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Неожиданная реакция темнокожего драчуна на незнакомца с собакой

Неожиданная реакция темнокожего драчуна на незнакомца с собакой (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 10:47
Сообщество : Юмор
Метки: видео   показалось   преступление   собака   юмор   
1268
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Дравшийся с автомобилистом темнокожий мужчина увидел проходящего мимо незнакомца с собакой и отреагировал на него весьма неожиданно. Он принял собачника за полицейского и решил сразу же сдаться.

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Метки: видео   показалось   преступление   собака   юмор   
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8  комментариев
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4k
Stray 2 часа назад
Буйная, но помнящая дрессировку обезьяна.
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6k
Акакий 37 минут назад
на самом деле на быдло и гопоту наличие собаки служебной породы очень отрезвляюще действует.
это не только в пендостане, у нас тоже.
особенно собак боятся кавказцы, тут хз почему.
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17k
SerGProS Час назад
Генетическая память, это хорошо!

Генетическая память, это хорошо!
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20k
Vazari Час назад
Это потом он будет кричать BLM! а пока пахнет жареным-лучше полежать мордой в асфальт и не отсвечивать
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9k
Schandmaul 2 часа назад
интересно, это рефлекс или следствие дрессировки?
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17k
SerGProS Schandmaul Час назад
Это уже генетика
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9k
Serg2001 2 часа назад
Вот можно же всё-таки их дрессировать... Просто нужно правильно это делать. В этом городе, похоже, грамотные полицейские... ))
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25k
labuda.blog 2 часа назад
Правильная реакция!


Полиция США выдрессировала дебоширов как положенно! Не то что у нас. Даже в автозаках им весело!
Правильная реакция! Полиция США выдрессировала дебоширов как положенно! Не то что у нас. Даже в автозаках им весело!
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