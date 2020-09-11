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Складной нож великана

Складной нож великана (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 13:10
Метки: Складной нож   видео   нож   перочинный нож   размер   
381
1
1
Мужчина продемонстрировал перочинный нож, который пригодился бы Гулливеру.

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Метки: Складной нож   видео   нож   перочинный нож   размер   
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DoctorBetruger 3 часа назад
Один вопрос - нахрена?
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32k
dima423 DoctorBetruger 2 часа назад
странный вопрос) нахрена делали царь пушку, царь колокол, нахрена постоянно делают люди самый большой торт, пиццу, и прочие рекорды... Типа для того чтобы удивить окружающих сделать что то не обычное, может для подарка, или для рекламы...вобщем вариантов много)
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15k
Flying Dutchmen. Полчаса назад
Это саперный нож конца 19-го века. Или похожий на него...
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25k
АнтонПолднев 2 часа назад
Мужчина продемонстрировал перочинный нож, который пригодился бы Гулливеру.©
Я извиняюсь, но нафига вполне себе среднестатистическому врачу такое изделие?
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1k
kiber 2 часа назад
Складной нож великана
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
это чтоб не потерять
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2k
kappaneed 2 часа назад
Руковицы, какие-то стремные))
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