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Есть женщины в Мичигане

Есть женщины в Мичигане (1 фото)

Автор:
31 октября 2021 11:16
Метки: город   дети   семья   экология   
467
1
60%. Мать прошла через пламя пожара в доме, чтобы спасти своих четверых детей

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Метки: город   дети   семья   экология   
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1k
azuver 3 часа назад
Настоящая мама.Здоровья ей.
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18k
KOSTELLO Час назад
"Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет"
Женщины есть не только в Русских селениях.
Здоровья ей, и всего наилучшего!
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