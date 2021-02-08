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Кем был граф Дракула на самом деле

Кем был граф Дракула на самом деле (1 фото)

Автор:
08 февраля 2021 16:38
Метки: вампир   граф Дракула   стокер   
1299
1
Имя Влада Цепеша, вошедшего в историю как граф Дракула, вызывает в нашей памяти знаменитый роман Брэма Стокера: зловещие вампиры, льющаяся рекой кровь, жестокость и бесчеловечность кровавого маньяка.

Источник:

Метки: вампир   граф Дракула   стокер   
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13  комментариев
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15k
Ego sum qui sum 6 часов назад
вот когда машину времени изобретут, тогда и проверим
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6k
zurapod Час назад
а можно источник ? а то другие книги говорят о турецком плене и иной биографии.
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114
Олег 2 часа назад
Это имя прошло через века. Очень незаурядная личность даже для тех лет. Дитя своей эпохи. Завоеватель, правитель и защитник веры предков. И конечно очерненный с ходом времени. Остался лишь миф о кровавом тиране колосожателе. Увы, но историю пишешь победитель.
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18k
Dobrovit 2 часа назад
У нас в Кишиневе есть улица Влада Цепеша... Я об исторической несправедливости в отношении графа рассказывал прошлым летом.

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28k
LEPA 3 часа назад
"И вовсе он не мучитель,
А просто наш добрый учитель."©
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13k
Игорь 3 часа назад
Румынская версия Дракулы.
Ссылка youtu.be

П.С. Усы - это нечто!
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15k
sgb66 4 часа назад
Нормальная практика у политиков с незапамятных времен: оболгать своего конкурента. Так поступили с Иваном Грозным с подачи Папского престола, так поступили с боярыней Морозовой церковники, так поступает "западный цивилизованный" мир делая из России (и из Российской империи, и из СССР, и из нынешней федерации) монстра.
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301
Сергій Мазуренко sgb66 2 часа назад
в чем то я согласен......но от обратного
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6k
B0n 5 часов назад
- Одно слово - румын!
- Так он ж болгарин...
- Да? А какая разница?!
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1k
andretry 5 часов назад
Влад III никогда не был графом!
Настоящее имя его Влад III Басараб, и был он господарем Валахии.

Да и портрет на самом деле не Влада III.

Это неизвестный художник, 1570–1595 годы

На самом деле эта картина была создана почти век спустя после смерти Дракулы. Предполагается, что это копия с некоего утраченного исходника, написанного с натуры в 1470-е годы, когда Влад находился в плену у венгерского короля в крепости Вишеград. Каким мог быть профессиональный уровень местного художника, создавшего портрет? Вряд ли масштаба Лукаса Кранаха. Насколько ловко художнику удалось передать черты пленного князя, нам никогда не узнать. К тому же копиисты при создании списка были способны многое испортить. А владелец замка Амбрас австрийский эрцгерцог Фердинанд II собирал картины для своей огромной коллекции «портретов выдающихся людей», как было модно в XVI веке. При ее составлении количество знаменитых персон, представленных в собрании, было намного важнее качества изображений, поэтому правдоподобие считалось необязательным. От художника требовалось лишь повторить «фирменные», узнаваемые приметы Влада Цепеша, которые начали кочевать с гравюры на гравюру еще в XV столетии.
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196
Рапунцель 6 часов назад
Курицины из поколения в поколение по ходу были любителями по...пиЗ...деть
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42k
VikCom Рапунцель 5 часов назад
Косы заплети.
Сиськи подбери...
Ну неприятно когда из башни, вместо косы, сиськи висят... Будь скромнее: "Прошло всего три десятилетия, и кошмарные истории о зверствах Дракулы снова стали распространяться среди народа. Так они дошли до Федора Курицына", всего то.... Через 3 десятка лет...
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3k
Кистень Рапунцель 13 минут назад
Ага. Вон, та Плядь, Курицына, что назвалась боженой рынской, тоже горазда устроить провокацию, по любой теме.
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David_pyhov
Когда есть свободное время, пробую вести свой блог. В блоге обращаю внимание на проблемные места своего города, а также буду освещать значимые события
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