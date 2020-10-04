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Какова настоящая причина гибели фауны на Камчатке

Какова настоящая причина гибели фауны на Камчатке (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2020 16:53
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: гибель животных на камчатке   гибель фауны на камчатке   камчатка   новости   общество   происшествия   тихий океан   экологическая катастрофа на камчатке   
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Как стало известно в последние дни, на Камчатке произошла ужасная экологическая катастрофа и трагедия. На берег Тихого океана выбросило тысячи тел морских животных, ими же усеяно и дно океана в прибрежной зоне. Разбираемся, что могло стать причиной катастрофы.

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Метки: гибель животных на камчатке   гибель фауны на камчатке   камчатка   новости   общество   происшествия   тихий океан   экологическая катастрофа на камчатке   
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16  комментариев
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1k
Александр Час назад
Экологическая катастрофа связана с утечкой ОГРОМНОГО КОЛИЧЕСТВА ГЕПТИЛА (топлива для ракет). Токсичность этого вещества сопоставима с боевыми отравляющими веществами, такими как Зарин и Заман.
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1k
Pblta4ok Александр 51 минуту назад
Александр, вы получили анализ проб?
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4k
Бу 9 минут назад
то что к этому причастен человек сомнений нет.
Вопрос кто ?
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31k
Антон 24 минуты назад
Неужели новичок слили?
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2k
Unics Полчаса назад
Печально...
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12k
куджо Полчаса назад
Крестоносцы уже загадиди соцсети мол царь ч там молчишь, ямытихйокеан
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2k
x3matic Полчаса назад
За вот эту вот методичку ЯМЫ,сразу минус.И читать смысла нет,пропаганда и вранье.
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234
МИХАН 36 минут назад
Фукусима выстрелила ..
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9k
Taximaxi 57 минут назад
Камчатка сейсмически активный район,могли прорваться какие-нибудь ядовитые вулканические газы.
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1k
Ям Taximaxi 47 минут назад
или годзилла пернула
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9k
Taximaxi Ям 38 минут назад
Годзилла в Фукусиме бзданула.
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4k
Бу Taximaxi 13 минут назад
какой же ты дибил
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32k
Андрей Бертон 59 минут назад
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3k
ron Час назад
интересное знание со времен института- когда человек начинает чувствовать запах гептила, это значит, его концентрация выше смертельной для человека в 300 раз. Убивает не сразу, накопительного действия.
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6k
costa ron 10 минут назад
Ну согласно имеющейся доступно информации - Летальная доза диметилгидразина - 120мг на кг веса орально. Для 80кг тушки нужно сожрать 10 грам гептила чтобы помереть. Плотность 0.8кг на литр. Т.е. где-то столовую ложку гептила нужно "внюхать".

А вы говорите в 300 раз!
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19k
Батончик с маком Час назад
япошки гадят. засрали весь океан всякими фукусимами
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