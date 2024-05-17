Трейлер фильма "Обитель страха" (2024)

Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.