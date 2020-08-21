Такого Вы не пробовали – Супер десерт из творога за 5 минут!

Творог – 500 г (у меня обезжиренный)

Молоко – 50 г

Сахар – 40 г (можно увеличить количество, неполучается не слишком сладко)

Ванильный сахар – 10 г

Сода – 0,5 ч.л.

Какао – 25-30 г

Сливочное масло – 30 г

Соль – щепотка



1. Смешать творог, молоко, соду, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Все перебить блендером до более однородной массы. Можно на этом этапе добавить какао и сливочное масло, можно позже.

2. Поставить миску с полученной массой на водяную массу, нагревать постоянно помешивая. Молочная кислота творога будет вступать в реакцию с содой, и творог начнет плавиться. Процесс плавления может занять около 5 минут. Точное время не скажу, так как все индивидуально. Только обратите внимание, что творог обязательно должен быть настоящий натуральный, без растительных жиров и других ненужных компонентов.

3. Когда творог расплавится, добавьте какао и сливочное масло (если не добавили на первом этапе). Перемешайте до полной однородности, и можно снимать с огня.

4. Перелейте массу в форму, дайте ей остыть. Можно наслаждаться полезным и вкусным десертом!

5. Хочу сказать, что в зависимости от самого творога плавленый сыр может получиться плотным, как у меня, или более жидким как намазка.