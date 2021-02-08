Кем был граф Дракула на самом деле

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В отношении Влада Цепеша, господаря Валахии, произошла обидная историческая несправедливость. Чтобы понять, каким был этот человек в реальности, нужно отодвинуть в сторону все, что нам известно из книг и фильмов ужасов о вампирах, и заглянуть в другие книги — исторические.Его назвали «Драконом»Имя «Дракула» означает «Дракон». Впрочем, некоторые трактуют его как «Сын Дракона». Дело в том, что отец Влада III Цепеша был рыцарем так называемого Ордена Драконов.Родился будущий герой страшных книг примерно в 1429 году. Именно тогда его отец поселился в Трансильвании (территория современной Румынии). Миссия рыцарей Ордена Драконов заключалась в сохранении и защите православия в своей стране. В то время Балканы находились между молотом и наковальней: с одной стороны, на протяжении тысячелетия регион находился под властью Византии, а с другой, усиливалось влияние Османской империи.Чуть ли не единственным оплотом православия оставалась Валахия — княжество в Трансильвании. Правители чеканили монеты, на которых изображался Дракон, побеждающий змея. Этот поединок был символом борьбы за веру предков. Отец Влада III Цепеша даже пользовался личной печатью с драконом.Он сажал на кол... Но — за делоПрозвище «Цепеш» прибавилось к имени Влада после того, как в моду вошли кровавые истории (по большей части выдуманные) о времени его правления. Это произошло спустя три десятка лет после смерти графа Дракулы. «Цепеш» означает «сажающий на кол».И вот это как раз не выдумка: такой факт в биографии Дракулы был. Он казнил таким жестоким способом заговорщиков-бояр, виновных в смерти его отца и брата.Как Федор Курицын оклеветал Влада III ДракулуЕсли вы думаете, что Брэм Стокер стал первым, кто написал книгу о Дракуле, то вы ошибаетесь. Первым был Федор Курицын. По некоторым данным, этот человек состоял на дипломатической службе у князя Ивана III. В конце XV века вместе со своим боссом Курицын объездил всю Венгрию и Молдавию.Там-то ему и рассказали множество страшных историй о правителе соседней области — Валахии. Народный фольклор изобиловал жуткими подробностями: потрясенным слушателям поведали о том, как Влад Цепеш сажал на кол тысячи людей, подставлял чаны, собирая кровь своих жертв, и демонстративно обмакивал туда куски хлеба... Как он варил неприятелей в огромных котлах и заставлял подданных есть это варево... Как приглашал бояр на обед, а потом вероломно истреблял их...Словом, вокруг крошечного правдивого зерна было накручено столько вымысла, столько леденящих кровь сказок, что русский дипломат счел себя обязанным поведать о жестокостях Дракулы миру. Он написал книгу, состоящую из художественных рассказов. Разумеется, ни о какой исторической достоверности в этом случае говорить нельзя.Как Дракула защищал православную веруЧто же было в действительности?25-летний Влад III Цепеш, став правителем Валахии, оказался в очень сложном положении. Османская империя все глубже вторгалась на территорию Балкан. Под гнетом турецких воинов уже стонали Болгария и Сербия, затем турки подмяли под себя Константинополь. Следующими должны были стать румынские княжества.Но тут у захватчиков ничего не вышло. Молодой князь Влад III Цепеш, вместо того, чтобы покориться, решительно повел свои войска в Болгарию — чтобы освободить православных болгар и забрать в Валахию, где их не достанут турки. И его дерзкий поход увенчался успехом! Храброму Владу аплодировала Болгария, да и другие европейские страны пришли в восторг.После этого он стал личным врагом султана Мехмеда II. Тот твердо решил: валахскому воеводе не жить!Предательство друзей и родныхА вот младший брат Влада, которого звали Раду Красивый, с готовностью подчинился османским правителям, стал мусульманином, более того — султан осыпал его своими милостями и пообещал помочь захватить трон Валахии.Справиться в одиночку с мощной турецкой армией Владу было не под силу. Он хорошо это понимал, поэтому обратился за поддержкой к другим правителям. Ему пообещали помощь лидеры христианских стран — римский папа, венгерский король, некоторые другие. Но в решительный момент Влад остался один.Как сражаются мальчики, ставшие мужчинамиИ тогда он призвал в армию всех своих подданных мужского пола, начиная с 12-летних мальчиков. Солдаты отчаянно сражались за свою землю и свою веру. Взятых в плен противников Влад сажал на кол — чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, чтобы турки и думать забыли о Валахии.Враги были повержены. Остались «друзья». Точнее — предатели. Брат Раду переметнулся к туркам. За ним последовал молдавский князь Штефан, клявшийся Дракуле в дружбе. А венгерский король Матьяш и вовсе опустился до подложных писем, которые якобы писал Влад Дракула турецкому султану, обещая помочь свергнуть короля Венгрии.Двенадцать лет за решеткойФальшивым письмам поверили. Влада обвинили в предательстве и бросили в темницу. Тюрьма венгерского города Буды стала для него пристанищем на 12 лет.А чтобы народ не поднялся на восстание и не захотел освободить Влада, венгерский король начал распускать о нем кровавые слухи, рассказывая о зверских преступлениях Дракулы. В результате герой, храбро сражавшийся за веру и родину, постепенно превратился в народном сознании в монстра, убивавшего всех подряд.Убитый, но не сдавшийсяИ все же Влад вышел из тюрьмы на свободу. Матьяш поставил ему условие: перейти из православия в католицизм и жениться на его сестре. Однако, оказавшись на свободе, Влад первым делом собрал войско и направился освобождать родную Валахию. Он прогнал турков, но из-за предательства был схвачен и убит.А дальше вы уже знаете. Прошло всего три десятилетия, и кошмарные истории о зверствах Дракулы снова стали распространяться среди народа. Так они дошли до Федора Курицына, а затем их использовал в своем романе Брэм Стокер, состоявший в оккультном ордене черной магии.Никем не доказано, что Влад Цепеш пил кровь своих жертв. Не существует документов, подтверждающих, что он был маньяком или вампиром. Все это — выдумки писателей и сценаристов.Настоящий Влад Дракула, став правителем Валахии в 25-летнем возрасте, всю свою жизнь посвятил освобождению родины и сохранению веры предков. Его смело можно назвать национальным героем Румынии. Все остальное — сказки.