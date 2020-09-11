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Волшебный" пирог – при выпечке САМ разделяется на бисквит и заварной крем!

Волшебный" пирог – при выпечке САМ разделяется на бисквит и заварной крем! (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 15:53
Метки: волшебный пирог   к чаю   пирог   пирог рецепт   пирог с заварным кремом   рецепт пирога   умное пирожное   
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Волшебный, умный пирог, который при выпечке сам разделяется на 3 слоя: воздушный бисквит, более жидкий заварной крем и более плотный заварной крем. Этот десерт придется по вкусу всем, кто любит заварной крем и мягкие бисквиты. Очень вкусно, нежно, пирог просто тает во рту!
Я готовила его первый раз, и у меня все получилось.

Авторский пост

Метки: волшебный пирог   к чаю   пирог   пирог рецепт   пирог с заварным кремом   рецепт пирога   умное пирожное   
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4  комментария
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3k
Инсулин4ег 3 дня назад
Хотел поматериться, что на развлекательный канал наприбежали рекламирующие свои ютубканальчики кухнеблоггеры. Но посмотрел видео, :) и пошел пробовать, что из этой затеи получится.
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3k
Инсулин4ег Опаньки День назад
Не стал фотать. Блин, у меня минидуховка.
. Нужно было ставить на значительно меньший огонь и более долгое время. Низ и верх уже начали подгорать (не спасло накрытие фольгой), а середина таки не пропеклась. Доводить было бессмысленно, поэтому пришлось вытаскивать так. Соответственно прекрасный пирог (разбух раза в три в процессе выпекания) - с позором опал. ЗАвтра вторая попытка с учетом всех недочетов. :).
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Vacony 3 дня назад
чудеса
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FooDee
Мой канал в Youtube со всеми рецептами: https://www.youtube.com/channel/UCXDdPCUl4SKQlp0XdltIDgg/videos
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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