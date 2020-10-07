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Рабочий поджег веревку на мешке с хлопком и спалил все складские запасы

Рабочий поджег веревку на мешке с хлопком и спалил все складские запасы (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 08:33
Метки: видео   зажигалка   китай   пожар   рабочий   склад   хлопок   
3006
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На одном из складов в Китае рабочий разгружал огромные тюки с хлопком и в какой-то момент решил ускорить процесс. Он попытался избавиться от веревки на мешке с помощью пламени зажигалки и случайно поджег хлопковую кучу.

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Метки: видео   зажигалка   китай   пожар   рабочий   склад   хлопок   
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1k
Леонид Кубарев Час назад
Это как спичкой посветить чтобы посмотреть сколько бензина осталось в баке.
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33k
Example 6.2.6 Минуту назад
В таких местах согласно ТБ, у людей принципе не должно быть зажигалок, и предметов которые сильно нагреваются или дают искру. А чтоб даже случайно ничего не притащили - униформа выдаётся без карманов и везде таблички висят предупреждающие, что легко воспламеняемые материалы, и что могут погибнуть люди. Понятное дело что и штрафы там должны быть суровые, за нарушения.
Но тут, судя по всему, либо работник такой "самородок" каких поискать надо, либо всем с прибором накласть на ТБ.. Не удивлюсь, если грузовичок не электрический, а с ДВС..
С другой стороны, это Китай, там жизнь человека вообще ничего не стоит, всё поставлено на смысл - высокой производительности труда с минимальными затратами. И там где в цивилизованной стране, будет и инженер по ТБ, и специальная станция, и обученные рабочие со страховками и профильной подготовкой (всё это требует денег), в КНР наймут колхозников с ближайшей деревни, которые вчера рис добывали отправят их на заднем дворе фасовать горячий материал, прямо под открытым небом, не озаботившись минимальными мерами безопасности. Даже если куча продукции сгорит, или одни китаец пострадает - возместить ущерб заставят общину этих рабочих, в противном случае их всех уволят и наберут таких же из соседней деревни, а они будут счастливы за возможность вкалывать за 150 уе в месяц. Этим отчасти (вместе с экологической катастрофой, нарушением патентного права, фальсификациями) и обусловлена экономическая мощь Китая. Увы. На одном глобусе живём.
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686
Kaktooz 12 минут назад
да поступок так себе, но там рядом не было огнетушителей?
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25k
Fat Lynx 37 минут назад
Рабочий поджег веревку на мешке с хлопком и спалил все складские запасы
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11k
Роман 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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6k
Сгусток позитива 42 минуты назад
мощно
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2k
aleksei 52 минуты назад
Китай, как обычно, жгет
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8k
Максим 57 минут назад
Кто в узбекистане жил тот знает) В юности отправляли на сбор хлопка. Так на приёмке, ни дай бог кого с сигаретой увидят, откуячат, и не на словах. Реально морду разобьют.
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785
Mikhail K Максим 46 минут назад
Хлопок легковоспламеняемый продукт. Как в Текстильном институте нам объясняли, что он даже от каких-то там бактерий может начать тлеть, а далее все сгорит
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3k
rutt Час назад
До сварщика из Бейрута ему далеко
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15k
mooc Час назад
На 50й секунде еще один умник веником тушить начал ну хоть не бензином. Хотя судя по всему там еще и машина сгорит и все что за ней. В общем фееричные
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37k
Александр 2 часа назад
Он бы ещё на мельнице веревочку на мешке с мукой поджег, тогда не пришлось бы догадываться о его судьбе )
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2k
Феликс Дзержинский Александр Час назад
Хотел бы на это взглянуть. Уйебало бы так, что мало не показалось.
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42k
SinigamiRuuk Феликс Дзержинский Час назад
Бейрут проделки сварщика не сооблюдающего ТБ...
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4k
Станислав Феликс Дзержинский Час назад
Ну так загугли "Взрыв в Бейруте"
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2k
Феликс Дзержинский Станислав 58 минут назад
Зачем мне гуглить, на ютубе есть не плохой ролик.
Ссылка www.youtube.com
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732
Ярик Феликс Дзержинский 49 минут назад
Мда уж, ЛСК не помогли.
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1k
SSD 2 часа назад
Как я погляжу, они там в китае, не очень умные... То мышей летучих жрут, теперь этот еще "герой"...
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