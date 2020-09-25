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Реактивный ранец - крыло

Реактивный ранец - крыло (1 видео)

Автор:
25 сентября 2020 08:30
Сообщество : Cavok
Метки: крыло   небо   полет   

На высоте четырех километров над землей от самолета отделяется человек. Проведя пару секунд в свободном падении, он раскрывает… нет, не парашют, а настоящие крылья. Синхронно включаются четыре реактивных двигателя и начинают неспешно раскручивать турбины. Спустя еще полминуты крылатый летчик стабилизирует высоту, резко выстреливает вперед и превращается в точку на горизонте.

Фати

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Технические характеристики крыла Fusionman. Размах крыльев: 3 м. Ширина центральной части: 1,6 м. Ширина складывающейся части: 0,7 м. Механизм складывания: электромеханический. Время раскрытия крыла: 7 секунд. Снаряженная масса: 45 кг. Сухая масса: 35 кг. Двигатели: 4 JetCat P200. Скорость: 120−300 км/ч. Скорость подъема: 330 м/мин. при 180 км/ч. Безопасность: Система сбрасывания крыла с автоматическим выключением двигателей и спасательным парашютом для аппарата.
Агрегат диаметром 132 мм и массой 2,26 кг развивает тягу до 22 кг. Его турбина вращается со скоростями от 32 000 до 112 000 оборотов в минуту. Температура выхлопных газов достигает 580−690 градусов Цельсия.
На оборотах максимальной мощности двигатель потребляет 746 г горючего в минуту. Топливом служит смесь керосина с добавлением пяти процентов синтетического моторного масла для смазки турбины.

«Когда я вырасту, я стану пилотами! Именно так, во множественном числе», — уверенно заявлял маленький Ив Росси. Он оказался на удивление последовательным в своих высоких стремлениях. В 20 лет Росси поступил в ВВС родной Швейцарии. Будучи военным летчиком, он пилотировал истребители Hunter и Tiger F-5, налетал более тысячи часов на Mirage III со скоростью, вдвое превышающей скорость звука. Спустя восемь лет Росси пересел на гражданские Douglas DC-9 и Boeing 747 компании Swissair. В настоящее время Ив — командир экипажа Airbus.

Осуществив собственную мечту, Ив Росси взялся за исполнение древнейшей мечты всего человечества. Все свое свободное время он посвятил полетам в чистом виде, в наиболее буквальном смысле этого слова: не сидя внутри крылатой машины, а сам по себе, как птица, один на один с небом. По гамбургскому счету, все спортсмены, претендующие сегодня на свободный полет (бейсеры, скайдайверы, скайсерферы), скорее падают, чем летают. Летать свободно, маневрировать, поддерживать и набирать высоту — такого смог достичь только Ив Росси со своим реактивным крылом.
Если уж кто-то должен был нацепить на себя крыло с несколькими турбореактивными двигателями, то лучшего кандидата, чем Ив Росси, было не найти. Фанат экстремальных видов спорта, опытный парашютист, скайдайвер и скайсерфер, любитель параплана и дельтаплана, Росси как никто другой знал, что делать, оставшись наедине с воздушной стихией. В 1996 году Ив попал в Книгу рекордов Гиннесса как первый скайсерфер, прыгнувший с вершины купола воздушного шара. В том же году он вновь поставил экстремальный рекорд: совершил полет, держась руками за крылья двух бипланов. Эффектное шоу Ив продемонстрировал в фильме «Сверхзвуковой серфер», паря верхом на масштабной модельке Mirage III вместо серфа. С 1999 года Росси разрабатывал надувное крыло собственной конструкции, которое в 2002-м позволило ему преодолеть 12 км, разделяющие берега Женевского озера. Тогда спортсмен вплотную подошел к идее установить на крыло двигатель.
Немецкая компания JetCat с энтузиазмом отнеслась к предложению Росси о сотрудничестве. JetCat производит турбореактивные и газотурбинные двигатели для масштабных радиоуправляемых моделей самолетов и вертолетов. Масса таких моделей сопоставима с массой пилота, а значит, именно их двигатели идеально подходят для того, чтобы превратить человека в птицу.

Подбор правильного материала и геометрии крыла, выбор модели, количества и расположения двигателей осуществлялся методом проб и ошибок. Первая попытка совершить полет состоялась в марте 2003 года. Тогда Ив Росси просто установил двигатели на собственное надувное крыло, которое считал лучшим в мире. Надувная конструкция казалась выгодной потому, что перед полетом пилоту предстояло выпрыгнуть из самолета, а это невозможно сделать с расправленными крыльями. К сожалению, в тот момент Иву не удалось добиться успеха — крыло оказалось недостаточно жестким, чтобы нести на себе реактивные двигатели.
К 2004 году Ив Росси завершил разработку нового жесткого крыла. Легкое карбоновое крыло имело складную конструкцию и могло расправляться и вновь складываться с помощью электроприводов. Поначалу все шло не очень гладко. На крупнейшем авиашоу в Аль-Аине (ОАЭ) Ив вошел в штопор. Совершив несколько тщетных попыток восстановить контроль над ситуацией (управлять полетом он мог, лишь перемещая вес собственного тела), пилот отстегнул крыло и порвал парашют. Сам Ив тогда отделался легким испугом, воспользовавшись запасным парашютом, но дорогой аппарат был серьезно поврежден.

Долгожданный успех ждал Росси 24 июня 2004 года. Пилот выпрыгнул из самолета над швейцарским городком Ивердон на высоте 4000 м и спустя пару секунд раскрыл крыло с двумя реактивными двигателями. Неспешно планируя, он снизил высоту до 2500 м над землей. Убедившись, что крыло хорошо управляется, Ив включил двигатели. Ему предстояло свободно парить еще 30 секунд, чтобы двигатели вышли на стабильный режим работы, — для скайдайвера это обычное дело. И лишь затем Росси смог включить двигатели на полную мощность. На высоте 1,6 км над землей он вышел на стабильный горизонтальный полет, развил скорость около 190 км/ч и поддерживал ее в течение четырех минут. К сожалению, пилот попал в зону турбулентности и был вынужден преждевременно выключить двигатели, хотя в баках еще оставалось более половины топлива. Затем Ив сложил крылья, раскрыл парашют и благополучно приземлился.

Во время полета Иву был доступен единственный орган управления, кроме собственного тела, — электронный регулятор тяги. Из приборов присутствовал лишь звуковой альтиметр, который помогал ему постоянно отслеживать высоту полета. «Я испытывал абсолютную свободу в трех измерениях, — делился впечатлениями Ив. — Я был птицей!»

Реактивное крыло доказало свою работоспособность и в тот же день было запатентовано. Однако предстояло еще много работать, чтобы довести революционный летательный аппарат до совершенства. Нескольким удачным полетам в 2005 году предшествовали усовершенствования геометрии и системы складывания крыла. Но и они не помогли Росси избежать смертельно опасной ситуации, когда неконтролируемые колебания крыла заставили его распрощаться с усовершенствованным аппаратом.
Целый год работы ушел на создание новой модели крыла с четырьмя двигателями JetCat P200. Установка дополнительных двигателей — это серьезный риск для пилота. Температура выхлопных газов «игрушечного» P200 достигает 690 °C, при этом сопла двигателей находятся в непосредственной близости от ног летчика. В одном из экспериментов Росси пилотировал крыло с шестью двигателями, однако эта попытка завершилась неудачей.

Новое крыло с размахом три метра и четыре реактивных двигателя наконец обеспечили аппарату ожидаемую маневренность и стабильность. Полет в швейцарском городе Бексе в ноябре 2006 года был сном наяву, длившимся целых 5 минут 40 секунд.

В том же Бексе 24 апреля 2007 года Росси вновь спустился с небес на землю, в очередной раз оставшись без крыла в результате аварии. «Такие случаи — неотъемлемая часть работы над принципиально новым проектом, — считает Ив. — В любом случае, приключения на этом не заканчиваются». В настоящее время Ив Росси сконцентрировался на постройке новой модели летательного аппарата. В его планы входит научиться взлетать прямо с земли без помощи самолета и сделать крыло достаточно мощным и маневренным для уверенного набора высоты, выполнения фигур высшего пилотажа и аэробатических трюков. Если это ему удастся, тогда, возможно, мы сможем говорить о возникновении революционного вида личного транспорта.

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Метки: крыло   небо   полет   
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8k
Денис День назад
Реактивный ранец - крыло
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18k
Батончик с маком День назад
значит скоро еду будут доставлять очень быстро
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8k
котегRUS День назад
дааа... когда мы уже перестанем ходить по улицам ?..
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4k
Странник День назад
Первый раз увидел посадку с этой бандурой за спиной.
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828
Шурман День назад
Куда он там выстреливает ? . Что он там открывает и запускает 4 турбины ? :)) надеюсь все заменили рекламный ролик часов ?
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