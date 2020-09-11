Волшебный" пирог – при выпечке САМ разделяется на бисквит и заварной крем!

Волшебный, умный пирог, который при выпечке сам разделяется на 3 слоя: воздушный бисквит, более жидкий заварной крем и более плотный заварной крем. Этот десерт придется по вкусу всем, кто любит заварной крем и мягкие бисквиты. Очень вкусно, нежно, пирог просто тает во рту!
Я готовила его первый раз, и у меня все получилось.
Я готовила его первый раз, и у меня все получилось.
Яйцо крупное С0 – 4 шт.
Мука – 115 г
Сливочное масло растопленное жирностью 82% – 115 г
Молоко теплое – 500 г
Сахар – 130 г
Ванильный сахар – 20 г (обязательно добавляем)
Соль – 1 щепотка
1. Яйца аккуратно разделить на белки и желтки. Смотрите, чтобы в белки не попал желток, иначе их будет сложно взбить. Желтки соединить с сахаром и ванильным сахаром (обязательно добавляем ванильный сахар, он выступает ароматизатором теста, и готовый пирог не будет иметь яичный привкус). Взбить до светлой пышной массы.
2. Добавить муку, хорошо перемешать. Влить растопленное сливочное масло комнатной температуры, перемешать. Добавить теплое молоко, перемешать до однородности.
3. Отдельно взбить белки со щепоткой соли до устойчивой пены.
4. Ввести белки в несколько подходов к основному тесту. Не нужно слишком сильно перемешивать, немного хлопьев белков могут остаться на поверхности.
5. Тесто выливаем в форму. Форма должна быть цельной, так как тесто жидкое. Выпекаем при 160-170 градусах около 50 минут. Пирог готов, когда верх хорошо подрумянился. Даем ему остыть в форме до комнатной температуры, и можно доставать и звать всех к чаю.
Мука – 115 г
Сливочное масло растопленное жирностью 82% – 115 г
Молоко теплое – 500 г
Сахар – 130 г
Ванильный сахар – 20 г (обязательно добавляем)
Соль – 1 щепотка
1. Яйца аккуратно разделить на белки и желтки. Смотрите, чтобы в белки не попал желток, иначе их будет сложно взбить. Желтки соединить с сахаром и ванильным сахаром (обязательно добавляем ванильный сахар, он выступает ароматизатором теста, и готовый пирог не будет иметь яичный привкус). Взбить до светлой пышной массы.
2. Добавить муку, хорошо перемешать. Влить растопленное сливочное масло комнатной температуры, перемешать. Добавить теплое молоко, перемешать до однородности.
3. Отдельно взбить белки со щепоткой соли до устойчивой пены.
4. Ввести белки в несколько подходов к основному тесту. Не нужно слишком сильно перемешивать, немного хлопьев белков могут остаться на поверхности.
5. Тесто выливаем в форму. Форма должна быть цельной, так как тесто жидкое. Выпекаем при 160-170 градусах около 50 минут. Пирог готов, когда верх хорошо подрумянился. Даем ему остыть в форме до комнатной температуры, и можно доставать и звать всех к чаю.
Пошаговый видео-рецепт:
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