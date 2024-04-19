Трейлер фильма "Зло не существует" (2023)

Маленькая Ханна живет вместе со своим отцом Такуми недалеко от Токио. Однажды местные жители узнают о плане строительства рядом с ними большого туристического комплекса, появление которого грозит уникальной природе региона. Чтобы наладить диалог с жителями и убедить их согласиться на строительство, представители строительной компании решают провести с ним целый день. Пока Такуми занят с городскими гостями, Ханна бесследно исчезает.
Страна: Япония
Жанр: драма
Дата выхода в России: 25 апреля 2024
В ролях: Хитоси Омика, Рэи Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикити, Хироюки Миура, Ёсинори Мията, Таидзиро Тамура, Юто Тории
Режиссер: Рюсукэ Хамагути
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