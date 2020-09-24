Кража мотоцикла пошла не по плану

Двое мужчин на скутере подъехали к припаркованному мотоциклу и попытались его угнать. К их несчастью рядом проезжал автомобилист, который был готов пойти на многое ради предотвращения преступления.
Мужчина остановился рядом с автоугонщиками и что-то им сказал. Один из преступников внезапно достал молоток и начал бить им автомобиль героя видео. Мужчина уехал с места преступления, но бандиты недооценили его.
Инцидент произошел в 2018 году в Лондоне.
Инцидент произошел в 2018 году в Лондоне.
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Поэтому, я полагаю, что мужик на авто в действительности, полицейский. Кстати, в Наглии полицейским совсем недавно наконец разрешили таранить преступников автомобилем.