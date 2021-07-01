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Хорошие новости. Победа школьников на Международной олимпиаде по информатике

Хорошие новости. Победа школьников на Международной олимпиаде по информатике (1 фото)

Автор:
01 июля 2021 15:52
Метки: Победа   новости   олимпиада   школьники   
164
1
Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную.

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Метки: Победа   новости   олимпиада   школьники   
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15  комментариев
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2k
Spanki 3 часа назад
Молодцы, может в следующий раз этих ребят, ума хватит пригласить на экономический форум, вместо Дани Милохина!
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16k
Александр Сучков 39 секунд назад
Меня озадачили два школьника- слева и справа крайние...
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8k
Andrei 3 часа назад
Да сколько же можно дезинформировать людей. В таких олимпиадах золотая медаль вовсе не то же самое, что золотая медаль в спорте! Тут золотая медаль как в школе - значит конкурсант решил определенное количество задач.
А уж если смотреть победителей, то список такой:

Поздравляю! Вот участники IOI 2021, выигравшие денежные призы:

1 - й приз (S $ 1000): Джеймс Sng, Сингапур
2- й приз (500 сингапурских долларов): Йунг Ман Цунг, Гонконг.
3 - й приз (S $ 300): Альваро Бакка, Колумбия
4- й приз (200 сингапурских долларов): Стивен Рейес, Филиппины.

Вот участники IOI 2021, каждый из которых выиграл беспроводную гарнитуру Huawei:

(В произвольном порядке)

Мигель Анхель Зеенс Валькарсель, Колумбия
Довидас Вадишюс, Литва
Филип Бойкович, Сербия
Джошуа Чен, Австралия
Линжуй Се, Гонконг
Бумджун Ким, Германия
Мусат, Румыния
Шен Син Ян, Сингапур
Се Чонг Хо, Гонконг
Канин, Таиланд
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−153
Владимир 3 часа назад
если бы я создавал условия задач для олимпиады
я бы ну примерно такие задания давал

есть база данных, содержащая артикулы товаров
есть массив текстов e-mail содержащий тексты заявок клиентов
в текстах есть артикулы и количество
люди часто делают опечатки и текст артикулов может быть неправильно написан

напишите алгоритм, который бы облегчал работу оператора
чтобы максимально точно определял какой же товар хочет купить клиент
и сколько этого товара или товаров он хочет купить

ну и текста писем не давать для примера (там может быть написано что угодно, как Бог на душу людям полоджил так они и написать могут)

чей софт точнее определил бы, чей софт наиболее точно отработал бы
ну все - тот и ПОБЕДИЛ!
(заодно этот софт потом и в жизни можно использовать)
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6k
ваня панкин 3 часа назад
очень хорошая новость... вот этих ребят на крутить на всех телеканалах, а не мразоту бузову, моргенштерна и прочую шваль...
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−153
Владимир 3 часа назад
Меня всегда поражали эти задания по информатике
это не информатика - это математика! в лучшем случае это алгебра и начло анализа

ну так и называйте это олимпиадой по Математике!
нет... я не спорю программисту нужно быть и математиком
но задания тогда давайте именно по информатике/программированию

кто написал софт, который быстрее отработал, с минимальным потреблением ресурсов - тот и победил
по моему очень чёткие и понятные критерии победы
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−153
Владимир 3 часа назад
>>Школьникам нужно было решить и запрограммировать шесть
>>алгоритмических задач.

я нашел текст одной задачи

----
Петр работает в компании, которая создала прибор для обнаружения молекул. Каждая молекула имеет целый положительный вес. Прибор характеризуется интервалом обнаружения [l, u], где l и u целые положительные числа. Прибор может обнаружить множество молекул тогда и только тогда, когда это множество содержит такое подмножество, что суммарный вес молекул в нем принадлежит интервалу обнаружения прибора.
----

Где тут информатика или программирование?
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494
робт Владимир 3 часа назад
вот здесь
https://habr.com/en/post/312018/https://habr.com/en/post/312018/
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