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Трейлер фильма "Нерешительный жених" (2023)

Трейлер фильма "Нерешительный жених" (2023)

Автор:
24 января 2024 12:38
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Стефано Пеше   Джорджо Амато   Орнелла Мути   Джулия Гуалано   Джорджо Коланджели   Джулия Эллетра Гориетти   Джизельда Володи   Дженни Де Нуччи   Лючия Гуццарди   Федерико Меллис   Миммо Руджеро   Мартин Лоберто   Валентина Патерна   Мэри Полтрони   Иления Пасторелли   фильм   драмы   мелодрамы   Йозеф Гьюра   Клаудия Джерини   Джанмарко Тоньяцци   Франческо Паннофино   Морена Джентиле   2023   
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Профессор Джанни Буридано — всемирно известный философ, Саманта — красивая уборщица в университете, где тот преподает. Несмотря на огромные социальные и культурные различия, Джанни и Саманта влюбляются друг в друга и решают пожениться. Вот только не подозревают, что над ними нависло ужасное проклятие, готовое вступить в силу прямо в день их свадьбы.

Страна: Италия

Жанр: драма, мелодрама

Дата выхода в России: 25 января 2024

В ролях: Джанмарко Тоньяцци, Иления Пасторелли, Орнелла Мути, Стефано Пеше, Клаудия Джерини, Франческо Паннофино, Джулия Гуалано, Джорджо Коланджели, Джулия Эллетра Гориетти, Джизельда Володи, Дженни Де Нуччи, Лючия Гуццарди, Йозеф Гьюра, Федерико Меллис, Морена Джентиле, Миммо Руджеро, Мартин Лоберто, Валентина Патерна, Мэри Полтрони

Режиссер: Джорджо Амато

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   Стефано Пеше   Джорджо Амато   Орнелла Мути   Джулия Гуалано   Джорджо Коланджели   Джулия Эллетра Гориетти   Джизельда Володи   Дженни Де Нуччи   Лючия Гуццарди   Федерико Меллис   Миммо Руджеро   Мартин Лоберто   Валентина Патерна   Мэри Полтрони   Иления Пасторелли   фильм   драмы   мелодрамы   Йозеф Гьюра   Клаудия Джерини   Джанмарко Тоньяцци   Франческо Паннофино   Морена Джентиле   2023   
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