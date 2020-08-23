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Чем закончилась встреча тигра и рыбаков в Приморском крае

Чем закончилась встреча тигра и рыбаков в Приморском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2020 10:48
Сообщество : Животные
Метки: Арсеньев   Приморский край   Приморье   рыбаки   рыбалка   тигр   хищник   
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Рыбку любят всё, и люди, и звери. Так, на днях у речки недалеко от города Арсеньев, произошла весьма любопытная встреча рыбаков и тигра.

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Метки: Арсеньев   Приморский край   Приморье   рыбаки   рыбалка   тигр   хищник   
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5  комментариев
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11k
Роберт Шекли 21 минуту назад
"Хорошо, хоть они сняли всё произошедшее на видео, в противном случае дома жёны им точно не поверили бы. А кого вы встречали на рыбалке?" И почему спина вся исцарапана
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8k
ss 14 минут назад
Ну так... Каждый рыбачит по-своему.
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3k
ddd 21 минуту назад
Почему все видео разбавлены матом, который ни к селу, ни к городу! А тигр хороший!
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13k
Александр Сучков ddd 5 минут назад
Я бы послушал вашу "культуру", когда окажитесь в подобной ситуации. Смотреть тигра в зоопарке и наблюдать его в нескольких метрах от себя на воле- разные вещи, думаю адреналин там через все щели прет, вот и мат в результате. Эмоции, знаете ли....
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2k
Станислав 23 минуты назад
Красавец!
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Dixi_Mole

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