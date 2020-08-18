Этот мартин (мартын, как его называют поморы, или "баклан", как его называют несведущие), однажды обнаружил для себя, что ловить рыбу суетно и мокро, а гораздо проще выморживать хавчик у двуногих кожаных мешков. Всё, что для этого требуется, это только дерзость и упорство. В принципе, наверное, он бы мог ещё воспользоваться и пением, но поскольку, голос этого демона больше всего похож на звук автомобильного клаксона начала прошлого века, то свои вокальные данные он использует только для того, чтобы отгонять возможных конкурентов. Что он им орёт не очень понятно, но судя по ярости и надрыву, что-то вроде "Вы кто такие!?.. Я вас не звал!!!.. Идите на ... !!!!".



Метаболизм у птички явно оборудован турбиной, поэтому на кормёжку он прилетает не реже раз пяти-шести за день, каждый раз объявляя о своём прибытии постукиванием в окно. Аккуратным, но достаточно настойчивым. Суммарный объём потребляемой пищи за сутки, вполне достаточен, чтобы прокормить немецкую овчарку. Иногда, он себе позволяет разгрузочные дни. Но, не от питания, а от физической активности. В такие дни он никуда не летает, а сидит на подоконнике, периодически требуя кормёжки.

Что нельзя не поставить в заслугу пернатому (Ей-Богу, не знаю его половой принадлежности. У мартинов самцы/самки только размерами слегка отличаются, по этот - здоровенный), так это наличие некоторого воспитания. В том смысле, что подоконник он оставляет чистым во всех смыслах.

Собственно, по совокупности всех данных он и получил прозвище "Гусь-халявщик". В содержании птичка, конечно, затратная, но очень прикольный...))))