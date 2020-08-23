Чем закончилась встреча тигра и рыбаков в Приморском крае

Рыбку любят всё, и люди, и звери. Так, на днях у речки недалеко от города Арсеньев, произошла весьма любопытная встреча рыбаков и тигра.
Судя по всему, зверь решил полакомиться рыбкой, но на его территории оказались люди. Любопытный хищник не растерялся, загнал людей в машину, а сам проверив территорию, обнаружил ведро. Не теряя времени даром, тигр просто утащил ведро, оставив незадачливых рыбаков в недоумении.
Хорошо, хоть они сняли всё произошедшее на видео, в противном случае дома жёны им точно не поверили бы. А кого вы встречали на рыбаке?
Источник:
Ссылки по теме:
- В Приморье очевидец застал китайца за поджиганием сухой травы на поле
- Тигр в зоопарке напал на мальчика через стекло
- Встреча с тигриным семейством на трассе в Приморье
- Свирепая щука-каннибал напала на попавшегося на крючок сородича
- Тигр в зоопарке попытался напасть на сидящую к нему спиной женщину
0
Новости партнёров
Загрузка...