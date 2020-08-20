"Они" есть везде

В каждом городе, в каждом районе города есть свои неадекваты. Все они в той или иной степени больны, но с точки зрения закона- сделать с ними ничего нельзя. Вот и у нас в Митино (СЗАО) есть такое чудо природы. Далее копирую крик души в сообществе района в ВК одного из соседей по двору "этой"...
Заранее извините, что видео из ВК...
Подобные комменты уже давно не остры и не смешны....
Хочу сразу заметить что отправить на принудительное лечение сейчас очень сложно т.к. требуется согласие родственников и дочка этой женщины никак не соглашалась избавить жильцов 2х домов от издевательств её мамаши и только все выше писанные действия помогли нам избавиться от шизофренички.
ночью ну часов в 23-00 стою на балконе, курю
внизу две машины остановились и один чел достает из багажника что-то очень похожее на калаш
ну мне с третьего этажа не особо видно, может страйкбольный или сайга
да похер, мне это под окнами моего дома не нужно! позвонил в ментовку
думаете они приехали (пункт опорный в квартале от моего дома)
еще раз позвонил (ну эти чуваки минут 20 стояли)
-Да спасибо, мы зафиксировали ваше обращение
блин... только за бутылку пива умеют штрафовать
блин какой же ты тугой!!!!
я просто уточнил, что районное отделение минтовки у меня под боком, и что никакой реакции не было
звонок может и фиксировали, но я не стал разбираться
самому нужно разбираться?
ну если я сам должен разбираться, нахер тогда менты?
а люди в форме проигнорили, мое обращение
и я же не говорил им по телефону, что мол алкашня под окнами буянит, я им сказал, что ну я точно не вижу, ну у меня 7 этаж, но похоже на автоматическое оружие
ноль реакции