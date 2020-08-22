Почему этот российский танк прозвали «неубиваемым»

Весной 2016 года Интернет обошел видеоролик, в котором показывалось, как в танк Т-90 попадает ракета. Несмотря на то что не все средства защиты были задействованы, снаряд, которым уничтожали вертолеты, повредил лишь оголовок прицелов и блоки динамической защиты.
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И вообще все танки (советские и российские) считаются неуязвимыми до тех пор пока не повстречаются с ЦАХАЛом...
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степени бронирования - несопоставимы
способы поражения цели - принципиально отличны