Смелая женщина прокатилась на крыле планера

Женщина решила пощекотать себе нервы и совершить необычный прыжок с парашютом. В небе экстремалка вылезла из планера, забралась на его крыло и прокатилась.
Непередаваемые эмоции
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Зачастую посмертно.