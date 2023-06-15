Трейлер фильма "Стоп-слово" (2022)

Ребекка и Хэл состоят в очень необычных, но по-своему счастливых отношениях: она его идеальная доминатрикс, а он её любимый богатый клиент. Но, получив в наследство многомиллионную компанию, Хэл решает прекратить их тайные встречи. Ребекка же идёт ва-банк и угрожает рассказать всему миру, насколько специфичны его вкусы.
Теперь их сексуальная игра превратится в психологическую шахматную партию из манипуляций и лжи, результат которой предсказать невозможно…
Страна: США
Жанр: комедия, триллер
Дата выхода в России: 8 июня 2023
В ролях: Кристофер Эббот, Маргарет Куэлли
Режиссер: Закари Уигон
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 6.3
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