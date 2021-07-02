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Ученые в России создали смесь из асфальта и бетона, у которой нет аналогов в мире

Ученые в России создали смесь из асфальта и бетона, у которой нет аналогов в мире (1 фото)

Автор:
02 июля 2021 18:07
Метки: Россия   асфальт   изобритение   ученые   
770
1
Смесь из асфальта и бетона на базе промышленных и бытовой отходов разработали ученые из Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ).

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Метки: Россия   асфальт   изобритение   ученые   
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26  комментариев
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2k
Михаил 4 часа назад
Да знаем. И в лужи и в снег можно укладывать.
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4k
sayrus 7 минут назад
Будет таять в 2 раза быстрее?
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8k
Касьян Пуздой 55 минут назад
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634
Пчёлкин 59 минут назад
Глава региона думает где взять деньги на дороги, чтобы ездить на новой машине, которая по документам и есть дороги)))
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13k
Владислав Грецов Час назад
еще в 90-х один умный человек разработал добавку к асфальту улучшающую его свойства в разы....никому в РФ не надо...на хороших дорогах бабла не напилишь...видимо патент ушел за бугор...
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1k
Вадим Час назад
Удешевлять!? Да кому это сейчас выгодно!? Как же пилить тогда? Нееее, хватит наелись! Этот мир стремительно летит в тартарары за зелеными фантиками, не замечая этого стремительного пике! Неизвестно что должно произойти чтоб что то изменилось, такая к сожалению воспитанная поганая потребительская сущность у большинства популляции, это лечится только метиоритом.
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18k
BiZ 2 часа назад
верной дорогой идут, товарищи! настоящий асфальт должен испаряться!
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329
Филимон Филимонов 2 часа назад
Финн чёрт знает когда уже предлагали типа этого прокладывать дороги с гарантией 50 лет при наших то условиях погодных и дешевле.Но ! Какой то там министер по дорогам и мер московский сказали,что это не выгодно тратить миллион рублей на километр,когда мы можем миллиард укатать в километре.Надёжнее будет.Так что этим новаторам из Ярославля ничего не светит.
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14k
Александр Н. 2 часа назад
Вопрос только один: когда?
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−196
Лучший Друг 3 часа назад
Апять аналагафнет? Инновации и нанотехнологии... А давайте лучше сделаем аналог. Чтобы вот прям вааще!

А про эту разработку с пластиковыми бутылками уже лет пять пищут
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661
Not Found! 3 часа назад
Ну, наконец - то, извечный вопрос классиков по дорогам будет решён,… вот только с дураками придётся маненько повременить.
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4k
Unics 3 часа назад
Читаю заголовок- "Ученые в России создали смесь из асфальта и бетона, у которой нет аналогов в мире"
Во как. Наверно поэтому у нас асфальт больше одного , двух сезонов на дорогах не держится, то колея от износа, то просто ямы..Инновация конечно здорово, но только слышим об этом регулярно, а вот асфальт как был ..овном, так им и остаётся.
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4k
★Lucifer★ 3 часа назад
"Эти вещества продлевают срок службы материала."
==
А как потом пилить бабки на ежегодной перекладке асфальта?
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5k
TirAn 3 часа назад
Скоро докажут, что они ошиблись, ибо бутылками нельзя покрывать дорогу
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8k
Vacony 3 часа назад
теперь дорога не только дождем и снегом смывается, но и разрушается от прямых солнечных лучей и порыва ветра...
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15k
Игорь Хомченко 4 часа назад
Верю. Прошлым летом путешествовал от Калязина до Рыбинска. Дороги - дерьмо. Ямы... в ямах гранулы гравия.
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301
BHU1004 4 часа назад
Один хер оленевод все сверху плиткой заложет.
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14k
Corvus Corax 4 часа назад
То есть - прорыв, будем менять покрытие каждые полгода! Какой чОткий бизнес!
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919
bigkoss 4 часа назад
Этой новости уже дцать лет. И хренли? Три дороги в Ярославле нормальные (да! они делались для проезда сами знаете кого на тысячелетие) Остальные латают как могут, год максимум стоят...
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2k
ых 4 часа назад
https://www.bbc.com/news/av/magazine-39693091https://www.bbc.com/news/av/magazine-39693091
https://24gadget.ru/1161064713-v-anglii-poyavilas-doroga-iz-plastika-5-foto-video.htmlhttps://24gadget.ru/1161064713-v-anglii-poyavilas-doroga-iz-plastika-5-foto-video.html
В 2017 году уже было.
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899
GoInDown 4 часа назад
Было бы не плохо, если хотя бы малая часть отработанного пластика будет идти в дело
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