Рабочий поджег веревку на мешке с хлопком и спалил все складские запасы

На одном из складов в Китае рабочий разгружал огромные тюки с хлопком и в какой-то момент решил ускорить процесс. Он попытался избавиться от веревки на мешке с помощью пламени зажигалки и случайно поджег хлопковую кучу.
В итоге мужчина, который не отличается умом и сообразительностью сжег весь товар. О дальнейшей его судьбе остается лишь догадываться.
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Но тут, судя по всему, либо работник такой "самородок" каких поискать надо, либо всем с прибором накласть на ТБ.. Не удивлюсь, если грузовичок не электрический, а с ДВС..
С другой стороны, это Китай, там жизнь человека вообще ничего не стоит, всё поставлено на смысл - высокой производительности труда с минимальными затратами. И там где в цивилизованной стране, будет и инженер по ТБ, и специальная станция, и обученные рабочие со страховками и профильной подготовкой (всё это требует денег), в КНР наймут колхозников с ближайшей деревни, которые вчера рис добывали отправят их на заднем дворе фасовать горячий материал, прямо под открытым небом, не озаботившись минимальными мерами безопасности. Даже если куча продукции сгорит, или одни китаец пострадает - возместить ущерб заставят общину этих рабочих, в противном случае их всех уволят и наберут таких же из соседней деревни, а они будут счастливы за возможность вкалывать за 150 уе в месяц. Этим отчасти (вместе с экологической катастрофой, нарушением патентного права, фальсификациями) и обусловлена экономическая мощь Китая. Увы. На одном глобусе живём.