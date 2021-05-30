Добрые дела

Случай.

Идём вечером с мужем в магазин после работы, встречаем бабушку одетую не по погоде, бабушка плачет. Спрашиваю, всё ли нормально? Говорит её побил сын, из дома она убежала, родственников нет, куда идти не знает. Параллельно с нами останавливается девушка с коляской, отдаёт бабушке свой тёплый шарф. Стоим напротив автомойки, выходит мальчик, который там работает, даёт тёплую куртку, спрашивает чем помочь. Слово за слово, и родственники нашлись, и сын её не бьёт, только домой её никто из родственников так и не захотел везти. Передали её на руки милиции.



Так вот - ни в коем случае нельзя давать таким бабушкам и дедушкам деньги на проезд. Человек в возрасте (и не только) не в себе может быть, у него в голове совершенно другой адрес из молодости, по которому он сядет и уедет. Надо сообщить в полицию, в 99% случаев такую бабушку уже кто-то ищет. А вот если бабушка уедет незнамо куда, это скорее всего закончится трагично. И именно вы приложите к этому свою руку.



К слову, очень приятно видеть сколько неравнодушных людей - спасибо вам! Только вот вас чуть-чуть надо предупредить.

Берегите себя.