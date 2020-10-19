Будьте внимательны, когда надеваете наушники в Австралии

В австралийском городе Перт рабочий почувствовал странное покалывание в области уха, когда надел защитные наушники. Мужчина поспешил их снять и обнаружил внутри не самого милого и приятного гостя.
Всё верно, внутри наушников спрятался тарантул. Пауку очень понравилось новое и незнакомое место и он не спешил его покидать.
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