Трейлер фильма "Жвалы" (2020)

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Два незадачливых приятеля обнаруживают в багажнике краденой машины огромную муху и решают выдрессировать её, чтобы ограбить банк. В поисках укромного места для её тренировок они встречают немало чудаков и попадают в самые безумные передряги.
Страна: Франция, Бельгия
Жанр: фэнтези, комедия
Дата выхода: 24 июня 2021
В ролях: Давид Марсе, Грегуар Людиг, Адель Экзаркопулос, Индия Хэйр, Ромео Элвис, Корали Руссье, Брюно Лоше, Рафаэль Кенар, Гаспар Ожэ, Тома Бланшар
Режиссер: Квентин Дюпьё
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.0
Жанр: фэнтези, комедия
Дата выхода: 24 июня 2021
В ролях: Давид Марсе, Грегуар Людиг, Адель Экзаркопулос, Индия Хэйр, Ромео Элвис, Корали Руссье, Брюно Лоше, Рафаэль Кенар, Гаспар Ожэ, Тома Бланшар
Режиссер: Квентин Дюпьё
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.0
Авторский пост
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