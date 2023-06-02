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Трейлер фильма "Паранормальные явления. Скинамаринк" (2022)

Трейлер фильма "Паранормальные явления. Скинамаринк" (2022)

Автор:
02 июня 2023 15:07
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Кайл Эдвард Балл   Лукас Пол   Дали Роуз Тетро   Росс Пол   Джейми Хилл   фильм   ужасы   2022   Канада   
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Маленькие брат с сестрой просыпаются посреди ночи и обнаруживают, что в их доме что-то происходит — родители ведут себя странно, а разные предметы, в том числе окна и двери, начинают исчезать. Новое абсолютное зло, именуемое «Скинамаринк», вырвалось на свободу.

Страна: Канада

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 1 июня 2023

В ролях: Лукас Пол, Дали Роуз Тетро, Росс Пол, Джейми Хилл

Режиссер: Кайл Эдвард Балл

Источник:

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Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Кайл Эдвард Балл   Лукас Пол   Дали Роуз Тетро   Росс Пол   Джейми Хилл   фильм   ужасы   2022   Канада   
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