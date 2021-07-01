Хорошие новости. Победа школьников на Международной олимпиаде по информатике

Конкуренция была огромная: 351 участник из 88 стран. Наши ребята смогли проявить себя и обойти сильных конкурентов.







Нашу страну представляли:

– Михаил Будников (Физико-математический лицей № 31, г. Челябинск), золото;



– Егор Лифарь (Школа-интернат имени А.Н. Колмогорова Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, г. Москва), золото;



– Тимофей Федосеев (Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства, г. Москва), золото;



– Данила Усачёв (Самарский лицей информационных технологий, г. Самара), серебро.



Олимпиада проходила дистанционно в два тура с 19 по 25 июня. В ней принял участие 351 ученик из 88 стран. Организатором в этом году стал Сингапур.







Школьникам нужно было решить и запрограммировать шесть алгоритмических задач. Российская команда выполняла задания на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.