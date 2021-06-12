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В российском военном ведомстве напомнили, как освобождали Литву от нацистов

В российском военном ведомстве напомнили, как освобождали Литву от нацистов (1 фото)

Автор:
12 июня 2021 15:19
Метки: СССР   вторая мировая война   история   литва   прибалтика   
798
1
Российское военное ведомство опубликовало на своем сайте архивные документы, посвященные освобождению Литвы советскими войсками в годы Второй мировой войны. Раздел содержит рассекреченные архивные материалы из фондов Центрального архива Министерства обороны. Раздел называется «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить». В его названии – вся суть отношения современной Литвы к событиям 77-летней давности.

Источник:

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Метки: СССР   вторая мировая война   история   литва   прибалтика   
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23  комментария
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4k
Иван 7 часов назад
Ну СССР освободили свою территорию от захватчиков. И? А ещё среди освободителей были, страшно сказать, хохлы. Их из документов вычеркнули?
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4k
КремлеКот 7 часов назад
"...как освобождали Литву от нацистов..."
К сожалению, не ото всех нацистов освободили.
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281
сеньор Леонсио 7 часов назад
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995
Hunde Beißer2 9 часов назад
Освободили,да вот уйти забыли!
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