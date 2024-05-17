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Трейлер фильма "Обитель страха" (2024)

Трейлер фильма "Обитель страха" (2024)

Автор:
17 мая 2024 14:30
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   фантастика   2024   Алек Тибальди   эшли джадд   Сара Пиджон   Кэти Дуглас   Эшер Энджел   Эдвард Балабан   Кристина Уэбе   
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Ли и ее осиротевшие племянницы более 10 лет живут в изоляции. Они поселились в диком лесу и абсолютно не контактируют с внешним миром, охваченным смертельной эпидемией. Но однажды к ним в дом попадает раненый подросток, а вместе с ним и огромная опасность, которая ставит под удар каждого из них.

Страна: США

Жанр: триллер, фантастика

Дата выхода в России: 16 мая 2024

В ролях: Эшли Джадд, Сара Пиджон, Кэти Дуглас, Эшер Энджел, Эдвард Балабан, Кристина Уэбе

Режиссер: Алек Тибальди

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   триллеры   фантастика   2024   Алек Тибальди   эшли джадд   Сара Пиджон   Кэти Дуглас   Эшер Энджел   Эдвард Балабан   Кристина Уэбе   
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1709 постов (1669 в горячем)
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