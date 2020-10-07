Леопард настиг импалу впечатляющим прыжком с дерева

В Национальном парке Крюгера в ЮАР турист стал свидетелем охоты леопарда. Засевший на дереве хищник наблюдал за пасующейся импалой, а затем осуществил впечатляющий прыжок и не оставил африканской антилопе никаких шансов.
Леопарду понадобилось всего несколько секунд, чтобы совершить атаку и убить импалу.
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