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Ещё раз о жидком зле

Ещё раз о жидком зле (1 фото)

Автор:
16 января 2022 23:10
Метки: алкоголь   жидеое зло   пьянка   семья   
293
1
Попался мне на днях на глаза один пост. Там мужчина-алкоголик, попал в больницу с плохими анализами, и вроде как проблема с печенью. Цирроз возможно.

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Метки: алкоголь   жидеое зло   пьянка   семья   
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365
Шурман 37 минут назад
Печальная история , сами это пережили , и в школу к мне пьяный приходил и пацаны прибегали говорили там твой батя в беседке в садике спит . Потом правда в году 96 том он завязал бухать и курить . Жизнь вроде бы наладилась , построили дом в горах все своими руками , примерно в 2004 году он приехал и говорит у тебя пиво есть ? я говорю да в холодильнике , короче началось все с пиваса а через год он уже пил все где есть хоть грамм спирта , в 2006 инсульт потом аневризма аорты , в 2009 похоронили .
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15k
Поручик 38 секунд назад
"Умение пить" - это не количество алкоголия, "выжратого за раз", а то, насколько прилично выпивший человек себя ведёт!"
Золотые слова, изречённые моим тренером двадцать пять лет назад (мужчина был реально МОГУЧ: как-то, "при свидетелях", выдул в одно лицо 0,8 спирта "Рояль" под "макарошки с тушёнкой", и после этого мог ещё "прямо ходить и внятно говорить"...)

Эта "максима" впечаталась в мой неокрепший подростковый мозг тогда "огненными письменами"
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48k
noName 5 минут назад
...сложно это всё.С постом согласен,но фанатично топить за запрет алкоголя я не буду!В конце концов я сам пью, пусть и не бухаю.В подобных ситуациях виноват не алкоголь,а человек!Глупо винить "пистолет" в убийстве...
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8k
Максим 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Konstantin 20 минут назад
Сосед был алкаш. Когда трезвый - интеллегентнейший, тихий человек. Как напивался, колотил жену. Погиб, свернул шею упав с поезда, который мчался на полной скорости, ну может не упал, а его упали. Скорее всего по пьяни. Так то абстрактных алкашей не жалко, но когда это какой-то знакомый алкаш, да еще отец твоего друга, хз даже, я бы не смог его на улице оставить замерзать.
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365
Шурман Konstantin 37 секунд назад
Я тут про отца писал что бухал , самое интересное на мать руку не поднимал а вот на меня бывало и не раз , сосед был алкаш с 4 этажа в 91первом потерял работу и еще сильней начал пить , закончилось тем что ему дали 15 лет , убил жену , мы на улице с пацанами сидели а она с топором в голове вышла и говорит мальчики вызовите скорую , весь подъезд в крови , она пошла сама к телефонной будке там и упала
сосед с первого этажа каждую неделю бывал в опорном пункте потому что жену убивал я ее кстати ни разу не видел без фингалов
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
посты про парашют, дайвинг , альпинизм и тд- минусы сплошные . мол дураки , нафиг надо рисковать , сидели бы дома ....
.
посты про бухалово каждую пятницу- сплошные плюсы , мол клево , прикольно и тд.
,
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365
Шурман иванов дмитрий 15 минут назад
В пятницу бухать это не проблема , проблема если каждый день или утро начинать с рюмки . Про печень странновато обычно так просто из больницы не выпускают , если есть подозрения то что бы точный диагноз поставить нужно время . Допустим ту же биопсию через шею провести это 2е суток , приятного мало но потом нужно 7 часов лежать на левом боку и не двигаться , биопсия тоже многое не скажет , нужно и фиброскан делать или мрт и тд , короче неделька под капельницами обеспечена , у меня не алкогольный фиброз но все равно приятного мало . Лежал в октябре в больнице рядом лежал пацан лет 20 и вот ему диагноз поставили цирроз , к слову пацан на спорте и не курит и не употребляет , сказал что у них это семейное , отец умер от этого и брат старший недавно .
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22k
ПаганецЪ Полчаса назад
Алкоголик - это персонаж, променявший свою жизнь на C2H5OH. Всё остальное для него - либо то, что ему нальёт, либо враг.
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1k
max Полчаса назад
Зайди в солянку, там половину надо кодировать
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61k
Опиум для народа Полчаса назад
Полностью , до каждой буквы, поддерживаю автора. Алкашня жалости не достойна.
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65k
parallax Автор поста 38 минут назад
По минусам можно определять количество алкашей на фишках.
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