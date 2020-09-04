Соревнования по "смертельным прыжкам в воду" из Норвегии

Døds (Смертельный) — это соревнования по прыжкам в воду плашмя, участники которого стараются как можно эффектнее нырнуть в бассейн. Со временем состязания вышли на профессиональный уровень, и каждый год проводится национальный чемпионат.
Главное в этом виде спорта - напугать как следует зрителя и заставить его поверить, что ты вот-вот разобьёшься
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