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Соревнования по "смертельным прыжкам в воду" из Норвегии

Соревнования по "смертельным прыжкам в воду" из Норвегии (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2020 09:18
Сообщество : Спорт
Метки: dods   видео   норвегия   прикол   прыжки в воду   спорт   шоу   
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Døds (Смертельный) — это соревнования по прыжкам в воду плашмя, участники которого стараются как можно эффектнее нырнуть в бассейн. Со временем состязания вышли на профессиональный уровень, и каждый год проводится национальный чемпионат.

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Метки: dods   видео   норвегия   прикол   прыжки в воду   спорт   шоу   
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3  комментария
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980
Провокатор 2 минуты назад
Разве это смертельные прыжки? Видео выкладывать не буду. Кто хочет наберите "Парень прыгнул в воду с 10 метровой высоты и разбил голову об камень на две части" вот это смертельные прыжки в воду.
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4k
Ivan 22 минуты назад
Соревнования по "смертельным прыжкам в воду" из Норвегии
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5k
Lev Asriev Полчаса назад
Это сродни соревнованиям по оплеухам. Возможно, но блин, больно же!
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