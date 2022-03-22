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Опять хоккей с шайбой. Достижения

Опять хоккей с шайбой. Достижения (1 фото)

Автор:
22 марта 2022 00:32
Метки: Снайпер   александр   голы   достижение   овечкин   хоккей   
135
1
За последние несколько десятков лет я научился выделять знаковые достижения хоккеистов. Когда я пишу про Александра Овечкина, часто вижу комментарии типа " но до Грецки-то ему как до Пекина (далее - неразборчиво). Вчера Овечкин сравнялс я с Уэйном в одном из рангов

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Метки: Снайпер   александр   голы   достижение   овечкин   хоккей   
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68k
Viktor 2 часа назад
Фамилия Уэйна - Гретцки!

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Максим Алтадуков 4 часа назад
Саше здоровья и мотивации, ну и что бы политическая обстановка не повлияла!
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3k
Гугенот 5 часов назад
31 до Горди Хоу осталось... скажем, в этом году Саша ещё 10 наколотит. До конца регулярки 19 игр и плейофф. Может и 15 наколотить. В итоге, Горди он в Ноябре обойдёт.
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Divergent?!?
Совсем не молодой, потому мудрый и скромный.
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