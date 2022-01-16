Ещё раз о жидком зле

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Он описывал, что его там лечили, и вроде анализы получше стали, и в целом, он не пьет уже несколько дней.Ну пост, как пост. Вроде бы и ничего особенного, но зацепила меня одна его фраза в конце: а вы за меня рады?И тут у меня перед глазами пробежало моё детство...Я, дочь алкоголика.Вернее, когда я родилась, алкоголиком мой отец ещё не был.Это было много несколько десятков лет назад. Ещё в СССР.Мой отец был очень красивым мужчиной. В юности он был похож на Сергея Есенина. Видно, ему часто об этом говорили, поэтому из поэтов он обожал только Есенина. Именно поэтому, когда родился мой первый сын, отец просил его назвать Сергеем. И полгода со мной не разговаривал, когда сына я назвала по-другому...У отца были золотые руки. Работал он на местной птицефабрике жестянщиком. И у руководства был нарасхват. Ценили его и другие. Только частенько вместо оплаты ставили магарыч. Алкоголь.Помню я себя лет с четырех. Тогда у меня родилась сестра. И тогда же я стала многое понимать...Помню, как пьяный отец сидел со стеклянными глазами на кухне. То засыпал, роняя слюни, то резко просыпал и орал матери страшным голосом: "Лен, дай поесть!"Мама бежала, ставила перед ним тарелку с едой, а он смахивал её на пол и орал:"Жри сама!"Я видела это из-за угла коридора, потому что выйти боялась, а знать что происходит хотела.Потом отец мог свалиться на кухне на пол, увлекая за собой посуду, полки, мебель... И это был самый лучший вариант. Там он мог проспать до утра. А утром он опять был не опасен...Если у него хватало сил встать, то мать вихрем неслась из кухни, попутно подхватывая меня, заталкивала в комнату, и закрывала дверь с обратной стороны. А за дверью происходило страшное....Отец избивал мать и пытался прорваться к нам с сестрой. Мать его не пускала... Звуки ударов, отцовский мат, стоны матери...Мы с сестрой от ужаса рыдали в голос. Когда всё затихало, а происходило это не скоро, я осторожно приоткрывала дверь и выглядывала в щёлочку. Больше всего на свете я боялась увидеть свою мать мёртвой...Когда я стала постарше, и смогла дотягиваться до шпингалета на входной двери, то в такие моменты я бежала на лестничную клетку, стучала ладошками в соседские двери и кричала: "Помогите! Папа бьёт маму!!!"Надо сказать, что раньше люди были более отзывчивыми, и соседи-мужчины тут же прибегали и разнимали моих родителей.Потом они уходили, а мы оставались... с пьяным, агрессивным отцом и мужем. Никакой речи о том, что можно идти и спокойно спать не было. Спать было страшно. И опасно. Но, детский организм, переживший этот кошмар, стресс, страх, не выдерживал, и я засыпала в углу кровати, вздрагивая и всхлипывая во сне...А утром опять начиналась жизнь. Мать собиралась на работу, замазывая тоналкой синяки, попутно прибирая разгромленную квартиру. Протрезвевший отец извинялся, и говорил что больше такого не повторится. До следующей пьянки.Помню, как пропадали все деньги из нашей копилки, и мамины духи ...Как он клялся, что не брал, а потом клялся что вернёт. Но, никогда не возвращал...Помню, как однажды отец вытолкал мать на лестничную клетку, закрыл дверь на замок, меня поставил в угол и запретил открывай ей дверь, а то убьёт. А сам пошел спать. Мать потихоньку стучалась и скребла в дверь. Я стояла в углу и боялась ей открыть. Только поздно ночью, когда я поняла, что отец спит крепко и вряд-ли проснётся до утра, я тихонько вышла из угла и впустила мать..Помню, как в дни аванса и зарплаты, мы с матерью, дождавшись темноты, шли искать отца. Почти всегда мы находили его валяющимся пьяным, частенько с вывернутыми пустыми карманами. (Если вдруг деньги ещё не успели вытащить, то мать их забирала сама. Но признаваться в этом было нельзя, отец убил бы за это....) Бывало, их валялось сразу несколько, и их жёны, матери или дети также тащили кормильцев домой.Об этом стыдно было говорить, но всё равно, это видели все, и многие так жили.Однажды, когда я училась в классе 3 или в 4, кто-то из одноклассников сказал мне: "Это не твой отец пьяный валяется у памятника?"Мне было так стыдно, что когда я подошла поближе и увидела, что мой, я сказала: "Ты чё, дурак? Это не мой отец!" И побежала домой, говорить матери. Дождавшись темноты, мы опять тащили его домой...Помню, когда пьяный отец схватился за нож, а мать пыталась его отобрать, и у нее был огромный разрез на ладони и пальцах...Когда мне было 10 лет, отец ушёл от нас.Только тогда я поняла, что такое спокойно спать.Кодирований тогда не было. Максимум, что можно было сделать, сдать в вытрезвитель. Но, это прокатывало, если его на улице ловила милиция. Мы сдать его не могли. А если бы и могли, он бы нам никогда этого не простил...Через два года отец женился на другой. Они были знакомы с детства, а потом она уехала в Иваново, закончила там пединститут и вышла замуж. Брак не сложился, первый муж пил и бил. Детей у неё не было. После развода она вернулась в наш город, встретила отца и у них начался роман. Через полгода они поженились.Сначала у них было всё нормально. Отцу дали комнату, а чуть позже они вступили в кооператив и переехали в свою квартиру.Теперь мы спали спокойно, а для жены отца начался ад, потому что отец опять запил.К тому времени, появились кодировки "торпеда", вода от Чумака и энергетические посылы от Кашпировского. Сразу объявились полчища экстрасенсов, медиумов и потомственных колдуний.Мачеха с отцом обошли их всех. Безрезультатно.Иногда он ловил "белку" и гонялся за несуществующими демонами. Иногда с ножом.Когда, в один не прекрасный день он кинулся с ножом на мачеху, но она успела прикрыться сумочкой (а сумочку он проткнул насквозь), она поняла что всё, с неё хватит .. и она ушла.Отец пил несколько дней, пока его не хватил инсульт. Откачали. Не пил год. Мачеха к нему вернулась. Вроде всё наладилось.Потом опять запил. До второго инфаркта. После него пить перестал совсем. Видно, испугался, жить захотелось.Умер он в 2008 году, от третьего инфаркта, в возрасте 56 лет.Поэтому, когда мне говорят, что нужно жалеть алкашей, я не согласна. Нужно жалеть их близких.Алкоголики сами напиваются и проживают свою жизнь в кураже.А страдают близкие: родители, жёны, дети... Вот, кого надо жалеть!Мне уже 48. А эти воспоминания всегда со мной...До сих пор корю себя за один поступок. Это был вечер 31 декабря. Я планировала отмечать новый год одна, так получилось...Включила телевизор, поставила перед зеркалом бутылку шампанского, фужер и тарелку нарезки. И приготовилась встречать новый год.И вот уже через 2 минуты прозвучат куранты, как бешено зазвонил дверной звонок. Бегу открывать, за дверью мама!Срывает с себя пальто, скидывает сапоги, мы влетаем в комнату, и успеваем налить в фужеры шампанского:))))Оказалось, их пораньше отпустили с работы, и она на такси рванула ко мне. Я была так счастлива!!!Минут через 5 она мне говорит. Там на улице, в замёрзшей луже лежит человек. Пойдем спасать.Мы взяли бутерброд и апельсин, оделись и пошли к той луже. Там действительно лежал пьяный мужик. Кое-как мы его вытащили, оказалось, это отец одноклассницы моей сестры. Мы потащили его в подъезд ближайшего дома. По дороге какие-то парни нам помогли его дотащить. Усадили в подъезде к батарее, поздравили с новым годом, сунули ему бутерброд и апельсин, и счастливые пошли домой. Как же, человека спасли!А через неделю он зарубил свою жену и дочь прямо в постелях ....До сих пор себе простить не могу ..Может надо было дать тогда ему замёрзнуть...Я уверена, таких историй немало. Просто стыдно, наверное, о таком рассказывать...И поверьте, ни один пишущий здесь алкоголик не расскажет, как он измывался над своими родными и близкими. Все здесь хорошие, белые и пушистые. Всех надо пожалеть.Так вот, вернёмся к началу моего поста. Под тем постом, я имела неосторожность оставить комментарий, который отхватил кучу минусов и обвинения в хейтерстве.А меня просто поразило, что человек не пьёт несколько дней не из-за того, что пожалел своих близких, или понял, что он причина их ада, а из-за того, что испугался за свою жизнь...Ckajan