Добрые дела

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Почитала истории про неравнодушных и хочу задать вопрос. Встречаете вы бабушку, одетую не по погоде, которая вас просит денег на проезд, нет у бабушки денюшек. Дадите?
Случай.
Идём вечером с мужем в магазин после работы, встречаем бабушку одетую не по погоде, бабушка плачет. Спрашиваю, всё ли нормально? Говорит её побил сын, из дома она убежала, родственников нет, куда идти не знает. Параллельно с нами останавливается девушка с коляской, отдаёт бабушке свой тёплый шарф. Стоим напротив автомойки, выходит мальчик, который там работает, даёт тёплую куртку, спрашивает чем помочь. Слово за слово, и родственники нашлись, и сын её не бьёт, только домой её никто из родственников так и не захотел везти. Передали её на руки милиции.
Так вот - ни в коем случае нельзя давать таким бабушкам и дедушкам деньги на проезд. Человек в возрасте (и не только) не в себе может быть, у него в голове совершенно другой адрес из молодости, по которому он сядет и уедет. Надо сообщить в полицию, в 99% случаев такую бабушку уже кто-то ищет. А вот если бабушка уедет незнамо куда, это скорее всего закончится трагично. И именно вы приложите к этому свою руку.
К слову, очень приятно видеть сколько неравнодушных людей - спасибо вам! Только вот вас чуть-чуть надо предупредить.
Берегите себя.
Идём вечером с мужем в магазин после работы, встречаем бабушку одетую не по погоде, бабушка плачет. Спрашиваю, всё ли нормально? Говорит её побил сын, из дома она убежала, родственников нет, куда идти не знает. Параллельно с нами останавливается девушка с коляской, отдаёт бабушке свой тёплый шарф. Стоим напротив автомойки, выходит мальчик, который там работает, даёт тёплую куртку, спрашивает чем помочь. Слово за слово, и родственники нашлись, и сын её не бьёт, только домой её никто из родственников так и не захотел везти. Передали её на руки милиции.
Так вот - ни в коем случае нельзя давать таким бабушкам и дедушкам деньги на проезд. Человек в возрасте (и не только) не в себе может быть, у него в голове совершенно другой адрес из молодости, по которому он сядет и уедет. Надо сообщить в полицию, в 99% случаев такую бабушку уже кто-то ищет. А вот если бабушка уедет незнамо куда, это скорее всего закончится трагично. И именно вы приложите к этому свою руку.
К слову, очень приятно видеть сколько неравнодушных людей - спасибо вам! Только вот вас чуть-чуть надо предупредить.
Берегите себя.
Авторский пост
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Метки: пожилые люди полиция пропажи
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