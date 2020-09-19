На Сахалине обрушился балкон с двумя женщинами

Какая прелесть утром выйти на балкон с чашечкой горячего ароматного чая! Но, оказывается, не все балконы любят, когда на них собираются люди.
Эта история произошла на юге Сахалина. Буквально вчера балкон в городе Корсаково решил, что пора положить конец своей эксплуатации и рухнул именно в тот момент, когда две женщины пили на нем чай. Дамы вместе с балконом упали с третьего этажа. Пострадавших госпитализировали с многочисленными ушибами и травмами. Соседи тут же заявили прибывшей на место крушения полиции, что еще утром на злополучном балконе проводились ремонтные работы.
И ведь подобные случаи происходят по всей стране.
Так, в Астрахани балкон рухнул под двумя джентльменами, которые решили выяснить на нём отношения. Балкон же не смог решить на чьей он стороне и свалился на землю. В результате падения с 4 этажа один мужчина скончался на месте, а второго увезли в реанимацию.
Так, в Астрахани балкон рухнул под двумя джентльменами, которые решили выяснить на нём отношения. Балкон же не смог решить на чьей он стороне и свалился на землю. В результате падения с 4 этажа один мужчина скончался на месте, а второго увезли в реанимацию.
В Санкт-Петербурге у балконов сработал принцип домино. На 6 этаже балкон решил спуститься на 5, его нижний собрат, не выдержав такой нагрузки, свалился ниже, ну а что было дальше несложно догадаться. В итоге все 4 балкона просто отвалились. По счастливой случайности никто не пострадал.
В Волгограде просто балконопад какой-то...
Балконы падают не только в России, но и по всему миру
Причем порой весьма эпично
А вы любите полюбоваться природой со своего балкона?
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А не забываем минусы ставить , мне кстати за это очень хорошо платят штаты. За то что ваши пуканы рвет. Одну квартиру в турции уже купил, ремонт дорогой сделал, щас нужна хорошая машина, на вас дураках все щас зарабатывают. Потому что Россия самая никчемная бездарная страна и на этом все хорошо зарабатывают. Путин хороший президент, всем долги простил за ваш счет, газ нефть лес почти бесплатно поставляет, его даже об этом не просят а все равно свои потоки к нам тянет говорит берите даром. Дети и жены ваших чиновников и депутатов живут в европе и сша, а многие уже и язык русский забыли после всех этих шопингов и бомондов. Благодаря вашему терпению некоторые очень роскошно живут в самых дорогих европейских странах. Мне вот все интересно когда вы в людей то превратитесь с приматов? Вот посмотрите на хабаровск беларусь, есть же там нормальные люди а не терпилы вы то что терпите? ждете когда вас беда коснется?
Остается только мониторить состояние и предупреждать жильцов о невозможности использования балкона. Хотя я не сильно представляю, даже как проверять. Одно дело, когда там куски отваливаются и арматуру видно, но ведь бетон вполне может быть целым, а металл внутри уже сгнил.
P.S. есть тут специалисты по балконам? Расскажите, как их ремонтируют и возможно ли это?
Их же по краям ставят, а упасть может середина.
и в каске.
Дурачок вы батенька и кастрюлька походу жмёт.