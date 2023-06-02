Трейлер фильма "Паранормальные явления. Скинамаринк" (2022)

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Маленькие брат с сестрой просыпаются посреди ночи и обнаруживают, что в их доме что-то происходит — родители ведут себя странно, а разные предметы, в том числе окна и двери, начинают исчезать. Новое абсолютное зло, именуемое «Скинамаринк», вырвалось на свободу.
Страна: Канада
Жанр: ужасы
Дата выхода в России: 1 июня 2023
В ролях: Лукас Пол, Дали Роуз Тетро, Росс Пол, Джейми Хилл
Режиссер: Кайл Эдвард Балл
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