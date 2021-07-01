Хорошие новости. Победа школьников на Международной олимпиаде по информатике

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Российские школьники завоевали три золотые медали и одну серебряную.
Конкуренция была огромная: 351 участник из 88 стран. Наши ребята смогли проявить себя и обойти сильных конкурентов.
Нашу страну представляли:
– Михаил Будников (Физико-математический лицей № 31, г. Челябинск), золото;
– Егор Лифарь (Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва), золото;
– Тимофей Федосеев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва), золото;
– Данила Усачёв (Самарский лицей информационных технологий, г. Самара), серебро.
Олимпиада проходила дистанционно в два тура с 19 по 25 июня. В ней принял участие 351 ученик из 88 стран. Организатором в этом году стал Сингапур.
Школьникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российская команда выполняла задания на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.
Нашу страну представляли:
– Михаил Будников (Физико-математический лицей № 31, г. Челябинск), золото;
– Егор Лифарь (Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва), золото;
– Тимофей Федосеев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва), золото;
– Данила Усачёв (Самарский лицей информационных технологий, г. Самара), серебро.
Олимпиада проходила дистанционно в два тура с 19 по 25 июня. В ней принял участие 351 ученик из 88 стран. Организатором в этом году стал Сингапур.
Школьникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российская команда выполняла задания на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.
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А уж если смотреть победителей, то список такой:
Поздравляю! Вот участники IOI 2021, выигравшие денежные призы:
1 - й приз (S $ 1000): Джеймс Sng, Сингапур
2- й приз (500 сингапурских долларов): Йунг Ман Цунг, Гонконг.
3 - й приз (S $ 300): Альваро Бакка, Колумбия
4- й приз (200 сингапурских долларов): Стивен Рейес, Филиппины.
Вот участники IOI 2021, каждый из которых выиграл беспроводную гарнитуру Huawei:
(В произвольном порядке)
Мигель Анхель Зеенс Валькарсель, Колумбия
Довидас Вадишюс, Литва
Филип Бойкович, Сербия
Джошуа Чен, Австралия
Линжуй Се, Гонконг
Бумджун Ким, Германия
Мусат, Румыния
Шен Син Ян, Сингапур
Се Чонг Хо, Гонконг
Канин, Таиланд
я бы ну примерно такие задания давал
есть база данных, содержащая артикулы товаров
есть массив текстов e-mail содержащий тексты заявок клиентов
в текстах есть артикулы и количество
люди часто делают опечатки и текст артикулов может быть неправильно написан
напишите алгоритм, который бы облегчал работу оператора
чтобы максимально точно определял какой же товар хочет купить клиент
и сколько этого товара или товаров он хочет купить
ну и текста писем не давать для примера (там может быть написано что угодно, как Бог на душу людям полоджил так они и написать могут)
чей софт точнее определил бы, чей софт наиболее точно отработал бы
ну все - тот и ПОБЕДИЛ!
(заодно этот софт потом и в жизни можно использовать)
это не информатика - это математика! в лучшем случае это алгебра и начло анализа
ну так и называйте это олимпиадой по Математике!
нет... я не спорю программисту нужно быть и математиком
но задания тогда давайте именно по информатике/программированию
кто написал софт, который быстрее отработал, с минимальным потреблением ресурсов - тот и победил
по моему очень чёткие и понятные критерии победы
>>алгоритмических задач.
я нашел текст одной задачи
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Петр работает в компании, которая создала прибор для обнаружения молекул. Каждая молекула имеет целый положительный вес. Прибор характеризуется интервалом обнаружения [l, u], где l и u целые положительные числа. Прибор может обнаружить множество молекул тогда и только тогда, когда это множество содержит такое подмножество, что суммарный вес молекул в нем принадлежит интервалу обнаружения прибора.
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Где тут информатика или программирование?
https://habr.com/en/post/312018/https://habr.com/en/post/312018/