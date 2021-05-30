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Добрые дела

Добрые дела (1 фото)

Автор:
30 мая 2021 20:54
Метки: пожилые люди   полиция   пропажи   
231
1
Почитала истории про неравнодушных и хочу задать вопрос. Встречаете вы бабушку, одетую не по погоде, которая вас просит денег на проезд, нет у бабушки денюшек. Дадите?

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Метки: пожилые люди   полиция   пропажи   
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8  комментариев
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1k
Broscan 3 часа назад
Скажу по секрету


Добрые дела не афишируются и не снимаются на всеобщее обозрение!
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6k
Янус Полуэктович 21 минуту назад
в Малой Вишере, что в Новгородской области, возле Пятёрочки постоянно такая "бабушка несчастная" вся из себя "работает". Причём местных всех знает в лицо и к ним не пристаёт. Но поскольку дорога транзитная, всех остановившихся "атакует" с просьбой мелочью помочь. На предложение купить еды либо отстаёт, либо начинает проявлять агрессию. Лет 7 точно она там уже стоит.
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818
anton 44 минуты назад
Теплый шарф... милиция... мальчик с автомойки с туевой хучей лишних тёплых курток... История - огонь! Аффтар, сри ещё! А кроме этого, даже там где я живу, старикам государство проезд гарантирует... а у нас война, так-то...
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4k
tamin 47 минут назад
У моей бабушки альцгеймер. Это страшно. Там даже поесть забывает человек. Кстати всякие операторы связи и ретейл запускает сразу помощь и информирование про найденную бабушку
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290
Светлана Минаенкова 3 часа назад
Согласна.... наша бабуля с деменцией ходила зимой в тапочках и халате в соседний магазин и просила у них денег в долг и такси заказать в Москву.... Хорошо, что они нас знают и предупредили, а то кто знает, где ее искать надо было бы... Очень печально все это.... А деменция такая штука - гонит в путешествия, это один из симптомов болезни
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3k
Allmaster 3 часа назад
Бабушка прям такая аккуратная, у магазина порой просит денег. Видно не алкашка, опрятная, жалко, каждый раз даю.
Сосед сказал ее, около магазина. Когда увидел, паря - бесполезно, это не ей нужно.
Сын , паскуда, заставляет побираться и бухает. Пенсию пропивает, и мало. А ей как матери жалко его.
И трындюлей не дашь, абсолютно бессмысленно. Сыну в смысле. Разве что пистить ежедневно, но тут будешь ты виноват...
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