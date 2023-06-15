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Трейлер фильма "Стоп-слово" (2022)

Трейлер фильма "Стоп-слово" (2022)

Автор:
15 июня 2023 12:07
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   триллеры   Андрей Мерзликин   Закари Уигон   Леонид Басов   Елена Полякова   Мухаммад Исо Абдулхаиров   Камила Якубова   Даниил Сариди   2022   Александр Ильин   
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Ребекка и Хэл состоят в очень необычных, но по-своему счастливых отношениях: она его идеальная доминатрикс, а он её любимый богатый клиент. Но, получив в наследство многомиллионную компанию, Хэл решает прекратить их тайные встречи. Ребекка же идёт ва-банк и угрожает рассказать всему миру, насколько специфичны его вкусы.

Теперь их сексуальная игра превратится в психологическую шахматную партию из манипуляций и лжи, результат которой предсказать невозможно…

Страна: США

Жанр: комедия, триллер

Дата выхода в России: 8 июня 2023

В ролях: Кристофер Эббот, Маргарет Куэлли

Режиссер: Закари Уигон

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.3

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   США   фильм   комедии   триллеры   Андрей Мерзликин   Закари Уигон   Леонид Басов   Елена Полякова   Мухаммад Исо Абдулхаиров   Камила Якубова   Даниил Сариди   2022   Александр Ильин   
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284
Леопольд Почемучкин 19 минут назад
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Мистер Фикс 7 минут назад
Кто такая доминатрикс?
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9k
SSD Час назад
Очередной способ повторить успех "13 оттенков". Женщинам понравится. Они такое любят.
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