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Вырвало петлю? Не беда! Ремонт за 5 минут!

Вырвало петлю? Не беда! Ремонт за 5 минут! (1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 17:55
Сообщество : Сделай сам!
Метки: видео   ремонт мебели   своими руками   сделай сам   

Вырвало петлю? Не беда! Ремонт за 5 минут! Что делать, если вырвало петли у фасада шкафа, который сделан из ДСП? Как отремонтировать своими руками?

DCLee

https://www.youtube.com/channel/UC-lhHmVAhdJXyV9r8wRblKw Ютуб канал Mistoloff
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В видео показан процесс ремонта посадочного места под мебельную петлю. Использовал сверло 8мм., шканты деревянные на 8мм две штуки, клей ПВА и сверло 2мм. Времени заняло примерно 5 мин.

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Метки: видео   ремонт мебели   своими руками   сделай сам   
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7  комментариев
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594
likiloki 2 часа назад
Я просто спички запихивал, засунул, обломал, второй кусок запихал с молоточком и всё.
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27
Владимир 9 минут назад
Дело.
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14k
Dr.CrAzY Час назад
ктож на такие "гвоздики" крепит?!

ктож на такие "гвоздики" крепит?!
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3k
Рафаэль 2 часа назад
круть
круть
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70k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Зачетно, но держаться "чопики" в теле ДСП-плиты будут куевастенько.....
уж дюже "макуха" нынче трухлявая стала
содержание смолы уменьшено в 4-5 раз, по сравнению со стандартом СССР.
.
как правило, можно и попроще
там, где стенки шкафов соприкасаются, выкручиваем шуруп "16мм" и запускаем 30мм или 32 мм ( не более)
шуруп будет держаться в стенке соседнего шкафа, на еще и шкафы стянет.
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