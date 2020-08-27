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Птица стащила бюстгальтер с балкона жительницы Сингапура

Птица стащила бюстгальтер с балкона жительницы Сингапура (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 08:21
Сообщество : Животные
Метки: бюстгальтер   видео   кража   лифчик   прикол   птица   птица-носорог   сингапур   
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В Сингапуре птица-носорог заметила сохнувший на балконе одного из домов бюстгальтер. Она подцепила элемент нижнего белья клювом и попыталась скрыться.

Источник:

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Метки: бюстгальтер   видео   кража   лифчик   прикол   птица   птица-носорог   сингапур   
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4  комментария
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Raptorishka 20 минут назад
Двухкомнатное гнездо)))
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17k
Lynx Час назад
Чтобы осознать себя вороной - надо думать - как ворона)))
У птички плохо с воображением)))
______
Рассказ одного человека:
Зима.
Сижу в машине, наблюдаю, как ворона роется в помойке-бачке. Выбрала кусок, отлетела поодаль, и давай заначивать в сугробе.
Внезапно, соседка ейная, по ветке, слетает к схрону, и давай выколупывать.
Первая ворона увидела, и понеслось!
Типа -
- ворона ты серая, я, мол, по бачкам шарю, а ты на всё готовое.
Разодрались в хлам, разлетелись по веткам и каркают.
Вот так вот))))
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27k
Peacemaker1873 Час назад
Фетешист пернатый.
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2k
смт 2 часа назад
За час до этого в гнезде: Дорогой, мне нужен новый лифчик! - Ща будет-)
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