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Когда очень хотел нарваться на неприятности

Когда очень хотел нарваться на неприятности (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 11:20
Метки: бар   бильярд   драка   конфликт   нокаут   пьяный   
5201
1
1
В одном из баров к любителям бильярда подошел нетрезвый мужчина и начал что-то говорить одному из игроков. Второй игрок попросил посетителя убрать руку и не мешать, однако тут же был оскорблен и спровоцирован.

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Ссылки по теме:
Метки: бар   бильярд   драка   конфликт   нокаут   пьяный   
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51  комментарий
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2k
kappaneed Час назад
Что там за кий, разлетелся в момент, а чувак, походу, даже не въехал, пока кулак не прилетел))
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7k
Потапыч 2 минуты назад
После того, как бросил биток
После того, как бросил биток
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0
HROPOL 5 минут назад
Да это жостко
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11k
Inlex 7 минут назад
обратите внимание на ближний план.. чуваки себя ведут будто бы каждый день такое там происходит и уже как бы не интересно
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584
gootmituns 8 минут назад
Опасный спорт оказывается.
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4k
Станислав 9 минут назад
В бильярдной драки опасно устраивать, у нас ситуация наоборот была, пьяные быдланы с киями докопались до компании. Парень в компании был мастер спорта по кик-боксину, а по итогу ему ткнули кием в печень и он в последствии скончался. Могут и шаром бошку проломить. Стремная тема в общем.
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13k
ВОВЧЕГ 9 минут назад
Ахахах, не вывез пару двоечек. Ну за что боролся, на то и напоролся!
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1k
zenon 12 минут назад
Здорово, как парень подошёл раскинув руки, как борец всех стилей. Когда он схватил шар биллиарда, то потерял равновесие. А ведь этот шар мог присоединиться к его двум орехам и было бы непростительно больно, за напрасно прожитые минуты.
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804
Павел Коваленко 17 минут назад
Поржал от души))))
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1k
Алексей 21 минуту назад
Пивка захотелось глядя на молодежь за столиком. Им по фигу что там битва
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2k
kappaneed 23 минуты назад
Хм, и правда, есть облегченные кии, без стержня, выпускаются для аматорской американки, иногда для снукера
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−12
николай Полчаса назад
Христианистские конченые руские алкаши
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68
чокнутый Полчаса назад
надо был кием с пыра в голову
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322
Павел Сергиевский чокнутый 16 минут назад
Кием с пыра он бы его пробил насквозь
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7k
Bely Полчаса назад
интересно где это? чуваки просто невозмутимые
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86k
сапер Водичка 36 минут назад
Кий жалко !!!
Кий жалко !!!
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−27
Гиви 37 минут назад
Это происходит в РФ?
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13k
ВОВЧЕГ Гиви 8 минут назад
Нет, это какляндия!
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1k
Павел 47 минут назад
Знатно отделал этого дебила. Прям качественно))
Понравилась реакция двоих ребят на первом плане...как ни в чем ни бывало. Ну бывает, что нам уходить чтоли, сидим дальше все норм)
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30
Денис 47 минут назад
Двоечка поставленная)))
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2k
kappaneed Денис 21 минуту назад
Да, парень в теме
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24k
Скептик-материалист 48 минут назад
- Ребята, мне нужна встряска, что нужно сделать, чтобы протрезветь?
- Бросить пить нужно. Бросить.
- Что бросить? Шар?
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1k
Chris Taylor Час назад
а двре на переднем плане правда там сидят или монтаж?
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41
Zatvornik Chris Taylor 59 минут назад
щито?
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2k
kappaneed Chris Taylor 19 минут назад
Не монтаж, походу не впервой)
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24k
Fat Lynx Час назад
Либо кий сосновый, либо бошка из чугуния
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