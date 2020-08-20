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"Они" есть везде

"Они" есть везде (1 видео)

Автор:
20 августа 2020 18:59
Метки: больные   идиоты   соседи   

В каждом городе, в каждом районе города есть свои неадекваты. Все они в той или иной степени больны, но с точки зрения закона- сделать с ними ничего нельзя. Вот и у нас в Митино (СЗАО) есть такое чудо природы. Далее копирую крик души в сообществе района в ВК одного из соседей по двору "этой"...

Заранее извините, что видео из ВК...

Александр Сучков
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12979



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..."Уважаемые жители района Митино, уважаемые соседи по Митинской улице дом 44. Я ваш новый сосед и проживаю тут относительно недавно, но вы как и я сталкиваетесь с нашей общей соседкой, находящейся в тяжёлой жизненной ситуации, из-за которой ей приходиться обращаться к нам за помощью в громкоговоритель в 5 утра. В связи с этим я предлагаю ей помочь, составить коллективную жалобу(запрос) в соответствующие органы власти, прошу поддержать данную идею, по вопросам можно писать мне личным сообщением или комментариями под этим постом, проявим свою гражданскую сознательность, спасибо за внимание!"...

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Метки: больные   идиоты   соседи   
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7k
Cornho Час назад
Судя по карте, Митино это замкадье, но там даже метро есть.
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12k
Александр Сучков Автор поста Cornho Час назад
Судя по комменту, Вы олигарх с Ордынки...
Подобные комменты уже давно не остры и не смешны....
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8k
gnyS i 17 минут назад
Была такая проблема, вопрос решился сходом жильцов со сбором подписей о том что гражданка мешает своим криком жить 2м близ лежащим домам, пригласили телевидение и придали этому огласку, далее все было передано в районную прокуратуру и тетя поехала на лечение.
Хочу сразу заметить что отправить на принудительное лечение сейчас очень сложно т.к. требуется согласие родственников и дочка этой женщины никак не соглашалась избавить жильцов 2х домов от издевательств её мамаши и только все выше писанные действия помогли нам избавиться от шизофренички.
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3k
NONAME 2 часа назад
что то ассоциации с Гитлером возникли...
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12k
Александр Сучков Автор поста NONAME 2 часа назад
он тоже во дворе так орал?))))
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6k
Alex Djeff Александр Сучков 53 минуты назад
Нет, он тоже рано утром всякую *уйню устраивал.
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17k
Lynx 2 часа назад
Где-то я это видел/слышал в военных хрониках.
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12k
Александр 2 часа назад
Жила-была такая... Благодаря ей мы знали, что "Валька из 4-ой квартиры - бл@дь, а её супруг е@ёт её дочь". Информация подавалась часа в 4 утра... Пока своей смертью не померла, ни менты, ни "скорая" ничего поделать не могли...
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0
VladmirK1979 2 часа назад
громкоговоритель говоришь?
ночью ну часов в 23-00 стою на балконе, курю
внизу две машины остановились и один чел достает из багажника что-то очень похожее на калаш
ну мне с третьего этажа не особо видно, может страйкбольный или сайга
да похер, мне это под окнами моего дома не нужно! позвонил в ментовку
думаете они приехали (пункт опорный в квартале от моего дома)
еще раз позвонил (ну эти чуваки минут 20 стояли)
-Да спасибо, мы зафиксировали ваше обращение

блин... только за бутылку пива умеют штрафовать
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0
VladmirK1979 Александр Сучков Час назад
я туда и звонил целых два раза именно в диспетчерскую
блин какой же ты тугой!!!!

я просто уточнил, что районное отделение минтовки у меня под боком, и что никакой реакции не было

звонок может и фиксировали, но я не стал разбираться
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12k
Александр Сучков Автор поста VladmirK1979 Час назад
Ну вот раз Вы не стали разбираться- в следующий раз по Вам откроют огонь и на звонок соседа будет такая же реакция. Всё просто- вы не активный и положили болт на это- завтра положат болт на Вашу проблему. Поздравляю.
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VladmirK1979 Александр Сучков Час назад
я не активный? двух звонков не достаточно?
самому нужно разбираться?

ну если я сам должен разбираться, нахер тогда менты?
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12k
Александр Сучков Автор поста VladmirK1979 Час назад
Да, надо было на следующий день позвонить и задать вопрос- почему не приехали или тянули? Надо было, но нам всем похер на следующий день. Я не сильно от вас отличаюсь. Нам всем не хватает активности. А люди в форме, которые услышали "вызов на стрельбу" отсиделись с пониманием "приедем позже- целее будем" так и будут Ваш и мой покой "охранять"....
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VladmirK1979 Александр Сучков Час назад
стрельбы не было, просто один чувак достал из мешка предмет, второй его осмотерл, передернул затвор, посмотрел на состояние и отдал обратно

а люди в форме проигнорили, мое обращение

и я же не говорил им по телефону, что мол алкашня под окнами буянит, я им сказал, что ну я точно не вижу, ну у меня 7 этаж, но похоже на автоматическое оружие
ноль реакции
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−94
............ 2 часа назад
весело у вас там, надо будет подъехать послушать в живую,(3 остановки на электричке) со своим матюгальником надо ехать
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2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Белка она такая ! К моему соседу в 3-4 заходит и понеслось...............
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12k
Александр Сучков Автор поста Димка Смола/67 2 часа назад
это уже, как я понял,- не первый год! ))) мне до нее 2 остановки на автобусе- не слышно через большие дома...
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