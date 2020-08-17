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Двигатель Бассарда | [Невозможные изобретения]

Двигатель Бассарда | [Невозможные изобретения] (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 12:20
Сообщество : Наука
Метки: будущее   космический корабль   космос   межзвёздный двигатель   скорость света   термоядерный реактор   технологии будущего   
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В 1960 году американский физик Роберт Бассард придумал оригинальную идею. Для осуществления межзвездных путешествий он предложил использовать специальный прямоточный термоядерный двигатель.

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Метки: будущее   космический корабль   космос   межзвёздный двигатель   скорость света   термоядерный реактор   технологии будущего   
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12  комментариев
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15k
SolomonA 3 часа назад
"Двигатель Бассарда обещает релятивистские скорости на всем протяжении маршрута, позволяя человечеству достичь ближайшей звездной системы менее чем за 4 года и ближайшей галактики менее чем за 30 лет. И все это при отсутствии бортового топлива."
Ближайшая к нам звезда (кроме Солнца) - Проксима Центавра находится на расстоянии 4,3 световых года, Чтобы достич ее менее чем за 4 года нужно превысить скорость света, что современная физика не допускает в принципе. Про ближайшую галактику (2,5 млн. световых лет) я вообще молчу...
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892
Роман Гамзалиев 21 минуту назад
Сама идея интересна , другое дело что озвученные цифры или не правильно переведены или расчеты не верны (хотя ученый делал) . Важно в современных реалиях расширять и дополнять эту возможность и тогда лет через нацать у кого то получиться покорить ближайший космос)
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880
safon1 2 часа назад
Водки на полет все равно не хватит!
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4k
Бу 3 часа назад
Познавательно.
Спасибо
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4k
Ya 4 часа назад
Сейчас бредовых идей у каждого навалом. Вот когда Маск хотя бы одного на марс свозит тогда можно и начать фантазировать(хотя это лучше назвать-онанировать). Ну амеры хоть в фантазиях всегда должны быть первыми.
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1k
Андрей Ya 3 часа назад
Все строилось на бредовых идеях. Один однажды сказал, что это земля крутится вокруг солнца, так его вообще замочили.
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4k
Ya Андрей 3 часа назад
Если бы сказали что придумал русский ученый- ты и тебе подобные говорили бы об обратном.
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1k
Андрей Ya 3 часа назад
Не приплетай сюда политику и мочу в голове людей. При чем тут страна? Светлые головы рождаются вне зависимости от вероисповидания, континента или страны. Среди русских разве мало гениев было и есть? Просто им приходится переезжать, чтобы реализовываться.
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48k
Андрей 4 часа назад
А сколько демонов могут поместиться на конце иглы? Современная схоластика.
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11k
Андрей Дядя 4 часа назад
перевод неточный ?
Такое ускорение, безопасное для путешествий людей, но все же достаточно быстрое, чтобы достичь краев Галактики Андромеды всего за 30 лет.

до галактики андромеды лететь 2 миллиона световых лет , если что.

и тут косяки

Бассард стремился к ускорению в 1g, чтобы люди на борту космического корабля могли испытывать гравитацию, подобную земной....

у теории Бассарда один огромный косяк. если тело постоянно будет поддерживать ускорение в 1g , примерно через месяц оно разовьет в скорость света. что невозможно . а если теоретически и было бы возможно, оно распадется на атомы , испытывая постоянную бомбардировку с той же световой скоростью атомами водорода и прочей космической пылью , которые будут попадаться на ее пути. космос не пуст. а при такой скорости ОЧЕНЬ ДАЖЕ НЕ ПУСТ. корабль сразу на своей шкуре почувствует значение формулы е=мс2, при чем с КПД 100% (при взрыве ядерной боеголовки КПД 2%) . при столкновении атомов водорода с обшивкой корабля будут происходить термоядерные реакции
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1k
uuid 4 часа назад
"нужен топливный бак, больший, чем вся наблюдаемая вселенная."
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