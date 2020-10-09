Неожиданная реакция темнокожего драчуна на незнакомца с собакой

Дравшийся с автомобилистом темнокожий мужчина увидел проходящего мимо незнакомца с собакой и отреагировал на него весьма неожиданно. Он принял собачника за полицейского и решил сразу же сдаться.
Бывает же такое!
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Метки: видео показалось преступление собака юмор
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это не только в пендостане, у нас тоже.
особенно собак боятся кавказцы, тут хз почему.
Полиция США выдрессировала дебоширов как положенно! Не то что у нас. Даже в автозаках им весело!