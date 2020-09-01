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Они ему больше не нужны

Они ему больше не нужны (1 видео)

Автор:
01 сентября 2020 14:42
Сообщество : Юмор
Метки: видео   крыша   прыжок   яички   

Молодой человек больше не будет размножаться!

Tamdima

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Метки: видео   крыша   прыжок   яички   
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15  комментариев
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5k
М С Час назад
Они ему больше не нужны
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43k
Albert GER 2 минуты назад
шо говорит то?

Фриду какуюто зовёт?
она ему навряд-ли уже нужна)))
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7k
Star Link 12 минут назад
Ужас.. у меня у самого они забежали внутрь....
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13k
Ego sum qui sum Час назад
в Симпсонах была серия в которой высмеивался интерес недалеких людей к коротким видео с подобным контентом. Гомер просто истерически ржал. Видео "Удар мячом" там кажется даже оскар взяло. Основной посыл в том, что смотреть на подобное признак отсталости и я с этим согласен.

в Симпсонах была серия в которой высмеивался интерес недалеких людей к коротким видео с подобным контентом. Гомер просто истерически ржал. Видео "Удар мячом" там кажется даже оскар взяло. Основной посыл в том, что смотреть на подобное признак отсталости и я с этим согласен.
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6k
Barachek_Obachek Ego sum qui sum Полчаса назад
Но удержаться не можешь и смотришь
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59
Вам не надоело беспределить? Час назад
Они ему больше не нужны
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5k
Lev Asriev Час назад
Блин, я аж схватился за свои, двумя руками)
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5k
Nikita Час назад
В студию!
В студию!
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5k
Михаил Час назад
Два дебила, это сила
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798
мега гон Час назад
хорошечно!!!
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19k
Сергей Шишкин 2 часа назад
Виктор-Виктория
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1k
ALEX Сергей Шишкин 17 минут назад
Евгений - Евгения
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8k
Алексей 2 часа назад
Дверь свернули точно,жаль
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494
Злодей Алексей 42 минуты назад
единственное,что можно пожалеть в этом видео
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1k
Том Сойер 2 часа назад

Они ему больше не нужны
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