Кем был граф Дракула на самом деле

Имя Влада Цепеша, вошедшего в историю как граф Дракула, вызывает в нашей памяти знаменитый роман Брэма Стокера: зловещие вампиры, льющаяся рекой кровь, жестокость и бесчеловечность кровавого маньяка.
В отношении Влада Цепеша, господаря Валахии, произошла обидная историческая несправедливость. Чтобы понять, каким был этот человек в реальности, нужно отодвинуть в сторону все, что нам известно из книг и фильмов ужасов о вампирах, и заглянуть в другие книги — исторические.
Его назвали «Драконом»
Имя «Дракула» означает «Дракон». Впрочем, некоторые трактуют его как «Сын Дракона». Дело в том, что отец Влада III Цепеша был рыцарем так называемого Ордена Драконов.
Родился будущий герой страшных книг примерно в 1429 году. Именно тогда его отец поселился в Трансильвании (территория современной Румынии). Миссия рыцарей Ордена Драконов заключалась в сохранении и защите православия в своей стране. В то время Балканы находились между молотом и наковальней: с одной стороны, на протяжении тысячелетия регион находился под властью Византии, а с другой, усиливалось влияние Османской империи.
Чуть ли не единственным оплотом православия оставалась Валахия — княжество в Трансильвании. Правители чеканили монеты, на которых изображался Дракон, побеждающий змея. Этот поединок был символом борьбы за веру предков. Отец Влада III Цепеша даже пользовался личной печатью с драконом.
Он сажал на кол... Но — за дело
Прозвище «Цепеш» прибавилось к имени Влада после того, как в моду вошли кровавые истории (по большей части выдуманные) о времени его правления. Это произошло спустя три десятка лет после смерти графа Дракулы. «Цепеш» означает «сажающий на кол».
И вот это как раз не выдумка: такой факт в биографии Дракулы был. Он казнил таким жестоким способом заговорщиков-бояр, виновных в смерти его отца и брата.
Как Федор Курицын оклеветал Влада III Дракулу
Если вы думаете, что Брэм Стокер стал первым, кто написал книгу о Дракуле, то вы ошибаетесь. Первым был Федор Курицын. По некоторым данным, этот человек состоял на дипломатической службе у князя Ивана III. В конце XV века вместе со своим боссом Курицын объездил всю Венгрию и Молдавию.
Там-то ему и рассказали множество страшных историй о правителе соседней области — Валахии. Народный фольклор изобиловал жуткими подробностями: потрясенным слушателям поведали о том, как Влад Цепеш сажал на кол тысячи людей, подставлял чаны, собирая кровь своих жертв, и демонстративно обмакивал туда куски хлеба... Как он варил неприятелей в огромных котлах и заставлял подданных есть это варево... Как приглашал бояр на обед, а потом вероломно истреблял их...
Словом, вокруг крошечного правдивого зерна было накручено столько вымысла, столько леденящих кровь сказок, что русский дипломат счел себя обязанным поведать о жестокостях Дракулы миру. Он написал книгу, состоящую из художественных рассказов. Разумеется, ни о какой исторической достоверности в этом случае говорить нельзя.
Как Дракула защищал православную веру
Что же было в действительности?
25-летний Влад III Цепеш, став правителем Валахии, оказался в очень сложном положении. Османская империя все глубже вторгалась на территорию Балкан. Под гнетом турецких воинов уже стонали Болгария и Сербия, затем турки подмяли под себя Константинополь. Следующими должны были стать румынские княжества.
Но тут у захватчиков ничего не вышло. Молодой князь Влад III Цепеш, вместо того, чтобы покориться, решительно повел свои войска в Болгарию — чтобы освободить православных болгар и забрать в Валахию, где их не достанут турки. И его дерзкий поход увенчался успехом! Храброму Владу аплодировала Болгария, да и другие европейские страны пришли в восторг.
После этого он стал личным врагом султана Мехмеда II. Тот твердо решил: валахскому воеводе не жить!
Предательство друзей и родных
А вот младший брат Влада, которого звали Раду Красивый, с готовностью подчинился османским правителям, стал мусульманином, более того — султан осыпал его своими милостями и пообещал помочь захватить трон Валахии.
Справиться в одиночку с мощной турецкой армией Владу было не под силу. Он хорошо это понимал, поэтому обратился за поддержкой к другим правителям. Ему пообещали помощь лидеры христианских стран — римский папа, венгерский король, некоторые другие. Но в решительный момент Влад остался один.
Как сражаются мальчики, ставшие мужчинами
И тогда он призвал в армию всех своих подданных мужского пола, начиная с 12-летних мальчиков. Солдаты отчаянно сражались за свою землю и свою веру. Взятых в плен противников Влад сажал на кол — чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, чтобы турки и думать забыли о Валахии.
Враги были повержены. Остались «друзья». Точнее — предатели. Брат Раду переметнулся к туркам. За ним последовал молдавский князь Штефан, клявшийся Дракуле в дружбе. А венгерский король Матьяш и вовсе опустился до подложных писем, которые якобы писал Влад Дракула турецкому султану, обещая помочь свергнуть короля Венгрии.
Двенадцать лет за решеткой
Фальшивым письмам поверили. Влада обвинили в предательстве и бросили в темницу. Тюрьма венгерского города Буды стала для него пристанищем на 12 лет.
А чтобы народ не поднялся на восстание и не захотел освободить Влада, венгерский король начал распускать о нем кровавые слухи, рассказывая о зверских преступлениях Дракулы. В результате герой, храбро сражавшийся за веру и родину, постепенно превратился в народном сознании в монстра, убивавшего всех подряд.
Убитый, но не сдавшийся
И все же Влад вышел из тюрьмы на свободу. Матьяш поставил ему условие: перейти из православия в католицизм и жениться на его сестре. Однако, оказавшись на свободе, Влад первым делом собрал войско и направился освобождать родную Валахию. Он прогнал турков, но из-за предательства был схвачен и убит.
А дальше вы уже знаете. Прошло всего три десятилетия, и кошмарные истории о зверствах Дракулы снова стали распространяться среди народа. Так они дошли до Федора Курицына, а затем их использовал в своем романе Брэм Стокер, состоявший в оккультном ордене черной магии.
Никем не доказано, что Влад Цепеш пил кровь своих жертв. Не существует документов, подтверждающих, что он был маньяком или вампиром. Все это — выдумки писателей и сценаристов.
Настоящий Влад Дракула, став правителем Валахии в 25-летнем возрасте, всю свою жизнь посвятил освобождению родины и сохранению веры предков. Его смело можно назвать национальным героем Румынии. Все остальное — сказки.
Его назвали «Драконом»
Имя «Дракула» означает «Дракон». Впрочем, некоторые трактуют его как «Сын Дракона». Дело в том, что отец Влада III Цепеша был рыцарем так называемого Ордена Драконов.
Родился будущий герой страшных книг примерно в 1429 году. Именно тогда его отец поселился в Трансильвании (территория современной Румынии). Миссия рыцарей Ордена Драконов заключалась в сохранении и защите православия в своей стране. В то время Балканы находились между молотом и наковальней: с одной стороны, на протяжении тысячелетия регион находился под властью Византии, а с другой, усиливалось влияние Османской империи.
Чуть ли не единственным оплотом православия оставалась Валахия — княжество в Трансильвании. Правители чеканили монеты, на которых изображался Дракон, побеждающий змея. Этот поединок был символом борьбы за веру предков. Отец Влада III Цепеша даже пользовался личной печатью с драконом.
Он сажал на кол... Но — за дело
Прозвище «Цепеш» прибавилось к имени Влада после того, как в моду вошли кровавые истории (по большей части выдуманные) о времени его правления. Это произошло спустя три десятка лет после смерти графа Дракулы. «Цепеш» означает «сажающий на кол».
И вот это как раз не выдумка: такой факт в биографии Дракулы был. Он казнил таким жестоким способом заговорщиков-бояр, виновных в смерти его отца и брата.
Как Федор Курицын оклеветал Влада III Дракулу
Если вы думаете, что Брэм Стокер стал первым, кто написал книгу о Дракуле, то вы ошибаетесь. Первым был Федор Курицын. По некоторым данным, этот человек состоял на дипломатической службе у князя Ивана III. В конце XV века вместе со своим боссом Курицын объездил всю Венгрию и Молдавию.
Там-то ему и рассказали множество страшных историй о правителе соседней области — Валахии. Народный фольклор изобиловал жуткими подробностями: потрясенным слушателям поведали о том, как Влад Цепеш сажал на кол тысячи людей, подставлял чаны, собирая кровь своих жертв, и демонстративно обмакивал туда куски хлеба... Как он варил неприятелей в огромных котлах и заставлял подданных есть это варево... Как приглашал бояр на обед, а потом вероломно истреблял их...
Словом, вокруг крошечного правдивого зерна было накручено столько вымысла, столько леденящих кровь сказок, что русский дипломат счел себя обязанным поведать о жестокостях Дракулы миру. Он написал книгу, состоящую из художественных рассказов. Разумеется, ни о какой исторической достоверности в этом случае говорить нельзя.
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Как Дракула защищал православную веру
Что же было в действительности?
25-летний Влад III Цепеш, став правителем Валахии, оказался в очень сложном положении. Османская империя все глубже вторгалась на территорию Балкан. Под гнетом турецких воинов уже стонали Болгария и Сербия, затем турки подмяли под себя Константинополь. Следующими должны были стать румынские княжества.
Но тут у захватчиков ничего не вышло. Молодой князь Влад III Цепеш, вместо того, чтобы покориться, решительно повел свои войска в Болгарию — чтобы освободить православных болгар и забрать в Валахию, где их не достанут турки. И его дерзкий поход увенчался успехом! Храброму Владу аплодировала Болгария, да и другие европейские страны пришли в восторг.
После этого он стал личным врагом султана Мехмеда II. Тот твердо решил: валахскому воеводе не жить!
Предательство друзей и родных
А вот младший брат Влада, которого звали Раду Красивый, с готовностью подчинился османским правителям, стал мусульманином, более того — султан осыпал его своими милостями и пообещал помочь захватить трон Валахии.
Справиться в одиночку с мощной турецкой армией Владу было не под силу. Он хорошо это понимал, поэтому обратился за поддержкой к другим правителям. Ему пообещали помощь лидеры христианских стран — римский папа, венгерский король, некоторые другие. Но в решительный момент Влад остался один.
Как сражаются мальчики, ставшие мужчинами
И тогда он призвал в армию всех своих подданных мужского пола, начиная с 12-летних мальчиков. Солдаты отчаянно сражались за свою землю и свою веру. Взятых в плен противников Влад сажал на кол — чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, чтобы турки и думать забыли о Валахии.
Враги были повержены. Остались «друзья». Точнее — предатели. Брат Раду переметнулся к туркам. За ним последовал молдавский князь Штефан, клявшийся Дракуле в дружбе. А венгерский король Матьяш и вовсе опустился до подложных писем, которые якобы писал Влад Дракула турецкому султану, обещая помочь свергнуть короля Венгрии.
Двенадцать лет за решеткой
Фальшивым письмам поверили. Влада обвинили в предательстве и бросили в темницу. Тюрьма венгерского города Буды стала для него пристанищем на 12 лет.
А чтобы народ не поднялся на восстание и не захотел освободить Влада, венгерский король начал распускать о нем кровавые слухи, рассказывая о зверских преступлениях Дракулы. В результате герой, храбро сражавшийся за веру и родину, постепенно превратился в народном сознании в монстра, убивавшего всех подряд.
Убитый, но не сдавшийся
И все же Влад вышел из тюрьмы на свободу. Матьяш поставил ему условие: перейти из православия в католицизм и жениться на его сестре. Однако, оказавшись на свободе, Влад первым делом собрал войско и направился освобождать родную Валахию. Он прогнал турков, но из-за предательства был схвачен и убит.
А дальше вы уже знаете. Прошло всего три десятилетия, и кошмарные истории о зверствах Дракулы снова стали распространяться среди народа. Так они дошли до Федора Курицына, а затем их использовал в своем романе Брэм Стокер, состоявший в оккультном ордене черной магии.
Никем не доказано, что Влад Цепеш пил кровь своих жертв. Не существует документов, подтверждающих, что он был маньяком или вампиром. Все это — выдумки писателей и сценаристов.
Настоящий Влад Дракула, став правителем Валахии в 25-летнем возрасте, всю свою жизнь посвятил освобождению родины и сохранению веры предков. Его смело можно назвать национальным героем Румынии. Все остальное — сказки.
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Метки: вампир граф Дракула стокер
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А просто наш добрый учитель."©
П.С. Усы - это нечто!
- Так он ж болгарин...
- Да? А какая разница?!
Настоящее имя его Влад III Басараб, и был он господарем Валахии.
Да и портрет на самом деле не Влада III.
Это неизвестный художник, 1570–1595 годы
На самом деле эта картина была создана почти век спустя после смерти Дракулы. Предполагается, что это копия с некоего утраченного исходника, написанного с натуры в 1470-е годы, когда Влад находился в плену у венгерского короля в крепости Вишеград. Каким мог быть профессиональный уровень местного художника, создавшего портрет? Вряд ли масштаба Лукаса Кранаха. Насколько ловко художнику удалось передать черты пленного князя, нам никогда не узнать. К тому же копиисты при создании списка были способны многое испортить. А владелец замка Амбрас австрийский эрцгерцог Фердинанд II собирал картины для своей огромной коллекции «портретов выдающихся людей», как было модно в XVI веке. При ее составлении количество знаменитых персон, представленных в собрании, было намного важнее качества изображений, поэтому правдоподобие считалось необязательным. От художника требовалось лишь повторить «фирменные», узнаваемые приметы Влада Цепеша, которые начали кочевать с гравюры на гравюру еще в XV столетии.
Сиськи подбери...
Ну неприятно когда из башни, вместо косы, сиськи висят... Будь скромнее: "Прошло всего три десятилетия, и кошмарные истории о зверствах Дракулы снова стали распространяться среди народа. Так они дошли до Федора Курицына", всего то.... Через 3 десятка лет...