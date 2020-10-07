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Леопард настиг импалу впечатляющим прыжком с дерева

Леопард настиг импалу впечатляющим прыжком с дерева (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 11:03
Сообщество : Животные
Метки: Парк Крюгера   антилопа   видео   импала   леопард   юар   
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В Национальном парке Крюгера в ЮАР турист стал свидетелем охоты леопарда. Засевший на дереве хищник наблюдал за пасующейся импалой, а затем осуществил впечатляющий прыжок и не оставил африканской антилопе никаких шансов.

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Метки: Парк Крюгера   антилопа   видео   импала   леопард   юар   
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15  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
Какое неравнодушие и человеческое отношение со стороны обезьян. А импалам поипать.
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4k
Олег Горожанин 2 часа назад
это бабуины, плотоядные и весьма агрессивные. Они не защищали импалу, а попытались выяснить, возможно ли "отжать" мясо у леопарда. Были бы голодные - сожрали бы и импалу, и леопарда, и автора видео.
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262
Дмитрий 9 минут назад
Похоже на протесты в любой стране мира...кто громче всех орёт оказался не при делах. А чувак, который тупо не вмешивался и пришёл пожрать, огрёб охрененных люлей...
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7k
Клёст 38 минут назад
Бабуины, бл@дь, как чайки.
Страшно даже. Брр..
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1k
Федор Медведев Час назад
поведение бабуинов напомнило рынок "Большие исады" в Астрахани.
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8k
Serg2001 2 часа назад
У меня котик птичек так же ловит... ))
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871
Herr Mannelig 2 часа назад
Обезьяны кажется были в курсе что он прячется на дереве
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Олег Herr Mannelig Час назад
Разумеется в курсе, поэтому и не напали на не крупную импалу (а именно она была их целью).
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Олег 2 часа назад
А есть видео, где леопард настигает автора этого, вертикального, видео? Друг просил
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Афраний Олег 2 часа назад
Наверное нет.Походу,леопард съел автора вместе с его мобильником.
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4k
Олег Афраний 2 часа назад
Друг говорит, мол есть на свете справедливость
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Mr.Adamson

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