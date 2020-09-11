Складной нож великана

Мужчина продемонстрировал перочинный нож, который пригодился бы Гулливеру.
К походу за грибами готов!
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Метки: Складной нож видео нож перочинный нож размер
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Я извиняюсь, но нафига вполне себе среднестатистическому врачу такое изделие?