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Обязательные приложения

Обязательные приложения (1 фото)

Автор:
03 марта 2021 14:43
Метки: новое   программное обеспечение   софт. импортозамещение   
599
1
31 декабря 2020 года Правительство России выпустило распоряжение № 3704-р, утверждающее перечень российских приложений, которые будут предустанавливаться на смартфоны и другие цифровые устройства.

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Метки: новое   программное обеспечение   софт. импортозамещение   
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39  комментариев
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186
робт 3 часа назад
"Apple предпочтёт уйти с российского рынка, чтобы не предустанавливать приложения"
ахахахах
ага щаз... уйдут
такое кол-во дегенератов готовых удавиться за яблоко еще поискать
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3k
Свирепый Бамбр 13 минут назад
А про ICQ - это они ваще угарают. Усманов йобом двинулся, когда купил это говно.
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3k
Свирепый Бамбр 14 минут назад
Не использую НИ ОДНО из перечисленного!
Я только не понял, что такое просто "Яндекс", может это и есть.
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720
Лучший Друг 21 минуту назад
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720
Лучший Друг Полчаса назад
Предустановка не повлияет на цены смартфонов

Да ну?! Ну бензин то подорожает?


Кто-то все равно должен будет заплатить за работу человека, устанавливающего все это.

А то, что удалять можно, думаю, это только пока. Как научатся вышивать в систему или нагнут гугл, тогда и начнётся.

Пс. Лучше бы приложение для связи с полицией установили. (и прослушку
)
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Надо еще больше говна! Молодцы!
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Первое что делаю при покупке нового смарта, это рут и полное на корню удаление всякого дерма. В этом списке дерьмом является абсолютно всё!
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3k
Собака-улыбака! 2 часа назад
Для полного комплекта еще нужно установить "патриотичных" обоев с солнцеликим.
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3k
Собака-улыбака! 2 часа назад
И браузер для сети Фидо в комплекте.
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3k
Собака-улыбака! 2 часа назад
И согласованный vpn с прямой передачей через прачечную ФСБ.
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16k
Ego sum qui sum 2 часа назад
"можно будет удалить" - алилуйя
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2k
Виталий Касандров 3 часа назад
Ну за исключением ненужной и устаревшей ICQ, (Телеграмм вместо нее )мало используемой "Маруси" у меня нет - Новости Mail.Ru и OK Live. Ну естественно чего там еще не ввели в строй. Остальные стандартный и нужный современному человеку набор. Так же стоит и у большинства знакомых . У дам обычно еще есть инстаграм а у мужчин умные инструменты и проч
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720
Лучший Друг Виталий Касандров Полчаса назад
Телеграмм? Что, не патриот?


Помню, как год назад все товарищи по носили телегу на чем свет стоит...
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12k
Алексей 3 часа назад
"Предустановка не повлияет на цены смартфонов (все эти приложения бесплатны и в них нет рекламы)."

То есть и производителям девайсов они тоже будут передаваться бесплатно?
А если нет, то неужели эти расходы не компенсируют за счет конечного протребителя?
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3k
PtDragon Алексей 3 часа назад
> То есть и производителям девайсов они тоже будут передаваться бесплатно?
Угу, никто не мешает скачать в маркете apk этих приложений и вставить в прошивку.
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12k
Алексей PtDragon 2 часа назад
А смысл тогда всей этой операционной возни?
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30k
Korolev 3 часа назад
Боже мой! Куда смотрит антимонопольная служба?! А как же рынок честной и свободной конкуренции?!..
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54k
Алекс Юстасов Korolev Час назад
И еще поддержка малого и среднего бизнеса!

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3k
DNK 3 часа назад
Голосовой помощник "Маруся":

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205
Палыч DNK 3 часа назад
Обязательные приложенияПосмотреть
Обязательные приложения
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16k
Ego sum qui sum Палыч 2 часа назад
кто из них Маруся?
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720
Лучший Друг Ego sum qui sum 24 минуты назад
Кто накосячил, тот сегодня и Маруся
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192
slonik4070 3 часа назад
Все нужно сразу удалять..
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1k
Максим 3 часа назад
Есть только госуслуги, штрафы там оплачиваю.
Как быть? Насколько обязательны? Будут отслеживать? Остановят на посту и такие: эй, гражданин! Предъяви телефон для проверки! Напиши мне в айсикью!)))

Глупости какие-то. Большинство приложений просто ненужный хлам, который будет занимать место.
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27k
Snork Snorkoff Максим 3 часа назад
- Предустановленные приложения можно будет удалить, поэтому каждый может оставить себе только то, что ему действительно нужно. (С)
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1k
Максим Snork Snorkoff 3 часа назад
Подскажите, а можно скачать эти самые приложения, если они так нужны? Согласитесь, это идиотизм что-то впихивать, что бы потом это удаляли?
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14k
Fat boy slim is * in a heaven Максим 3 часа назад
Расскажи это производителям телефонов, которые пихают приложения всяких пейсбуков и инстаграмов в прошивку. И покупка нового телефона начинается с удаления всякого ненужного хлама
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27k
Snork Snorkoff Максим 2 часа назад
Обычный протекционизм. Вас предустановленые приложухи гугла или винды тоже в истерику приводят?
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2k
Ухалус Посовиномус Snork Snorkoff 2 часа назад
Относительно гугла раздражает невозможность их убрать без веселых танцев. Ни одна собака код нынче не оптимизирует и в итоге места этот встроенный мусор занимает порядком
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