Есть женщины в Мичигане

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60%. Мать прошла через пламя пожара в доме, чтобы спасти своих четверых детей
Дом Микалы Виш внезапно загорелся во вторник, когда она находилась внутри со своими четырьмя детьми, младший из которых младенец, а старшему 13 лет. Мать героически вытащила всех своих детей из вспыхнувшего дома, получив при этом ожоги 60% тела. Сейчас она находится в больнице в Мичигане, и врачи борются за ее жизнь.
"У нее ожоги первой, второй и третьей степени", - сказала Сьюзан Саттон, мать Виш, в интервью телеканалу Fox 2 - "В ней много трубок, она не может говорить. Она завернута, как мумия. Она уже проснулась от наркоза и в сознании».
Микала Виш и ее 6-летний сын Торин на этой неделе перенесут операции по пересадке кожи. По словам Саттон, Виш может оставаться в больнице на лечении до восьми месяцев.
Жена пожарного, который участвовал в тушении, создала фонд GoFundMe, чтобы помочь семье пережить трудное время. Уже через три дня GoFundMe получил поддержку от более чем 2400 спонсоров, которые выделили 145 856 долларов, что почти достигло заявленной цели в 150 000 долларов.
"Она женщина великой веры и молитвы, и я думаю, что это, наряду с ее очень сильной личностью, поможет ей выжить и выздороветь", - сказал Саттон о своей дочери.
Из комментов читателей газеты:
Чо-би-дин
7 часов назад Ответ на calicat10
Чтобы пройти сквозь огонь, требовалась удивительная сила. Я знаю, что многие родители поступили бы также, но знаю, что у многих не хватило бы сил вынести жар и боль пожара, чтобы пройти через него до такой степени, что он буквально сжег бы более 60% тела. Абсолютно невероятно со стороны этой женщины.
nyko424
2 часа назад
То, через что она прошла, чтобы спасти своих детей, не считаясь с собой, действительно удивительно. Так много мы читаем о матерях, которые больше заботятся о своей "дозе", будь то наркотики, алкоголь или социальные сети. А эта женщина доказывает всем нам, что нет ничего сильнее материнской любви. Пусть она поправится.
Авахсмом
8 часов назад
Мое сердце разрывается, когда я читаю эту историю. Это и есть МАМА. Я надеюсь и молюсь за ее выживание и выздоровление.
"У нее ожоги первой, второй и третьей степени", - сказала Сьюзан Саттон, мать Виш, в интервью телеканалу Fox 2 - "В ней много трубок, она не может говорить. Она завернута, как мумия. Она уже проснулась от наркоза и в сознании».
Микала Виш и ее 6-летний сын Торин на этой неделе перенесут операции по пересадке кожи. По словам Саттон, Виш может оставаться в больнице на лечении до восьми месяцев.
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Жена пожарного, который участвовал в тушении, создала фонд GoFundMe, чтобы помочь семье пережить трудное время. Уже через три дня GoFundMe получил поддержку от более чем 2400 спонсоров, которые выделили 145 856 долларов, что почти достигло заявленной цели в 150 000 долларов.
"Она женщина великой веры и молитвы, и я думаю, что это, наряду с ее очень сильной личностью, поможет ей выжить и выздороветь", - сказал Саттон о своей дочери.
Из комментов читателей газеты:
Чо-би-дин
7 часов назад Ответ на calicat10
Чтобы пройти сквозь огонь, требовалась удивительная сила. Я знаю, что многие родители поступили бы также, но знаю, что у многих не хватило бы сил вынести жар и боль пожара, чтобы пройти через него до такой степени, что он буквально сжег бы более 60% тела. Абсолютно невероятно со стороны этой женщины.
nyko424
2 часа назад
То, через что она прошла, чтобы спасти своих детей, не считаясь с собой, действительно удивительно. Так много мы читаем о матерях, которые больше заботятся о своей "дозе", будь то наркотики, алкоголь или социальные сети. А эта женщина доказывает всем нам, что нет ничего сильнее материнской любви. Пусть она поправится.
Авахсмом
8 часов назад
Мое сердце разрывается, когда я читаю эту историю. Это и есть МАМА. Я надеюсь и молюсь за ее выживание и выздоровление.
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