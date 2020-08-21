Такого Вы не пробовали – Супер десерт из творога за 5 минут!

Вкуснейший и полезный десерт из творога, который готовится буквально за несколько минут. В таком десерте творог будут кушать даже те, кто его совсем не любит.
Творог – 500 г (у меня обезжиренный)
Молоко – 50 г
Сахар – 40 г (можно увеличить количество, неполучается не слишком сладко)
Ванильный сахар – 10 г
Сода – 0,5 ч.л.
Какао – 25-30 г
Сливочное масло – 30 г
Соль – щепотка
1. Смешать творог, молоко, соду, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Все перебить блендером до более однородной массы. Можно на этом этапе добавить какао и сливочное масло, можно позже.
2. Поставить миску с полученной массой на водяную массу, нагревать постоянно помешивая. Молочная кислота творога будет вступать в реакцию с содой, и творог начнет плавиться. Процесс плавления может занять около 5 минут. Точное время не скажу, так как все индивидуально. Только обратите внимание, что творог обязательно должен быть настоящий натуральный, без растительных жиров и других ненужных компонентов.
3. Когда творог расплавится, добавьте какао и сливочное масло (если не добавили на первом этапе). Перемешайте до полной однородности, и можно снимать с огня.
4. Перелейте массу в форму, дайте ей остыть. Можно наслаждаться полезным и вкусным десертом!
5. Хочу сказать, что в зависимости от самого творога плавленый сыр может получиться плотным, как у меня, или более жидким как намазка.
Молоко – 50 г
Сахар – 40 г (можно увеличить количество, неполучается не слишком сладко)
Ванильный сахар – 10 г
Сода – 0,5 ч.л.
Какао – 25-30 г
Сливочное масло – 30 г
Соль – щепотка
1. Смешать творог, молоко, соду, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Все перебить блендером до более однородной массы. Можно на этом этапе добавить какао и сливочное масло, можно позже.
2. Поставить миску с полученной массой на водяную массу, нагревать постоянно помешивая. Молочная кислота творога будет вступать в реакцию с содой, и творог начнет плавиться. Процесс плавления может занять около 5 минут. Точное время не скажу, так как все индивидуально. Только обратите внимание, что творог обязательно должен быть настоящий натуральный, без растительных жиров и других ненужных компонентов.
3. Когда творог расплавится, добавьте какао и сливочное масло (если не добавили на первом этапе). Перемешайте до полной однородности, и можно снимать с огня.
4. Перелейте массу в форму, дайте ей остыть. Можно наслаждаться полезным и вкусным десертом!
5. Хочу сказать, что в зависимости от самого творога плавленый сыр может получиться плотным, как у меня, или более жидким как намазка.
Пошаговый видео-рецепт:
Авторский пост
17
Новости партнёров
Загрузка...
Интересно, что должно повернуться в голове, чтобы реально захотеть такое состряпать. Уж точно не желание скормить кому-то "полезный творог", и уж тем более не желание съесть что-то вкусное.