Вырвало петлю? Не беда! Ремонт за 5 минут! Что делать, если вырвало петли у фасада шкафа, который сделан из ДСП? Как отремонтировать своими руками?
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уж дюже "макуха" нынче трухлявая стала
содержание смолы уменьшено в 4-5 раз, по сравнению со стандартом СССР.
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как правило, можно и попроще
там, где стенки шкафов соприкасаются, выкручиваем шуруп "16мм" и запускаем 30мм или 32 мм ( не более)
шуруп будет держаться в стенке соседнего шкафа, на еще и шкафы стянет.