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остановите Кошкину....пожалуйста

остановите Кошкину....пожалуйста (1 фото)

Автор:
31 мая 2021 14:16
Метки: Юмор   история   факты   
898
1
Города России...они не кончатся никогда, а там Европа, Азия, Америка, Африка, Австралия, и два ледяных континента.
Сёла, деревеньки....

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Метки: Юмор   история   факты   
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18  комментариев
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2k
Bart_S 2 часа назад
Она реально подзадолбала.. Я не против таких постов, не когда только ими вся лента и забита.
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202k
Барон Мюнхгаузен Час назад
Я бы добавл ещё InfoVoin...
Но это так, личная неприязнь к неадеквату.

https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41611075/https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41611075/

https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41612779/https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41612779/

https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41614013/https://old.fishki.net/post/1216778/comment-41614013/
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52k
Нанук Паналык Час назад
В мире насчитывается 2 667 594 городов.
при такой плодовитости кошкиной,у нас есть шанс дожить до её последнего поста!
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14k
Alex ASK Час назад
Там организованная группа работает.
Палятся на переключениях аккаунтов.

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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Я уже давно и не раз предлагал модераторам сделать определенный счетчик "убрать/оставить" по типу счетчика лайков. Только чтоб при достижении определенного количества "убрать" пост скатывался в Чистилище.

Или пусть хоть раздел отдельный заведут, что ли...с возможностью выбора для юзера "показывать/не показывать в Ленте".
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Так! Я очень быстро согласился, что дурак! Теперь кто-нить по простому может объяснить чём суть?
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523
Alex 2 часа назад
Я сперва с перепугу про эту Кошкину подумал. Зачем же ее останавливать))) Только потом дошло.
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13k
Алексей 2 часа назад
Поймут только завсегдатаи...
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40k
Элек Мек 2 часа назад
Кошкина СТОЙ! Раз,два.
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56k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Да уж... Кошкина ЖЖОТ. Как одержимая! Но... Уж лучше Кошкина, чем БЭСЭДЭР по вторникам.
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9k
Nikita 3 часа назад
Слишком много букв и фото.... Не осилил...
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