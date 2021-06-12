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Советская армия приступила к освобождению Литвы летом 1944 года. Немецкое командование намеревалось удержать Прибалтику любой ценой. Она обеспечивала действия Кригсмарине в восточной части Балтийского моря, прикрывала с северо-востока Восточную Пруссию, также через нее нацисты осуществляли связь с союзной Финляндией. Кроме того, к 1944 году страны Балтии оставались практически единственной крупной оккупированной частью СССР.Освобождение Литвы состояло из нескольких наступательных операций: Вильнюсско-Каунасской, операции в Дзукии и Сувалкии, Шяуляйской, освобождения Жемайтии и Клайпедского края и штурма Мемеля. Советские воины встретили глубокоэшелонированную оборону немецких войск.Безвозвратные потери, по данным, опубликованным министерством обороны, составили 137 тысяч 200 человек. Большинство из них захоронены в литовской земле. Кроме них, здесь также покоятся останки солдат и офицеров Красной армии, погибших при оборонительных боях в 1941 году, десятков тысяч военнопленных.Всего в настоящее время в Литве находится около 270 мемориальных воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. При этом в последние несколько лет, а именно – с 2017 года – деятельность российской стороны по их содержанию в порядке, ремонту и восстановлению фактически заблокирована. Самостоятельно же литовские власти не только не занимаются этим вот уже три десятилетия, но и, судя по всему, намеренно приближают их полное разрушение. Впоследствии «ненадлежащий вид» мемориала становится предлогом для того, чтобы перенести эти захоронения куда-нибудь подальше, там, где потомки тех, кто пережил оккупацию, уже точно никогда не увидят, кому они обязаны своей сегодняшней свободой.Действуя таким образом, официальный Вильнюс старательно вычеркивает героев и их подвиги из своей истории. Взамен современным литовцам предлагают чтить память новых кумиров – пособников нацизма, в годы войны сражавшихся на стороне гитлеровцев. Уже, пожалуй, никого не удивляют заявления властей республики о том, что якобы «освобождение от нацистов не принесло стане ничего хорошего, ведь за ним последовала едва ли не более страшная советская оккупация».Вот только исторические факты говорят об обратном. Достаточно вспомнить, что планировали сделать с Литвой (да и со всей Прибалтикой в целом) немцы – Гитлер и его сторонники подробно писали, чего заслуживает население рейхскомиссариата «Остлэнд». И, для сравнения, почитать, как развивалась республика в годы «советской оккупации», сколько было построено заводов, открыто учебных заведений и учреждений культуры и др.