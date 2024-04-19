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Трейлер фильма "Зло не существует" (2023)

Трейлер фильма "Зло не существует" (2023)

Автор:
19 апреля 2024 16:06
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Рюсукэ Хамагути   драмы   Хитоси Омика   Рэи Нисикава   Рюдзи Косака   Аяка Сибутани   Хадзуки Кикити   Хироюки Миура   Ёсинори Мията   Таидзиро Тамура   Юто Тории   Япония   2023   
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Маленькая Ханна живет вместе со своим отцом Такуми недалеко от Токио. Однажды местные жители узнают о плане строительства рядом с ними большого туристического комплекса, появление которого грозит уникальной природе региона. Чтобы наладить диалог с жителями и убедить их согласиться на строительство, представители строительной компании решают провести с ним целый день. Пока Такуми занят с городскими гостями, Ханна бесследно исчезает.

Страна: Япония

Жанр: драма

Дата выхода в России: 25 апреля 2024

В ролях: Хитоси Омика, Рэи Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикити, Хироюки Миура, Ёсинори Мията, Таидзиро Тамура, Юто Тории

Режиссер: Рюсукэ Хамагути

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   Рюсукэ Хамагути   драмы   Хитоси Омика   Рэи Нисикава   Рюдзи Косака   Аяка Сибутани   Хадзуки Кикити   Хироюки Миура   Ёсинори Мията   Таидзиро Тамура   Юто Тории   Япония   2023   
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Kinoman
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