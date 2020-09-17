В одном из баров к любителям бильярда подошел нетрезвый мужчина и начал что-то говорить одному из игроков. Второй игрок попросил посетителя убрать руку и не мешать, однако тут же был оскорблен и спровоцирован.
Вечер сразу же перестал быть томным
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Понравилась реакция двоих ребят на первом плане...как ни в чем ни бывало. Ну бывает, что нам уходить чтоли, сидим дальше все норм)
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