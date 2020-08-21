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Такого Вы не пробовали – Супер десерт из творога за 5 минут!

Такого Вы не пробовали – Супер десерт из творога за 5 минут! (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 15:59
Метки: десерт   десерты   как приготовить   плавленый сыр   рецепт   сыр   что приготовить   шоколадный   
1721
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Вкуснейший и полезный десерт из творога, который готовится буквально за несколько минут. В таком десерте творог будут кушать даже те, кто его совсем не любит.

Авторский пост

Метки: десерт   десерты   как приготовить   плавленый сыр   рецепт   сыр   что приготовить   шоколадный   
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15  комментариев
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13k
Мария Коненкова 6 часов назад
...после чего выкиньте эту гадость в унитаз нахер и купите нормальный десерт.
Интересно, что должно повернуться в голове, чтобы реально захотеть такое состряпать. Уж точно не желание скормить кому-то "полезный творог", и уж тем более не желание съесть что-то вкусное.
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7k
Антон Семёныч Мария Коненкова 5 часов назад
Этому продукту сто лет в обед. В СССР еще начали делать. Не нравится, не ешь.
Этому продукту сто лет в обед. В СССР еще начали делать. Не нравится, не ешь.
Этому продукту сто лет в обед. В СССР еще начали делать. Не нравится, не ешь.
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7k
Vacony 2 часа назад
не знаю как там творог, но ведущая норм )
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8k
koleos72 2 часа назад
Проблема в натуратьности творога! В магазинах натуральной молочки нет в принципе! Только на рынке, да и то, подбирать надо. И цена-космос!
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3k
Руслан koleos72 Час назад
Вы темой ошиблись. Вам в соседнюю, к верующим в экстрасенсов.
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31k
Андрей Бертон 4 часа назад
Ну да, десерт за 5 минут, в итоге пол часа готовки и час охлаждения.
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1k
Иван Петров Андрей Бертон Час назад
5 минут - это на "сожрать"
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8k
gnyS i 4 часа назад
Ну вот теперь жрать хочууууу
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538
Георгий 5 часов назад
Девушки "мышки" восхитительны.
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7k
Александр 6 часов назад
Выглядит вроде нормально.
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7k
Антон Семёныч Александр 5 часов назад
Ага...и голос у неё прикольный
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7k
Александр Антон Семёныч 5 часов назад
Ага, интересный))
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Владимир 7 часов назад
какая гадость,эта ваша заливная рыба!
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