Чем закончилась встреча тигра и рыбаков в Приморском крае

Судя по всему, зверь решил полакомиться рыбкой, но на его территории оказались люди. Любопытный хищник не растерялся, загнал людей в машину, а сам проверив территорию, обнаружил ведро. Не теряя времени даром, тигр просто утащил ведро, оставив незадачливых рыбаков в недоумении.