Опять хоккей с шайбой. Достижения

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За последние несколько десятков лет я научился выделять знаковые достижения хоккеистов. Когда я пишу про Александра Овечкина, часто вижу комментарии типа " но до Грецки-то ему как до Пекина (далее - неразборчиво). Вчера Овечкин сравнялс я с Уэйном в одном из рангов
Все дело в том, что Овечкин забил свой сороковой гол в этом сезоне в игре с Далласом.
Таким образом, это его 12 сезон из 17, что он провел в НХЛ, забивая сорок или более голов... Больше нет никого, кроме Грецки. Даже нет никого в истории, забивших 40+ голов за 11 сезонов. Мой пост о недавнем продвижении Александра на третью строчку снайперов НХЛ всех времен находится здесь:
Новости от Александра Овечкина - 767 голов за все время
Новости от Александра Овечкина - 767 голов за все время
Авторский пост
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