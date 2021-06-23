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Трейлер фильма "Жвалы" (2020)

Трейлер фильма "Жвалы" (2020)

Автор:
23 июня 2021 13:06
Сообщество : Кино
Метки: Жвалы   видео   кино   комедия   премьера   трейлер   фантастика   франция   2020   фильм   комедии   фэнтези   Квентин Дюпьё   Давид Марсе   Грегуар Людиг   Адель Экзаркопулос   Бельгия   
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Два незадачливых приятеля обнаруживают в багажнике краденой машины огромную муху и решают выдрессировать её, чтобы ограбить банк. В поисках укромного места для её тренировок они встречают немало чудаков и попадают в самые безумные передряги.

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Метки: Жвалы   видео   кино   комедия   премьера   трейлер   фантастика   франция   2020   фильм   комедии   фэнтези   Квентин Дюпьё   Давид Марсе   Грегуар Людиг   Адель Экзаркопулос   Бельгия   
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Фома Полчаса назад
Откуда у мухи жвалы?, у них вроде хоботок.
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