостя.

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Метки: австралия   видео   наушники   находка   паук   тарантул   
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4  комментария
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24k
Acu900 21 минуту назад
Вот если бы это было не в Австралии а в Китае, этому "гостю" нашли бы кое-какое применение
Вот если бы это было не в Австралии а в Китае, этому "гостю" нашли бы кое-какое применение
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21k
Dobry vojak Svejk 11 минут назад
Тарантул "меломан". Очевидно же ! )
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4k
vitenok 23 минуты назад
Твоюждивизию... У меня новая фобия.
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7k
Vacony 43 минуты назад
бр.. ужас какой...
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