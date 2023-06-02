Трейлер фильма "Паранормальные явления. Скинамаринк" (2022)

Маленькие брат с сестрой просыпаются посреди ночи и обнаруживают, что в их доме что-то происходит — родители ведут себя странно, а разные предметы, в том числе окна и двери, начинают исчезать. Новое абсолютное зло, именуемое «Скинамаринк», вырвалось на свободу.