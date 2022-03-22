Опять хоккей с шайбой. Достижения

Таким образом, это его 12 сезон из 17, что он провел в НХЛ, забивая сорок или более голов... Больше нет никого, кроме Грецки. Даже нет никого в истории, забивших 40+ голов за 11 сезонов. Мой пост о недавнем продвижении Александра на третью строчку снайперов НХЛ всех времен находится здесь: