Трейлер фильма "Стоп-слово" (2022)

Ребекка и Хэл состоят в очень необычных, но по-своему счастливых отношениях: она его идеальная доминатрикс, а он её любимый богатый клиент. Но, получив в наследство многомиллионную компанию, Хэл решает прекратить их тайные встречи. Ребекка же идёт ва-банк и угрожает рассказать всему миру, насколько специфичны его вкусы.