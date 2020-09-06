"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента 11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но что-то пошло не так На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но... Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил клиентке "побыть вместе" полчаса Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил... Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за это 10 лет Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за... С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии СССР. Интересные фотографии известных людей СССР. Интересные фотографии известных людей Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на фразу "Крепкий орешек" Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на... Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем заканчивается встреча с Королевой Смерти? Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем... "Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет "Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет Волшебный телефон с субтитрами Волшебный телефон с субтитрами Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами Миф о русском пьянстве Миф о русском пьянстве Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке
Новое > Видео 
"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары

"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары (1 видео)

Автор:
06 сентября 2020 13:14
Метки: видео   учитель   школа   

Аудиозапись. Чебоксары 56 школа, 4 сентября

Administrator

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6861



Другие посты автора
Похожее видео
Испугавшаяся прививки девочка устроила истерику и пнула ногой в область паха мужчине-учителю
Испугавшаяся прививки девочка устроила истерику и пнула ногой в область паха мужчине-учителю
09:20:28
Китайский учитель надавал пощечин ученику за опоздание на урок
Китайский учитель надавал пощечин ученику за опоздание на урок
09:38:41
Индийская методика воспитания школьников
Индийская методика воспитания школьников
08:31:23
Завуч и учитель химии с Бураево
Завуч и учитель химии с Бураево
14:34:24
Учительница всем сердцем переживает за своих учеников
Учительница всем сердцем переживает за своих учеников
11:48:07
Вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, учитель снимал их на телефон
Вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, учитель снимал их на телефон
08:50:46
Школьники изобразили драку, чтобы оригинально поздравить учительницу с днем рождения
Школьники изобразили драку, чтобы оригинально поздравить учительницу с днем рождения
09:41:09
Ученики подшутили над учителем
Ученики подшутили над учителем
08:35:48
419
1
Предыдущее Следующее

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   учитель   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
7k
Vacony 2 часа назад
ой, будь там мой малой, я бы ее встретил после школы ... пообщались на "таких тонах", нищебродских ... уродина морально опущенная.. дома ее рылом тычат в парашу небось, она решила тут отыграться , свинота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Prostovopros Vacony 2 часа назад
В лексиконе вы с ней очень и похожи. Стоите друг друга. Только она ругалась (зря так грубо, конечно), но по делу - а вы просто за понятия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 13 минут назад
"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator Автор поста 22 минуты назад
судя по комментариям и дизлайкам, совок из людей уже не вытравить
если с ними так общаются то норм, главное чтобы прав был человек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
noName Administrator 11 минут назад
Сам ты совок.Воспитали поколение идиотов которым все должны,теперь удивляетесь когда у кого то из за этого нервы сдают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator Автор поста noName 9 минут назад
ну я то в советской школе учился, и училок насмотрелся, а особенно в детском саду воспиталок
так что не рассказывай мне
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
878
Леонид Полчаса назад
Как мне кажется это не первый случай, а просто "онижедети" как персонаж в конце , считают что им всё можно потому что их нельзя наказать . Учитель правильно сказала ВЫ ПОКА НИЧЕГО ИЗ СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ , другими словами - уборщица не должна убирать и оттирать полы, после того как они поиграли, накосячил отвечай, как говорится впорол косяк держи босяк. Эти детки привыкли - снял штаны наделал кучу, и жди пока уберут. Если хочешь прав получай обязанности , не хочешь нести ответственность за свои дела , то и о правах забудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Mellivora Полчаса назад
Халтурил как-то в школе.
Уборщицы что за 15 тысяч в месяц целый день ходят за школОтой и жопы подтирают, при чем порой буквально.
Это дома ребеночек весь такой пай. Как только он попадает в коллектив таких же в нем просыпается Сатана. Чего там говорить, сами такими были.
В младших классах учеников еще "просят" убирать классы после уроков, в старших уже нет.
Коммерция мля, типа уборщица получает деньги? Получает. Вот пусть и убирают, а мой ребенок школьник тоже личность, у него ЧСВ выше крыши и вообще, я родитель всех сейчас в этой вашей школе нагну ибо вы не знаете как учить моего ребенка.
Авторитет в школе нынче добывается как на зоне, что и демонстрирует эта аудиозапись.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Чатланин. Полчаса назад
В детях напрочь убивают уважение к себе.. Воспитывается Культ раба..
В детях напрочь убивают уважение к себе.. Воспитывается Культ раба..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Алексей 44 минуты назад
К сожалению сегодняшних детей уговорами не проймешь--- их НАДО [мат] да так что бы неделю сидеть не могли. По другому многие просто не понимают.Раньше не дай бог в школе чего сделаешь--родителей в школу к директору .а сейчас толерантность детей бить нельзя и методики воспитания дебильские от сюда результат получите
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
611
Al gor Час назад
Учитель хоть и в грубой форме общалась, но права на 100%. Скорее всего это не первый раз когда она поднимает эту тему и более мягкие речи эффекта не дали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
кира Час назад
Она случайно раньше не работала на зоне с малолетними преступниками? По стилю - ей туда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
noName Час назад
Раньше доведешь учителя,получишь моральных пздюлей и возможный подзатыльник+еще и дома за это получишь...Она конечно перегнула палку,но и дети,я уверен далеко не маленькие ангелочки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
smakido 2 часа назад
Учитель по форме, конечно, сказала не правильно, но по сути она права!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator Автор поста smakido 43 минуты назад
многие правы по сути, а толку
если ваш руководитель правый на 100% будет так с вами общаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
801k
Митхун Чакрабортенков 2 часа назад
"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Николай Николаенко 2 часа назад
"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Автор, учитель говорит грамотно: "надену урну", а у вас "одену".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Administrator Автор поста Дмитрий Григорьев 2 часа назад
это все меняет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Тот случай когда уборщица сделав головокружительную карьеру и стала учителем литературы...средних классов, (семки, епта, пацаны)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
............ 2 часа назад
ибля, да она зэчка натуральная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
harlamov 2 часа назад
Сука, да это же какая-то психически больная с уголовными замашками. Ее дояркой-то нельзя брать на работу, опасно к животным подпускать, не то что к детям. И кого она вырастит, педагог ху#в? Такое же быдло как она сама? Как вообще можно к детям обращаться, нищеброды? Вот же крыса помоечная. Вот такой вот уровень образования в России, вот такие вот учителя. Поздравляю, товарищи. И спасибо цифровым технологиям. Хоть одну мразь выпилят из школы, благодаря им.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Ученики подшутили над учителем Ученики подшутили над учителем Индийская методика воспитания школьников Индийская методика воспитания школьников Вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, учитель снимал их на телефон Вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, учитель снимал их на телефон Испугавшаяся прививки девочка устроила истерику и пнула ногой в область паха мужчине-учителю Испугавшаяся прививки девочка устроила истерику и пнула ногой в область паха мужчине-учителю Китайский учитель надавал пощечин ученику за опоздание на урок Китайский учитель надавал пощечин ученику за опоздание на урок
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Активная бабуля на тренажере: депутат из Самары отчитался о проделанной работе
0
29
Активная бабуля на тренажере: депутат из Самары отчитался о проделанной работе
В Казани начальник отдела полиции стрелял в подчиненных за плохие показатели работы
0
34
В Казани начальник отдела полиции стрелял в подчиненных за плохие показатели работы
Американские новости 361
0
3
Американские новости 361
Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека
0
18
Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека
Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку
0
23
Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку
Забавная реакция кота на брокколи
2
14
Забавная реакция кота на брокколи
Странная пассажирка с камнями в самолете
1
53
Странная пассажирка с камнями в самолете
Кот застал кошку с любовником
1
9
Кот застал кошку с любовником
Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью
0
85
Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью
Забавно отшила мошенников
2
97
Забавно отшила мошенников
Популярное
Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года
4
161
Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе
1
176
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под...
﻿
Набирающие популярность
Почему у людей разный цвет кожи?
0
14
Почему у людей разный цвет кожи?
Осень - время шашлыков уходит
0
12
Осень - время шашлыков уходит
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Популярное видео
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#настроение#школа#фотографии#белоруссия#дизайн#космос#россия
#факты#прикол#люди#природа#кино#жизнь#германия#китай#лукашенко#техника
#юмор#животные#картинки#СССР#путешествия#автомобиль#девушки#комментарии#позитив#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться