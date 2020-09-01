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Tamdima
Они ему больше не нужны
(1 видео)
Автор:
Tamdima
01 сентября 2020 14:42
Сообщество :
Юмор
Метки:
видео
крыша
прыжок
яички
Молодой человек больше не будет размножаться!
Tamdima
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комментариев
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5k
М С
Час назад
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Albert GER
2 минуты назад
шо говорит то?
Фриду какуюто зовёт?
она ему навряд-ли уже нужна)))
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7k
Star Link
12 минут назад
Ужас.. у меня у самого они забежали внутрь....
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13k
Ego sum qui sum
Час назад
в Симпсонах была серия в которой высмеивался интерес недалеких людей к коротким видео с подобным контентом. Гомер просто истерически ржал. Видео "Удар мячом" там кажется даже оскар взяло. Основной посыл в том, что смотреть на подобное признак отсталости и я с этим согласен.
2
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6k
Barachek_Obachek
Ego sum qui sum
Полчаса назад
Но удержаться не можешь и смотришь
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Вам не надоело беспределить?
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Lev Asriev
Час назад
Блин, я аж схватился за свои, двумя руками)
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Nikita
Час назад
В студию!
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Михаил
Час назад
Два дебила, это сила
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798
мега гон
Час назад
хорошечно!!!
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19k
Сергей Шишкин
2 часа назад
Виктор-Виктория
5
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ALEX
Сергей Шишкин
17 минут назад
Евгений - Евгения
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Алексей
2 часа назад
Дверь свернули точно,жаль
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494
Злодей
Алексей
42 минуты назад
единственное,что можно пожалеть в этом видео
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Том Сойер
2 часа назад
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