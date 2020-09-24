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Кража мотоцикла пошла не по плану

Кража мотоцикла пошла не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2020 10:40
Сообщество : Криминал
Метки: видео   кража   лондон   мотоцикл   наказание   
1627
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Двое мужчин на скутере подъехали к припаркованному мотоциклу и попытались его угнать. К их несчастью рядом проезжал автомобилист, который был готов пойти на многое ради предотвращения преступления.

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Метки: видео   кража   лондон   мотоцикл   наказание   
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14  комментариев
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5k
Вася 2 часа назад
кстати воришка ему фару починил..
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1k
Роман Гамзалиев 14 минут назад
Что сказать у мужика мало того ,что сильная гражданская позиция , стальные яйца так еще и свою машину не жалко на доброе дело . Честно очень приятно удивлен поступком и дай бог таких людей по жизни нам всем побольше ...
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6k
Влад 23 минуты назад
красавчик
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193
Тюлень Боевой 24 минуты назад
Кража мотоцикла пошла не по плану
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276
Лимонадный Джо 24 минуты назад
Респект мужику! Не каждый отважится на такое!
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5k
Игорь 2 часа назад
чувака так расстроила потеря зеркала, что он решил все таки вернуться?
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2k
Max Lu 2 часа назад
красиво. они там вообще наглые. только так их и надо глушить. полицейским с недавнего времени разрешено таранить их
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230
Hexo4uha 2 часа назад
История успеха- попытаться стырить чужой мотак и доблестно про;%?ь свой.
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2k
Усач Hexo4uha 56 минут назад
Свой он вероятно пару дней всего и по той же схеме приобретенный.
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2k
aed 2 часа назад
А у нас еще и под суд пошел бы за порчу мотоцикла и угрозу жизни и здоровью мотоциклиста...
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36k
Войнов aed Полчаса назад
В Наглии, кстати, мужик на авто, если он не полицейский, имеет высокие шансы сам пойти под суд, если преступники пострадали. Там очень интересное законодательство на этот счет и защищаясь, можно поиметь большие проблемы, даже бОльшие, чем для преступника.
Поэтому, я полагаю, что мужик на авто в действительности, полицейский. Кстати, в Наглии полицейским совсем недавно наконец разрешили таранить преступников автомобилем.
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
трофей и свою тачку покоцал, а надо было добоё.бов
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2k
Димка Смола/67 Батончик с маком 2 часа назад
Трофей то в поряде !
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1k
Фрэнд Батончик с маком 42 минуты назад
Они там так не парятся по поводу внешнего вида авто. Не то воспитание и мат. состояние. Никто не молится на этот кусок одноразового железа. Было бы из-за чего переживать.
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Picard

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