Какова настоящая причина гибели фауны на Камчатке

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Первое, на что обращает внимание случившееся — это гибель именно донных животных в большом количестве. Погибшей рыбы не так много, она попросту ушла на глубину. А вот те животные, которые живут на дне океана, такие как морские звёзды, ежи, осьминоги, крабы, моллюски — погибли.Этот факт со 100% вероятностью указывает на то, что была отравлена вся толща воды в этой зоне. До самого дна. Весь природный биосферный слой, от поверхности до дна.В свою очередь, этот факт уже говорит о том, что вода отравлена каким-то мощным ядом. Судя по всему, сообщения о том, что произошло отравление нефтепродуктами, и которое тиражируется многими СМИ — не соответствует действительности.Чтобы это понять, достаточно знать элементарный курс школьной физики и химии, который говорит нам о том, что любые нефтепродукты — легче воды. Поэтому они всегда на поверхности при разливах. Их даже собирают специальными боновыми заграждениями — с поверхности воды.В данном же случае, произошло отравление не поверхности воды, где бы были нефтепродукты, в случае их разлива, а всей толщи воды в прибрежной зоне. Какой-то очень сильный яд, серьёзная химия просто смешалась с водой и отравила всё живое, даже на дне океана.Кроме того, по словам очевидцев и по результатам осмотров различными службами, вода в тех местах визуально свой цвет не меняла. Никаких видимых аномалий не наблюдается. Вода нормальной консистенции, прозрачная, без видимых примесей, прозрачная, без всяких нефтепродуктов на поверхности.По свидетельствам дайверов и сёрфингистов, у людей, которые в эти дни контактировали с океаном, или даже просто находились рядом, наблюдались серьёзные отравления организма. Рвота, боли в животе, рези в глазах, першение в горле. По свидетельствам сёрфингистов, вода в океане была горькой, а не солёной.Кстати, наличие отравившихся сёрфингистов также указывает на то, что катастрофа произошла не из-за нефтепродуктов. Сёрфингисты бы заметили нефть на поверхности океана, и в воду бы не полезли. Однако ничего необычного они не видели и не замечали, поэтому занимались своим делом и выходили в океан.Что же могло стать причиной такого отравления фауны? Однозначно — очень сильный яд, однозначно — очень серьёзное и сложное химическое соединение. И это точно — НЕ нефтепродукты. Это какое-то другое, высокотоксичное вещество.В сети уже есть обвинения военных в произошедшем, так как не так далеко находится база Тихоокеанского флота. Однако ТОФ опровергает такие утверждения.«Информация, распространяемая представителями зарубежных организаций о возможной причастности Тихоокеанского флота к загрязнению океанической воды в районе Халактырского пляжа в 30 километрах от города Петропавловск-Камчатский, не соответствует действительности.На военных полигонах Камчатки крупных учений, которые могли повлиять на экосистему, не проводилось. На полигоне Радыгино начиная с июня по настоящее время никаких учений с использованием тяжелой боевой техники не было», — сказали в пресс-службе ТОФ, которую цитирует ТАСС.В некоторых зарубежных СМИ и соцсетях появились предположения о том, что какие-то ядовитые вещества могли попасть в океан через реку, которая находится неподалёку. А в реку они могли попасть с некоего военного полигона ТОФ, который находится выше по течению реки.Но действительно, никакие учения, к примеру бронетехники, авиации, флота, видится, до такой степени повлиять на отравление воды неспособны.Как уже описано выше, сделать такое может только очень серьёзный яд — очень ядовитое, высокотоксичное химическое соединение. Такое серьёзное соединение, да ещё и попавшее в океан — это большая редкость и экстраординарный случай. Никаких химических заводов поблизости нет.Возможно, что-то могли перевозить, скажем, какие-то минеральные удобрения, или какие-то токсичные вещества, и что-то могло попасть за борт, вследствие аварии, поломки, или даже просто шторма.Если говорить о военных, то такое отравление могло вызвать только одно вещество, которое у них есть — это топливо из тяжёлых межконтинентальных баллистических ракет, причём только в том случае, если у этих ракет топливо жидкое. Давно известно, что жидкотопливные ракеты крайне токсичны (за счёт окислителей, таких как фтор и азотная кислота), их жидкое топливо настолько токсично за счёт этих окислителей, что слово крайне — даже не может описать этого в полной мере.Если такое топливо вытекает из ракеты, по каким-то причинам, оно моментально убивает всё живое вокруг и отравляет почву. Но именно по этой причине большинство ракет твердотопливные, так как жидкотопливные ракеты — представляют колоссальную опасность. Такое топливо используется редко, только на тяжёлых МБР. Видится, что вряд ли оно могло туда попасть, так такие ракеты не содержатся на полигонах, а только в специальных шахтах, которые исключают попадание топлива в почву или сточные воды.Но одно понятно точно — это не нефтепродукты. Если нефтепродукты, то только какие-то нестандартные, и уж точно не солярка и не нефть, а также не бензин.Сейчас выяснением ситуации заняты все службы, это МЧС, Росприроднадзор, Следственный комитет, природоохранная прокуратура, администрация Камчатского края. В Москву доставлено 250 литров проб воды, пробы песка, грунта, воздуха из прибрежной зоны, где произошло отравление.Дело взято на личный контроль главой СК Бастрыкиным, Государственной Думой, Минприроды, правительством РФ.Причину катастрофы выяснить критично необходимо в кратчайшие сроки, так как при установлении вещества, из-за которого это произошло, можно быстро выработать решение, как это нейтрализовать.Администрация Камчатского края обещает предоставить первые результаты проб уже завтра, 5-го октября в 10 часов утра по местному времени.фото: соцсетивидео: Росприроднадзор\Ruptlyтекст: Александр Точка