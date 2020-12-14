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Каддафи был прав

Каддафи был прав (1 фото)

Автор:
14 декабря 2020 10:48
Метки: вакцина   вирус   коронавирус   короткопост   пандемия   эпидемия   
1740
1
Информации в последнее время слишком много, среди которой перестаёшь понимать, где истина, а где фейк. Коронавирус - очень не однозначная тема.

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Метки: вакцина   вирус   коронавирус   короткопост   пандемия   эпидемия   
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8k
Sasa Час назад
С такими знаниями долго не живут! Факт! А он явно знал больше...
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Slava Gvaberidze Полчаса назад
Глобалистские твари, такого чувака завалили
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3k
rutt 39 минут назад
Полковник слишком много знал.
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485
Владимир 47 минут назад
Мы уже рождены рабами
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7k
Uron 57 минут назад
Действительно, ливийский лидер Муаммар Каддафи выступил с заявлением на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2009 году. Заявление Каддафи было настолько длинным, что длилось 1 час 40 минут вместо отведенных 15 минут. Можно заметить: что название вируса не упоминается в меме, распространенном в интернете. Это часть манипуляции. И хотя Муаммар Каддафи говорил о вирусах, но сказал он на заседании ООН несколько иное. Цитируем: Эта сессия проходит в разгар стольких проблем, с которыми мы сталкиваемся, и весь мир должен собраться вместе и объединить свои усилия для решения проблем, которые являются нашим главным общим врагом, – изменения климата и международных кризисов, таких как капиталистический экономический спад, продовольственный и водный кризисы, опустынивание, терроризм, иммиграция, пиратство, антропогенные и природные эпидемии и распространение ядерного оружия. Возможно, грипп H1N1 был вирусом, созданным в вышедшей из-под контроля лаборатории, изначально задумывавшейся как военное оружие. К таким вызовам также относятся лицемерие, бедность, страх, материализм и безнравственность. Муаммар Каддафи.
Второй блок речи Каддафи с упоминанием вирусов звучал так: «Возможно, завтра будет рыбий грипп, потому что иногда мы производим вирусы, контролируя их. Это коммерческий бизнес. Капиталистические компании производят вирусы, чтобы производить и продавать вакцины. Это очень постыдная и плохая этика. Прививки и лекарства не должны продаваться. В Зеленой книге я утверждаю, что лекарства не должны продаваться или подлежать коммерциализации. Лекарства должны быть бесплатными, а прививки-бесплатными для детей, но капиталистические компании производят вирусы и прививки и хотят получать прибыль. Почему они не бесплатны? Мы должны давать их бесплатно, а не продавать. Весь мир должен стремиться защищать наш народ, создавать и производить прививки и бесплатно давать их детям и женщинам, а не наживаться на них. Все эти пункты включены в повестку дня Генеральной Ассамблеи, которая должна лишь выполнять эту обязанность». Как видим, речь Каддафи не имеет ничего общего с пандемией коронавируса. Слово «эпидемия» было сказано один раз за речь, а слова «пандемия» Каддафи вообще не произносил. В начале своего выступления политик сказал о гриппе H1N1, который более известен как «свиной грипп». Кроме того нельзя не отметить, что Каддафи выступал против фармкорпораций, но за бесплатную массовую вакцинацию.
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2k
Агасфер Час назад
Перевод автора поста?
Как же иногда просто создавать круги на водной поверхности - брось камень, а теперь докажи, что не верблюд.
В фильме Бумбараш была фраза: -Яшка революцию сделал - бомбу бросил
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Сергей

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