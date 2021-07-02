Ученые в России создали смесь из асфальта и бетона, у которой нет аналогов в мире

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Смесь из асфальта и бетона на базе промышленных и бытовой отходов разработали ученые из Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ).
Материал экологичен и очень экономичен в производстве. Об этом рассказали в пресс-службе ЯГТУ. Исследователям удалось создать инновационный асфальтобетонный материал в виде гранул. Его можно укладывать с помощью традиционной технологии и используя обычную технику.
Основная задача исследователей — разработать технологию, которая позволит применять переработанные пластиковые бутылки (ПЭТ) как минеральный заполнитель. Эти вещества продлевают срок службы материала.
Основная задача исследователей — разработать технологию, которая позволит применять переработанные пластиковые бутылки (ПЭТ) как минеральный заполнитель. Эти вещества продлевают срок службы материала.
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Метки: Россия асфальт изобритение ученые
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А про эту разработку с пластиковыми бутылками уже лет пять пищут
Во как. Наверно поэтому у нас асфальт больше одного , двух сезонов на дорогах не держится, то колея от износа, то просто ямы..Инновация конечно здорово, но только слышим об этом регулярно, а вот асфальт как был ..овном, так им и остаётся.
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А как потом пилить бабки на ежегодной перекладке асфальта?
https://24gadget.ru/1161064713-v-anglii-poyavilas-doroga-iz-plastika-5-foto-video.htmlhttps://24gadget.ru/1161064713-v-anglii-poyavilas-doroga-iz-plastika-5-foto-video.html
В 2017 году уже было.