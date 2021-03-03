Обязательные приложения

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На смартфоны будут установлены следующие приложения:- Яндекс.Браузер- Яндекс- Яндекс.Карты- Яндекс.Диск- Почта Mail.ru- ICQ- Голосовой помощник "Маруся"- Новости Mail.Ru- OK Live- ВКонтакте- Одноклассники- MirPay (только Android)- Госуслуги- МойОфис Документы- Kaspersky Internet Security (только Android)- Applist.ru (сайт ещё не запущен, приложение ещё не вышло).Хорошо то, что:- Предустановка не повлияет на цены смартфонов (все эти приложения бесплатны и в них нет рекламы).- Предустановленные приложения можно будет удалить, поэтому каждый может оставить себе только то, что ему действительно нужно.Предустановка российского программного обеспечения коснётся не только смартфонов и планшетов. С 1 апреля на все Смарт-телевизоры будут предустанавливаться приложения Яндекс, Wink, IVI, Первый, Кинопоиск, OKKO, More.tv, Premier, Смотрим, НТВ, Старт.Компьютеров и ноутбуков это тоже касается, на них будет предустановлен "МойОфис Стандартный. Домашняя версия".Что будет с iPhone, iPad и Mac пока непонятно. Многие предполагают, что Apple предпочтёт уйти с российского рынка, чтобы не предустанавливать приложения, но учитывая опыт Японии (для японского рынка в iPhone 7 встроили дополнительный чип и установили приложение оплаты транспорта), можно предположить, что и продукция Apple в России с 1 апреля будут продаваться с предустановленными российскими программами.