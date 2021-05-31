остановите Кошкину....пожалуйста

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Города России...они не кончатся никогда, а там Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия, и два ледяных континента.
Сёла, деревеньки....
Сёла, деревеньки....
Авторский пост
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Но это так, личная неприязнь к неадеквату.
https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41611075/https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41611075/
https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41612779/https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41612779/
https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41614013/https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41614013/
при такой плодовитости кошкиной,у нас есть шанс дожить до её последнего поста!
Палятся на переключениях аккаунтов.
Или пусть хоть раздел отдельный заведут, что ли...с возможностью выбора для юзера "показывать/не показывать в Ленте".
Только за что будут получать з/п ШТАТНИКИ, "наполняющие сайт контентом"?
А то, что контент из говна и палок - это уже дело вторичное...
А то и десятое.
Главное - количество, качество не в приоритете.
А тема как подробно расскрыта...