Трейлер фильма "Нерешительный жених" (2023)

Профессор Джанни Буридано — всемирно известный философ, Саманта — красивая уборщица в университете, где тот преподает. Несмотря на огромные социальные и культурные различия, Джанни и Саманта влюбляются друг в друга и решают пожениться. Вот только не подозревают, что над ними нависло ужасное проклятие, готовое вступить в силу прямо в день их свадьбы.
Страна: Италия
Жанр: драма, мелодрама
Дата выхода в России: 25 января 2024
В ролях: Джанмарко Тоньяцци, Иления Пасторелли, Орнелла Мути, Стефано Пеше, Клаудия Джерини, Франческо Паннофино, Джулия Гуалано, Джорджо Коланджели, Джулия Эллетра Гориетти, Джизельда Володи, Дженни Де Нуччи, Лючия Гуццарди, Йозеф Гьюра, Федерико Меллис, Морена Джентиле, Миммо Руджеро, Мартин Лоберто, Валентина Патерна, Мэри Полтрони
Режиссер: Джорджо Амато
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