На Сахалине обрушился балкон с двумя женщинами

Эта история произошла на юге Сахалина. Буквально вчера балкон в городе Корсаково решил, что пора положить конец своей эксплуатации и рухнул именно в тот момент, когда две женщины пили на нем чай. Дамы вместе с балконом упали с третьего этажа. Пострадавших госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами. Соседи тут же заявили прибывшей на место крушения полиции, что еще утром на злополучном балконе проводились ремонтные работы.