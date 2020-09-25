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Смелая женщина прокатилась на крыле планера

Смелая женщина прокатилась на крыле планера (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 14:49
Сообщество : Спорт
Метки: адреналин   крыло   парашют   планер   прыжок   прыжок с парашютом   спорт   экстрим   
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Женщина решила пощекотать себе нервы и совершить необычный прыжок с парашютом. В небе экстремалка вылезла из планера, забралась на его крыло и прокатилась.

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Метки: адреналин   крыло   парашют   планер   прыжок   прыжок с парашютом   спорт   экстрим   
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P.F. Час назад

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shimpansky 6 минут назад
На что только не решишься, лишь бы борщи не варить.
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Полчаса назад
Безумству храбрых поём мы песню....
Зачастую посмертно.
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Mr.Adamson

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