"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары

FISHKINET
Новое
Новое
«Теплушка» - самый массовый тип товарного вагона в мире, откуда пошло такое название?
Автор:
Иван Кемеров
Гифки разные
Автор:
А344
Не отрекаются любя
Автор:
Митхун Чакрабортенков
Яхта с подводной лодкой - для богатых и любопытных
Автор:
Болонка королевы
Заливное с индейкой
Автор:
Дневник Неплохой Хозяйки
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
15 бесящих моментов, которые запросто могут вывести из себя любого
Сообщество:
ФотоМир
Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца
Сообщество:
Космос
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
Сообщество:
Новости со всего Мира
Фильму «Особенности национальной охоты» - 25 лет: вспоминаем интересные факты
Сообщество:
Кино
Беспечный ездок: 4-летний мальчик, который умеет ловить волны
Сообщество:
Истории из жизни
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Нива - авто для горячих выходных
Автор:
Serbento
Лысый китаец в женской одежде угонял скутеры
Автор:
Parizhanka
Девушка уронила iРhоnе в озеро, пытаясь сделать селфи
Автор:
Serbento
Забавно отшила мошенников
Автор:
Miralanim
Даешь бананы без кожуры!
Автор:
Miralanim
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Эпичная схватка козленка и петуха
Автор:
Vossen
Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека
Автор:
Serbento
Соревнования по "смертельным прыжкам в воду" из Норвегии
Автор:
Лан не урчи
Человеческие флюиды и жидкости приводят к замыканию земного конденсатора
Автор:
Кот шашлык
Как создаются ролики Blizzard с помощью stop-motion анимации
Автор:
Лан не урчи
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Разборка жаб, не поделивших червяка
Автор:
Serbento
Медведь потрогал бегунью за ногу
Автор:
BuzzSumo
Забавная реакция кота на брокколи
Автор:
Infinite
Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку
Автор:
BuzzSumo
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Alonso
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
Заложник
Автор:
TUKUTELA-сепар
Новое китайское шоу побило все рекорды по рейтингам в мире
Автор:
AZADIM
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Диорама со взрывом атомной бомбы
Автор:
Кот шашлык
Самый бюджетный беспилотник
Автор:
Picard
Самодельная радиоуправляемая подводная лодка из Lego
Автор:
Picard
Миниатюрный меч из ржавого гвоздя
Автор:
Mr.Adamson
Горнолыжный курорт во дворе дома
Автор:
Alonso
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Молодой медведь впервые узнал, что такое боль
Автор:
Кот шашлык
Они ему больше не нужны
Автор:
Tamdima
Перехват стратегического бомбардировщика B-52 российским Су-27
Автор:
Лан не урчи
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Твори добро: реакция мужчины на то, что возле его гаража катается чужой ребёнок
Автор:
Alonso
Оригинальная реакция пса на сюрстрёмминг
Автор:
Picard
Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
СССР. Интересные фотографии известных людей
Автор:
Юганск
Десантное упражнение
Автор:
Димон
СССР. Интересные фотографии известных людей
Автор:
Юганск
Куртамыш в Советскую эпоху
Автор:
Сергей
Интересные факты о Советском Союзе, известные и не очень
Автор:
АРОН
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Защитники застыдили принца Уильяма, взявшего сына на охоту
Автор:
Болонка королевы
В Андалусии люди бегут от лесных пожаров
Автор:
Болонка королевы
Американские летчики испытали летающий автомобиль
Автор:
Болонка королевы
Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Автор:
Dionysus
Франция депортирует мусульман, избивших дочь за свидания с христианином
Автор:
Болонка королевы
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
На суд фишкян -автовладельцев
Автор:
Скаари
Мгновенная карма за езду по встречке: нарушители не заметили автомобиль ДПС
Автор:
Vossen
Яндекс.Такси сделало ставку на беспилотный транспорт
Автор:
Ирина Николаевна из 3 подъезда
Я починил. Мастера ремонта
Автор:
БрОдЯгА
Lanz Bulldog – трактор-тягач для буксирования грузов с нефтяным мотором
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Российский космонавт заснял группу из пяти неизвестных объектов
Автор:
Лан не урчи
Эффектная наклейка на автомобиль
Автор:
mindflixx
Американка не позволила полицейскому автомобилю попасть в ДТП
Автор:
Forestdude
Эффектная авария во время полицейской погони
Автор:
Forestdude
Кокетливый неадекват скакал по автомобилям на улицах Саратова
Автор:
Picard
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Обычный день в деревне Бояркино: пьяная компания на мотоблоке
Автор:
Vossen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В центре Екатеринбурга сбили парня на самокате
Автор:
myymoo
С ребенком под КамАЗ: автомобилистка устроила ДТП в Петербурге
Автор:
Johnny
Авария дня. Водитель "Гранты" избегал столкновения и вылетел на встречную полосу
Автор:
Johnny
Беги, дядя Мить! Патрульный автомобиль укатился от сотрудников ДПС
Автор:
Vossen
Финита ля трагедия: Ефремов в суде признал свою вину - прокурор запросила для него 11 лет колонии
Автор:
Result
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Водитель инкассаторского автомобиля устроил ДТП в Кировской области
Автор:
Johnny
Авария дня. Массовое ДТП под Архангельском
Автор:
Johnny
Авария дня. Под Тверью пострадали два человека
Автор:
Johnny
Авария дня. ДТП с участием трех машин на трассе в Челябинской области
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Диагноз неутешителен: "врум-врум" и "эродондодон" головного мозга. Всё о странных выхлопных
Автор:
Никифоридис
Тюнингованный Mercedes-AMG S63, как способ обратить на себя внимание
Автор:
RedBull
На продажу выставили Brabus E V12 — один из самых быстрых седанов в мире
Автор:
RedBull
Тюнингованный Chevy Camaro с огромными колесами Forgiato
Автор:
RedBull
Porsche 911 Syberia RS — настоящий сибиряк
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Волшебный телефон с субтитрами
Автор:
NikolayRevlis
Крысиная мечта!
Автор:
NikolayRevlis
Сокрушительный удар по преступности
Автор:
Максим Демидов
«Я не снял все, что хотел. Но я снимал только то, что хотел»
Автор:
Дмитрий
Переполох в зоопарке
Автор:
NikolayRevlis
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Солянка для майдана
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн и отключить рекламу
ru
en
Найти
X
Только авторские посты в ленте #Яавтор
поделиться
23
ещё пост
"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента
Мужчина неожиданно обнаружил во дворе своего дома бассейн
На армейских играх солдат попытался выстрелить из "Иглы", но...
Пикап по-курьерски: московский доставщик Delivery Сlub предложил...
Женщина, пытавшаяся засадить экс-бойфренда в тюрьму, получила за...
С Джонни Деппа сняты обвинения в домашнем насилии
СССР. Интересные фотографии известных людей
Прикольные и смешные картинки
Разговор Варшавы и Берлина: соцсети бурно отреагировали мемами на...
Мейн-кун: Выводим на чистую воду «идеальную» породу кошек
Чёрная мамба: Предупредительного выстрела не будет. Чем...
"Мы тоже хотим учиться!": третьеклассники на Сахалине вышли на пикет
Волшебный телефон с субтитрами
Прикольные и смешные картинки
Пара милых попугаев решила пообщаться по-человечески
Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали
Почему в большинстве советских домов по 9 ступенек между пролетами
Миф о русском пьянстве
Пожарные спасли котенка, застрявшего в пластиковой бутылке
Новое
>
Видео
Administrator
"Нищеброды, свиньи, одену урну вам на голову" - учительница русского 5-классникам. Чебоксары
(1 видео)
Автор:
Administrator
06 сентября 2020 13:14
Метки:
видео
учитель
школа
Аудиозапись. Чебоксары 56 школа, 4 сентября
Administrator
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
6861
Другие посты автора
Источник:
Похожее видео
Испугавшаяся прививки девочка устроила истерику и пнула ногой в область паха мужчине-учителю
09:20:28
Китайский учитель надавал пощечин ученику за опоздание на урок
09:38:41
Индийская методика воспитания школьников
08:31:23
Завуч и учитель химии с Бураево
14:34:24
Учительница всем сердцем переживает за своих учеников
11:48:07
Вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, учитель снимал их на телефон
08:50:46
Школьники изобразили драку, чтобы оригинально поздравить учительницу с днем рождения
09:41:09
Ученики подшутили над учителем
08:35:48
419
1
Предыдущее
Следующее
Источник:
Ссылки по теме:
Китайский учитель надавал пощечин ученику за опоздание на урок
Ученики подшутили над учителем
Завуч и учитель химии с Бураево
Вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, учитель снимал их на телефон
Индийская методика воспитания школьников
Метки:
видео
учитель
школа
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
23
7
16
Понравилось
16
0
23
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
23
комментария
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга.
Показать
7k
Vacony
2 часа назад
ой, будь там мой малой, я бы ее встретил после школы ... пообщались на "таких тонах", нищебродских ... уродина морально опущенная.. дома ее рылом тычат в парашу небось, она решила тут отыграться , свинота
-14
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
2 ответа
7k
Prostovopros
Vacony
2 часа назад
В лексиконе вы с ней очень и похожи. Стоите друг друга. Только она ругалась (зря так грубо, конечно), но по делу - а вы просто за понятия.
6
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
5k
Вася
13 минут назад
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
6k
Administrator
Автор поста
22 минуты назад
судя по комментариям и дизлайкам, совок из людей уже не вытравить
если с ними так общаются то норм, главное чтобы прав был человек
-2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
43k
noName
Administrator
11 минут назад
Сам ты совок.Воспитали поколение идиотов которым все должны,теперь удивляетесь когда у кого то из за этого нервы сдают
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
6k
Administrator
Автор поста
noName
9 минут назад
ну я то в советской школе учился, и училок насмотрелся, а особенно в детском саду воспиталок
так что не рассказывай мне
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
878
Леонид
Полчаса назад
Как мне кажется это не первый случай, а просто "онижедети" как персонаж в конце , считают что им всё можно потому что их нельзя наказать . Учитель правильно сказала ВЫ ПОКА НИЧЕГО ИЗ СЕБЯ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ , другими словами - уборщица не должна убирать и оттирать полы, после того как они поиграли, накосячил отвечай, как говорится впорол косяк держи босяк. Эти детки привыкли - снял штаны наделал кучу, и жди пока уберут. Если хочешь прав получай обязанности , не хочешь нести ответственность за свои дела , то и о правах забудь.
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Mellivora
Полчаса назад
Халтурил как-то в школе.
Уборщицы что за 15 тысяч в месяц целый день ходят за школОтой и жопы подтирают, при чем порой буквально.
Это дома ребеночек весь такой пай. Как только он попадает в коллектив таких же в нем просыпается Сатана. Чего там говорить, сами такими были.
В младших классах учеников еще "просят" убирать классы после уроков, в старших уже нет.
Коммерция мля, типа уборщица получает деньги? Получает. Вот пусть и убирают, а мой ребенок школьник тоже личность, у него ЧСВ выше крыши и вообще, я родитель всех сейчас в этой вашей школе нагну ибо вы не знаете как учить моего ребенка.
Авторитет в школе нынче добывается как на зоне, что и демонстрирует эта аудиозапись.
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Чатланин.
Полчаса назад
В детях напрочь убивают уважение к себе.. Воспитывается Культ раба..
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
3
Алексей
44 минуты назад
К сожалению сегодняшних детей уговорами не проймешь--- их НАДО
[мат]
да так что бы неделю сидеть не могли. По другому многие просто не понимают.Раньше не дай бог в школе чего сделаешь--родителей в школу к директору .а сейчас толерантность детей бить нельзя и методики воспитания дебильские от сюда результат получите
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
611
Al gor
Час назад
Учитель хоть и в грубой форме общалась, но права на 100%. Скорее всего это не первый раз когда она поднимает эту тему и более мягкие речи эффекта не дали.
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
8k
кира
Час назад
Она случайно раньше не работала на зоне с малолетними преступниками? По стилю - ей туда.
-5
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
43k
noName
Час назад
Раньше доведешь учителя,получишь моральных пздюлей и возможный подзатыльник+еще и дома за это получишь...Она конечно перегнула палку,но и дети,я уверен далеко не маленькие ангелочки...
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
48k
smakido
2 часа назад
Учитель по форме, конечно, сказала не правильно, но по сути она права!
4
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
6k
Administrator
Автор поста
smakido
43 минуты назад
многие правы по сути, а толку
если ваш руководитель правый на 100% будет так с вами общаться?
-2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
801k
Митхун Чакрабортенков
2 часа назад
-4
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
71k
Николай Николаенко
2 часа назад
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
3k
Дмитрий Григорьев
2 часа назад
Автор, учитель говорит грамотно: "надену урну", а у вас "одену".
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
6k
Administrator
Автор поста
Дмитрий Григорьев
2 часа назад
это все меняет)
-6
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
8k
Енот Полиграфович
2 часа назад
Тот случай когда уборщица сделав головокружительную карьеру и стала учителем литературы...средних классов, (семки, епта, пацаны)))
-8
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
76
............
2 часа назад
ибля, да она зэчка натуральная!
-7
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
7k
harlamov
2 часа назад
Сука, да это же какая-то психически больная с уголовными замашками. Ее дояркой-то нельзя брать на работу, опасно к животным подпускать, не то что к детям. И кого она вырастит, педагог ху#в? Такое же быдло как она сама? Как вообще можно к детям обращаться, нищеброды? Вот же крыса помоечная. Вот такой вот уровень образования в России, вот такие вот учителя. Поздравляю, товарищи. И спасибо цифровым технологиям. Хоть одну мразь выпилят из школы, благодаря им.
-10
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
Из-за пандемии обанкротился и закрылся крупнейший европейский бордель
Преподаватель университета занялся астрофотографией, чтобы не скучать на карантине
Lanz Bulldog – трактор-тягач для буксирования грузов с нефтяным мотором
Loading...
Экспериментальный юмор в формате "Каламбур", который сначала запутает, а потом рассмешит
Яндекс.Такси сделало ставку на беспилотный транспорт
От фрилансера до арт-директора
15 находчивых людей, для которых выполнима любая миссия
Зеленый и красный, а не черный: как предупредить почернение завязей и получить богатый урожай...
Учебники по-настоящему удивляют: сентябрь бодренько зашёл учащимся
Мгновенная карма за езду по встречке: нарушители не заметили автомобиль ДПС
Более двух тысяч дронов устроили красочное шоу над Петербургом
11 гибких предложений от продавца, которые как бальзам на душу клиента
Заброшенный дилерский центр Ford в Германии пустует почти 30 лет
СидИ - не ПиЭсДи: когда твой маркетинг на грани
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России
С ребенком под КамАЗ: автомобилистка устроила ДТП в Петербурге
Семья министра владеет пятизвёздочным отелем около Кремля
Новый рекорд в отжиманиях от спортсмена из Дубая
Ужасное столкновение автобуса с маршруткой под Анапой: есть погибшие
Мой личный свод из 12 правил, как вести себя на сайте знакомств
Житель Подмосковья решил пожарить мясо, но вместо этого уничтожил бассейн и устроил потоп
Как появилось слово «школа»?
Супружеская пара отметила 60-летие брака, снявшись в своих свадебных нарядах
"Лампочку изобрёл чернокожий": Байден призвал рассказать американцам правду
Во Вьетнаме водитель самосвала, сдавая назад, слетел с обрыва
Москвичка запустила тред с фото женщин за 40+ и разрушила все стереотипы о старости
Как американские барышни из 50-х годов и движок перебирали и в гонках выигрывали
Конкурс Wildlife Photographer of the Year объявил победителей
Слониха отчаянно не верила в смерть своего малыша
Этих зверей следовало бы наказать за воровство,если бы они не были такими уморительными!
Эпичная схватка козленка и петуха
Авария дня. Водитель "Гранты" избегал столкновения и вылетел на встречную полосу
Хамелеоны умеют держать предметы - и кое-кто решил этим воспользоваться
Полицейские Вашингтона опубликовали момент выстрела в чернокожего
✖
От фрилансера до арт-директора
Ученики подшутили над учителем
Индийская методика воспитания школьников
Вместо того, чтобы разнять дерущихся учеников, учитель снимал их на телефон
Испугавшаяся прививки девочка устроила истерику и пнула ногой в область паха мужчине-учителю
Китайский учитель надавал пощечин ученику за опоздание на урок
Популярное видео
74
74
0
29
Активная бабуля на тренажере: депутат из Самары отчитался о проделанной работе
45
45
0
34
В Казани начальник отдела полиции стрелял в подчиненных за плохие показатели работы
47
47
0
3
Американские новости 361
60
60
0
18
Первоклашка философски описала весь жизненный путь человека
36
36
0
23
Турист появился на пляже с акулой, вцепившейся ему в руку
125
125
2
14
Забавная реакция кота на брокколи
50
50
1
53
Странная пассажирка с камнями в самолете
81
81
1
9
Кот застал кошку с любовником
130
130
0
85
Сотрудник МЧС из Тульской области очень разнервничался во время интервью
495
495
2
97
Забавно отшила мошенников
Популярное
210
210
4
161
Я бы вернулся в школу: очаровательные учителя со школьных линеек 2020 года
245
245
1
176
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под...
Набирающие популярность
-4
-4
0
14
Почему у людей разный цвет кожи?
7
7
0
12
Осень - время шашлыков уходит
Наташи уже не те. Турки – о романах с туристками из России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Животные
1099
421
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1578
318
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
596
238
Криминал
197
211
Юмор
2381
177
Кино
972
173
Космос
216
148
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1578
3146
Юмор
2380
2658
Животные
1099
1712
ФотоМир
605
1456
Автомир
636
1448
Кино
972
1268
Жить в России
631
1088
Юмор
2380
14543
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1578
12117
Животные
1099
9090
ФотоМир
605
7378
Кино
972
5398
Гифки
608
5016
Жить в России
631
4780
Юмор
2376
255
Животные
1097
251
Жить в России
630
178
Новости со всего Мира
1067
15
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
596
197
Треники&Вареники
993
85
Кино
972
39
За день
За день
За месяц
Весь топ
Димон
2.3M
Сергей
945k
NAZARETH
189k
rusfet
338k
Юганск
344k
Людмила Корсунова
9k
Митхун Чакрабортенков
801k
Димон
2.3M
NAZARETH
188k
Сергей
945k
Николай Николаенко
71k
АРОН
290k
rusfet
338k
Booharik
200k
Димон
2.3M
Иван Кемеров
1.5M
Сергей
943k
Митхун Чакрабортенков
800k
alex
738k
XoCTeJI
572k
Алексей
551k
показать ещё
Весь топ
Илья Варламов
22k
Илья Варламов
22k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
30
30
0
6
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#интересно
#история
#настроение
#школа
#фотографии
#белоруссия
#дизайн
#космос
#россия
#факты
#прикол
#люди
#природа
#кино
#жизнь
#германия
#китай
#лукашенко
#техника
#юмор
#животные
#картинки
#СССР
#путешествия
#автомобиль
#девушки
#комментарии
#позитив
#шоу бизнес
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат на картинке
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
если с ними так общаются то норм, главное чтобы прав был человек
так что не рассказывай мне
Уборщицы что за 15 тысяч в месяц целый день ходят за школОтой и жопы подтирают, при чем порой буквально.
Это дома ребеночек весь такой пай. Как только он попадает в коллектив таких же в нем просыпается Сатана. Чего там говорить, сами такими были.
В младших классах учеников еще "просят" убирать классы после уроков, в старших уже нет.
Коммерция мля, типа уборщица получает деньги? Получает. Вот пусть и убирают, а мой ребенок школьник тоже личность, у него ЧСВ выше крыши и вообще, я родитель всех сейчас в этой вашей школе нагну ибо вы не знаете как учить моего ребенка.
Авторитет в школе нынче добывается как на зоне, что и демонстрирует эта аудиозапись.
если ваш руководитель правый на 100% будет так с вами общаться?