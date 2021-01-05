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Скумбрия сухого посола

Скумбрия сухого посола (1 фото)

Автор:
05 января 2021 17:06
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Рецепт   как солить скумбрию   малосольная скумбрия   рецепты из скумбрии   скумбрия   скумбрия сухого посола   
595
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Всем привет, друзья!
Предлагаю Вашему вниманию рецепт приготовления вкусной малосольной скумбрии сухого посола. Нежный малосольный, но пряный и ароматный вкус скумбрии покорит Вас с первого кусочка. Скумбрия сухого посола готовится очень просто и быстро, отличная закуска к праздничному столу, которую можно приготовить заранее. Малосольная скумбрия с картошечкой и маринованным ялтинским луком….ммм… объедение)

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Метки: Рецепт   как солить скумбрию   малосольная скумбрия   рецепты из скумбрии   скумбрия   скумбрия сухого посола   
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6  комментариев
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3
Hunde Beißer2 3 часа назад
Из анекдота мы знаем что;
Посол бывает 3-х видов:
Пряный посол.
Чрезвычайный посол .
Посол на йух.
Но оказывается есть еще и сухой посол!
Однозначно лайк!
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12k
aalexey3 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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118
Елена Стокич Кихая Автор поста 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Росомаха 2 часа назад
Ещё бы найти в наших магазинах съедобную скумбрию....
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6k
sumrаknn 3 часа назад
Протираем насухо бумажными.... Намазываем скумбрию посолочной смесью (смесь - сухой порошок).... Это как ?
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Елена Стокич Кихая

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