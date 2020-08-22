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Почему этот российский танк прозвали «неубиваемым»

Почему этот российский танк прозвали «неубиваемым» (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 19:20
Метки: видео   военная техника   вооружение   российский танк   т-90   техника   
1052
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1
Весной 2016 года Интернет обошел видеоролик, в котором показывалось, как в танк Т-90 попадает ракета. Несмотря на то что не все средства защиты были задействованы, снаряд, которым уничтожали вертолеты, повредил лишь оголовок прицелов и блоки динамической защиты.

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Метки: видео   военная техника   вооружение   российский танк   т-90   техника   
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12  комментариев
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7k
Sherion 5 часов назад
Не хотел бы я находиться в танке, в тот момент когда по нему попадает ракета.
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100
Maximka 15 минут назад
Кто в курсе, что такое " оголовок прицелов"?
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511
Арам Текнеджян Час назад
А где ещё две ракеты?
И вообще все танки (советские и российские) считаются неуязвимыми до тех пор пока не повстречаются с ЦАХАЛом...
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100
Maximka Арам Текнеджян 18 минут назад
У кого считаются?
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−75
Обратная сторона Луны Час назад
Кагтавый диктор, куча ошибок


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−81
Гордей Поганкин 3 часа назад
Да вы лохи - бл_ядь вся причина в его неубиваемости - это то что у него на пушке приклеена МУШКА - это даже рыжим понятно
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26k
Peacemaker1873 3 часа назад
Против вертолёта, я плакалъ... Ручные системы ПВО, это маленькие осколочные боеприпасы, которые должны вывести из строя самые уязвимые части летательного аппарата осколочным взрывом рядом. Не то, что танку, БМП1 и БТР4 это как слону дробинка. Да даже современные бронелимузины такой выстрел не возьмёт. Причём сдесь "неуязвимый танк"? Да для такого оружия, как и для любого ручного стрелкового он действительно неуязвим. И даже для подствольника. Потому он и танк. И не всякий РПГ танк берёт даже в борт и крышу башни.
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26k
Peacemaker1873 3 часа назад
снаряд, которым уничтожали вертолеты,

Вы вообще понимаете разницу между танком и вертолётом?
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11k
info-kozirev 4 часа назад
Выстрел из ПТРК TOW,арабы тупоголовые стояли с открытыми люками (что в общем запрещено) потому оказался контужен,арабы торгаши,а не воины,им хоть оружие инопланетян дай,все равно войну продуют.
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70k
Броненосец Потелкам 5 часов назад
Как я понимаю, у ракеты "по воздушным целям" совершенно иной принцип действия, чем у ПТРК
степени бронирования - несопоставимы
способы поражения цели - принципиально отличны
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9k
Яромиръ Броненосец Потелкам 5 часов назад
....это недосмотр копипастера. Был выстрел ПТРК TOW. Машина цела
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