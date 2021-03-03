Обязательные приложения

599
1
31 декабря 2020 года Правительство России выпустило распоряжение № 3704-р, утверждающее перечень российских приложений, которые будут предустанавливаться на смартфоны и другие цифровые устройства.
На смартфоны будут установлены следующие приложения:
- Яндекс.Браузер
- Яндекс
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой помощник "Маруся"
- Новости Mail.Ru
- OK Live
- ВКонтакте
- Одноклассники
- MirPay (только Android)
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- Applist.ru (сайт ещё не запущен, приложение ещё не вышло).
Хорошо то, что:
- Предустановка не повлияет на цены смартфонов (все эти приложения бесплатны и в них нет рекламы).
- Предустановленные приложения можно будет удалить, поэтому каждый может оставить себе только то, что ему действительно нужно.
Предустановка российского программного обеспечения коснётся не только смартфонов и планшетов. С 1 апреля на все Смарт-телевизоры будут предустанавливаться приложения Яндекс, Wink, IVI, Первый, Кинопоиск, OKKO, More.tv, Premier, Смотрим, НТВ, Старт.
Компьютеров и ноутбуков это тоже касается, на них будет предустановлен "МойОфис Стандартный. Домашняя версия".
Что будет с iPhone, iPad и Mac пока непонятно. Многие предполагают, что Apple предпочтёт уйти с российского рынка, чтобы не предустанавливать приложения, но учитывая опыт Японии (для японского рынка в iPhone 7 встроили дополнительный чип и установили приложение оплаты транспорта), можно предположить, что и продукция Apple в России с 1 апреля будут продаваться с предустановленными российскими программами.
- Яндекс.Браузер
- Яндекс
- Яндекс.Карты
- Яндекс.Диск
- Почта Mail.ru
- ICQ
- Голосовой помощник "Маруся"
- Новости Mail.Ru
- OK Live
- ВКонтакте
×
- Одноклассники
- MirPay (только Android)
- Госуслуги
- МойОфис Документы
- Kaspersky Internet Security (только Android)
- Applist.ru (сайт ещё не запущен, приложение ещё не вышло).
Хорошо то, что:
- Предустановка не повлияет на цены смартфонов (все эти приложения бесплатны и в них нет рекламы).
- Предустановленные приложения можно будет удалить, поэтому каждый может оставить себе только то, что ему действительно нужно.
Предустановка российского программного обеспечения коснётся не только смартфонов и планшетов. С 1 апреля на все Смарт-телевизоры будут предустанавливаться приложения Яндекс, Wink, IVI, Первый, Кинопоиск, OKKO, More.tv, Premier, Смотрим, НТВ, Старт.
Компьютеров и ноутбуков это тоже касается, на них будет предустановлен "МойОфис Стандартный. Домашняя версия".
Что будет с iPhone, iPad и Mac пока непонятно. Многие предполагают, что Apple предпочтёт уйти с российского рынка, чтобы не предустанавливать приложения, но учитывая опыт Японии (для японского рынка в iPhone 7 встроили дополнительный чип и установили приложение оплаты транспорта), можно предположить, что и продукция Apple в России с 1 апреля будут продаваться с предустановленными российскими программами.
Источник:
Ссылки по теме:
- ГИБДД приступило к выдаче прав нового образца
- Воронежцам предлагают запустить частное метро. Бесплатное
- Россиянам объяснили смысл "рулетки" при полётах на отдых в Турцию
- Citroen представила авто, на котором в Европе можно ездить без прав
- Реанимация старой мебели - красота или уродство?
11
Понравилось11
Новости партнёров
Загрузка...
ахахахах ага щаз... уйдут такое кол-во дегенератов готовых удавиться за яблоко еще поискать
Я только не понял, что такое просто "Яндекс", может это и есть.
Да ну?! Ну бензин то подорожает?
Кто-то все равно должен будет заплатить за работу человека, устанавливающего все это.
А то, что удалять можно, думаю, это только пока. Как научатся вышивать в систему или нагнут гугл, тогда и начнётся.
Пс. Лучше бы приложение для связи с полицией установили. (и прослушку)
Помню, как год назад все товарищи по носили телегу на чем свет стоит...
То есть и производителям девайсов они тоже будут передаваться бесплатно?
А если нет, то неужели эти расходы не компенсируют за счет конечного протребителя?
Угу, никто не мешает скачать в маркете apk этих приложений и вставить в прошивку.
Как быть? Насколько обязательны? Будут отслеживать? Остановят на посту и такие: эй, гражданин! Предъяви телефон для проверки! Напиши мне в айсикью!)))
Глупости какие-то. Большинство приложений просто ненужный хлам, который будет занимать место.