Птица стащила бюстгальтер с балкона жительницы Сингапура

В Сингапуре птица-носорог заметила сохнувший на балконе одного из домов бюстгальтер. Она подцепила элемент нижнего белья клювом и попыталась скрыться.
Жильцы квартиры успели снять кражу на видео. Однако пернатый воришка вскоре разочаровался в своей добыче и бросил её на дороге.
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У птички плохо с воображением)))
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Рассказ одного человека:
Зима.
Сижу в машине, наблюдаю, как ворона роется в помойке-бачке. Выбрала кусок, отлетела поодаль, и давай заначивать в сугробе.
Внезапно, соседка ейная, по ветке, слетает к схрону, и давай выколупывать.
Первая ворона увидела, и понеслось!
Типа -
- ворона ты серая, я, мол, по бачкам шарю, а ты на всё готовое.
Разодрались в хлам, разлетелись по веткам и каркают.
Вот так вот))))