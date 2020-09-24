Кража мотоцикла пошла не по плану

Мужчина остановился рядом с автоугонщиками и что-то им сказал. Один из преступников внезапно достал молоток и начал бить им автомобиль героя видео. Мужчина уехал с места преступления, но бандиты недооценили его.



Инцидент произошел в 2018 году в Лондоне.