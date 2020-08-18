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"Гусь-халявщик"

"Гусь-халявщик" (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 16:06
Метки: видео с животными   домашние питомцы   природа   я автор   
279
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Как-то, встретил тут, на "Фишках", рассказ про ворону, повадившуюся прилетать в гости к одной семье на регулярные завтраки. У меня тоже есть похожая птичка...))))

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Метки: видео с животными   домашние питомцы   природа   я автор   
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27  комментариев
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69
freepoint 3 часа назад
Орнитолог из меня так себе, но это точно не гусь.
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8k
ss freepoint 2 часа назад
Ну, гражданин! Возьмите на себя труд, текст прочитать! Вам откроются такие глубины познания! Ахнете!
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3k
Ыукп 10 минут назад
Помойная птаха. Для жрачки все идёт в дело. С помоек в том числе.
В моем городе их вагон и маленькая тележка. Наглые - пипец. Если дворовых котов не обожрут, то почему и не на помойку. Один раз покорил - больше не от станут. Птица красивая, простил бы и наглость. Но когда на крыше твоей пятиэтажки и соседних домов их табуны с криками часов с 12 ночи с перерывом с 2 до 4 в течении лета, то как-то хочется дать им пендаля.
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5k
Саша Смирнов Час назад
"подоконник он оставляет чистым во всех смыслах."
Они опорожняются исключительно на лету. Даже если он сидит и вдруг "захотел", то для этого он взлетает. Потому на подоконник ему трудновато гадить. Разве что умышленно и прицельно, из мести. Но тут мстить не за что.
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179k
Северное сияние Час назад
Класс
Автор, снимай ещё
Прикольный птыц

У нас в Сибири, про прожорливых особей говорят: "Чайка туруханская".
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5k
Pravednik84 Час назад
Как то раз настолько затюкался на работе, что решил сбежать в небольшой отпуск, причём не на дачу (где надо пахать), а на базу отдыха, там и рыбалка (стандартная, не рыбхозная) под боком. Ну в общем возвращаюсь я с рыбалки (примерно в 2 часа пополудни) и за мной увязался ёж, бежит за мной, грязно матерится, требует раскулачивания меня. По результатам следственного эксперимента было выяснено что рыбовместимость ежа составляет 8 нормальных уклеек/краснопёрок. По результатам опроса свидетелей было выяснено что ежи на этой базе организовали ОПГ, трясут отдыхающих, особенно рыболовов, выгнали традиционных кошек и перешли на дневной образ жизни.
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12k
Александр Сучков 2 часа назад
А гусь то где???
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5k
Саша Смирнов Александр Сучков Час назад
Это прозвище.
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8k
ss 2 часа назад
Понравился стиль изложения.
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14k
Александр 2 часа назад
Моё лицо, еслиб ко мне постучалась чайка в форточку.
Моё лицо, еслиб ко мне постучалась чайка в форточку.
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352
Павел 3 часа назад
Ну что, теперь натаскивать надо. Голос, фу, сидеть, фас...
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4k
Игорь 3 часа назад
чем кормишь?
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4k
Максим Демидов Автор поста Игорь 2 часа назад
Ну, всякая белковая пища (рыба/мясо). А ещё, очень уважает собачий корм сухой...))))
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4k
Игорь Максим Демидов Час назад
Он за тебя где надо замолвит словечко
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1k
rr Максим Демидов Час назад
подаконник не засрал еще ? ))
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4k
Максим Демидов Автор поста rr Полчаса назад
См. текст
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2k
Whitefox 3 часа назад
Это Глупы ш (лат. Fulmarus glacialis) вид птиц из семейства буревестниковых. Название получил за свою доверчивость, глупыш почти не боится человека.

Это Глупы ш (лат. Fulmarus glacialis) вид птиц из семейства буревестниковых. Название получил за свою доверчивость, глупыш почти не боится человека.
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4k
Игорь Whitefox 3 часа назад
да поняли мы, успокойся уже
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4k
Максим Демидов Автор поста Whitefox 2 часа назад
Нет. Глупыш мельче, компактней, чуть длиннее в крыльях. Но, главное отличие в клювах - у глупыша ярко выраженное надклювье, а у мартина клюв длиннее, более "хищный" и яркое оранжевое пятно снизу.
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64k
Пётровыч Whitefox 47 минут назад
Всё проще. Это Морская чайка, или Larus marinus, в народе Баклан (не баклан). Наглые птицы. Но этот судя по всему, был часто в руках людей еще птенцом, по этому не боится.
Всё проще. Это Морская чайка, или Larus marinus, в народе Баклан (не баклан). Наглые птицы. Но этот судя по всему, был часто в руках людей еще птенцом, по этому не боится.
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228
ezhik 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
ss ezhik 2 часа назад
Нихрена себе!!!...
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64k
Пётровыч ss 45 минут назад
Нихрена себе, это когда синичка валит воробья, а потом жрёт его мозг
Ссылка www.youtube.com
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2k
RALEXXX 4 часа назад
Думаю именно так начинался когда-то процесс одомашнивания животных.
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48k
smakido 4 часа назад
"Пусть ругается хозяин, а голос у него все равно добрый и рука щедрая!...."
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Максим Демидов
Оберст-Повелитель Вселенной.
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