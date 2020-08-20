"Они" есть везде

..."Уважаемые жители района Митино, уважаемые соседи по Митинской улице дом 44. Я ваш новый сосед и проживаю тут относительно недавно, но вы как и я сталкиваетесь с нашей общей соседкой, находящейся в тяжёлой жизненной ситуации, из-за которой ей приходиться обращаться к нам за помощью в громкоговоритель в 5 утра. В связи с этим я предлагаю ей помочь, составить коллективную жалобу(запрос) в соответствующие органы власти, прошу поддержать данную идею, по вопросам можно писать мне личным сообщением или комментариями под этим постом, проявим свою гражданскую сознательность, спасибо за внимание!"...