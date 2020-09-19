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На Сахалине обрушился балкон с двумя женщинами

На Сахалине обрушился балкон с двумя женщинами (1 фото + 6 видео)

Автор:
19 сентября 2020 12:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Астрахань   балкон   видео   россия   санкт-петербург   сахалин   
3816
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Какая прелесть утром выйти на балкон с чашечкой горячего ароматного чая! Но, оказывается, не все балконы любят, когда на них собираются люди.

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Метки: Астрахань   балкон   видео   россия   санкт-петербург   сахалин   
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−141
1234567890 3 часа назад
Вот так коррупция медленно выжирает страну. Ждем кто следующий. Главное никто тут не причем, сами виноваты. Если в сша так же то норм значит, вы же хотели как в Америке получайте.
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4k
Крот 1234567890 3 часа назад
Потому что у власти такие же у*бки как и ты, только пи*деть и умеете...
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−141
1234567890 5 минут назад
Хороша страна когда к тебе беда не пришла. Поставил минус смотри и оглядывайся наверх, пока тебе на голову балкон не упал или машина с пьяным прокурором или мажором ноги не переехала. Главное терпеть и почаще 90-е вспоминать. А вообще врятли у тебя есть шансы даже пособие нормальное по инвалидности получить, ибо независимо от глубины твоего языка в попе власти, шансов у тебя не больше чем у бездомного пса. Вас не уважают, не боятся и мало того смеются над вами, что вы нищие больные и терпилы. Терпите дальше и ждите прорыв очередной. Дальше будет лучще. Да и америка дрожит от вас =))).
А не забываем минусы ставить , мне кстати за это очень хорошо платят штаты. За то что ваши пуканы рвет. Одну квартиру в турции уже купил, ремонт дорогой сделал, щас нужна хорошая машина, на вас дураках все щас зарабатывают. Потому что Россия самая никчемная бездарная страна и на этом все хорошо зарабатывают. Путин хороший президент, всем долги простил за ваш счет, газ нефть лес почти бесплатно поставляет, его даже об этом не просят а все равно свои потоки к нам тянет говорит берите даром. Дети и жены ваших чиновников и депутатов живут в европе и сша, а многие уже и язык русский забыли после всех этих шопингов и бомондов. Благодаря вашему терпению некоторые очень роскошно живут в самых дорогих европейских странах. Мне вот все интересно когда вы в людей то превратитесь с приматов? Вот посмотрите на хабаровск беларусь, есть же там нормальные люди а не терпилы вы то что терпите? ждете когда вас беда коснется?
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5k
Александр 17 минут назад
Когда я был мелкий, мы жили на 6 этаже панельного дома. У нас была лоджия и балкон, на разные стороны дома, лоджия застеклена и там всегда было солнце, а балкон не застеклен и там всегда тень и холодок. Так вот на лоджию я ходил спокойно, а вот балкона боялся, мне казалось он вот вот упадет=) Хорошо, что мне не показали этот пост тогда))
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4k
просто Дмитрий 44 минуты назад
Даже "кончик", и тот не вечен..... Так что вы хотели от балконов?
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173
Alex122 58 минут назад
Вот именно по этому человечество изобрело лоджию. :)
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3k
Сергей Час назад
А до этого что- ничего не скрипело даже???
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10k
Yasen_Perec Час назад
На Сахалине обрушился балкон с двумя женщинами
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16k
Евгений Час назад
Лоджия лучше...
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4k
Иван 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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24k
Владимир 2 часа назад
Ссылка coub.com
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Прямо балконопад!
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7k
Кыся 2 часа назад
Так а как можно балкон починить? Разве что снести его и поставить новый. Причем на нем же стена стоит, то есть стену тоже придется убрать или как минимум расковырять снизу. А ведь она может быть несущей - тогда вообще весь дом можно сложить! Сами жильцы первыми ведь и начнут орать, если им такой ремонт будут делать. И убирать они тоже не дадут - это ж лишние квадраты...
Остается только мониторить состояние и предупреждать жильцов о невозможности использования балкона. Хотя я не сильно представляю, даже как проверять. Одно дело, когда там куски отваливаются и арматуру видно, но ведь бетон вполне может быть целым, а металл внутри уже сгнил.

P.S. есть тут специалисты по балконам? Расскажите, как их ремонтируют и возможно ли это?
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17k
Lynx Кыся 2 часа назад
Укосины в основном.
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7k
Кыся Lynx 2 часа назад
Так ведь укосины не спасут от подобного:
Их же по краям ставят, а упасть может середина.
Так ведь укосины не спасут от подобного: Их же по краям ставят, а упасть может середина.
Так ведь укосины не спасут от подобного: Их же по краям ставят, а упасть может середина.
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537
IG1234 Кыся 44 минуты назад
Нам так сделали, старые срезали и новые поставили, площадь балкона в два раза больше стала
Нам так сделали, старые срезали и новые поставили, площадь балкона в два раза больше стала
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7k
Кыся IG1234 Полчаса назад
Здорово! И надежно, наверное. Вот так и надо делать. Жаль, не везде можно так ставить.
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
поэтому я хожу на балкон со страховочным тросом.
и в каске.
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708
шурик Перст Указующий Полминуты назад
С паращютом !!! Каска обязательно !!!
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459
Владимир 3 часа назад
Поэтому я предпочитаю пить не чай вдвоем на балконе, а один дома водочку.
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4k
Барт Симпсон Владимир 2 часа назад
алкаш?
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868
hangukhangukovich Барт Симпсон 2 часа назад
Сомелье.
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3k
Sanar Владимир 2 часа назад
Есть ещё вариант жить в частном доме, но вариант про водочку тоже хорош)
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−141
1234567890 3 часа назад
Разваливается что построил ненавистный совок, а нового в великой могучей вставшей сколен нефтегазовой сверхдержаве ничего не построили. Вот оно лицо России. Узурпаторы во дворцах а народ с балкон своих гнилушек падают.
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3k
Sanar 1234567890 2 часа назад
И не говори, ещё и ежей стало меньше в лесах, талоны на интернет заканчиваются, падла медведь запил и балалайку раздавил, реактор за неуплату отключили, ну хоть на водку цена стабильна. Свалил бы в "очень хорошую страну" но кровавый тиран не пускает.
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162
Старичок 1234567890 2 часа назад
Точно и ёжиков всех на.х.ер съели, даже на стол нечего поставить.
Дурачок вы батенька и кастрюлька походу жмёт.
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65k
Варакин Алексей 1234567890 2 часа назад
как авка с кулачком-значит идиот.можно как хошь относится к этой власти,но построено в последние годы жилья больше чем при хрущеве.
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267
пенс Варакин Алексей 54 минуты назад
Только хрущев правил страной с 1956 по 1964 , а нынешний с 1999 и поныне. 8 и 21 , разница есть?
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1k
Dmitry 3 часа назад
Последнее видео - это где? Жуть просто.
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7k
Владимир Dmitry 2 часа назад
Там же написано - Джакарта, Индонезия
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4k
disevenvis Dmitry 2 часа назад
Индонезия, Джакарта
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1k
Dmitry Владимир Час назад
Я просто смотрел видео, не заходя на YouTube. Да уж. Жестко вышло
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7k
Владимир Dmitry Полчаса назад
В самом видео в углу появляется.
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11k
робт 3 часа назад
что примечательно - все балконы не застеклены и не отделаны с момента постройки дома, дождь, снег - бассейн круглый год + склад всякого говна... а металл как бэ ржавееет
даже в бетоне
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10k
Yasen_Perec 3 часа назад
Так ведь осень же. С деревьев опадают листья, с домов балконы.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
Сразу видно - не зря ежемесячно собирают денюжку на капремонт. Сейчас все ответственные структуры отсчитаются, что он самый запланирован на следующий месяц
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