Трейлер фильма "Нерешительный жених" (2023)

Профессор Джанни Буридано — всемирно известный философ, Саманта — красивая уборщица в университете, где тот преподает. Несмотря на огромные социальные и культурные различия, Джанни и Саманта влюбляются друг в друга и решают пожениться. Вот только не подозревают, что над ними нависло ужасное проклятие, готовое вступить в силу прямо в день их свадьбы.