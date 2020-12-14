Каддафи был прав

Информации в последнее время слишком много, среди которой перестаёшь понимать, где истина, а где фейк. Коронавирус - очень не однозначная тема.
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Второй блок речи Каддафи с упоминанием вирусов звучал так: «Возможно, завтра будет рыбий грипп, потому что иногда мы производим вирусы, контролируя их. Это коммерческий бизнес. Капиталистические компании производят вирусы, чтобы производить и продавать вакцины. Это очень постыдная и плохая этика. Прививки и лекарства не должны продаваться. В Зеленой книге я утверждаю, что лекарства не должны продаваться или подлежать коммерциализации. Лекарства должны быть бесплатными, а прививки-бесплатными для детей, но капиталистические компании производят вирусы и прививки и хотят получать прибыль. Почему они не бесплатны? Мы должны давать их бесплатно, а не продавать. Весь мир должен стремиться защищать наш народ, создавать и производить прививки и бесплатно давать их детям и женщинам, а не наживаться на них. Все эти пункты включены в повестку дня Генеральной Ассамблеи, которая должна лишь выполнять эту обязанность». Как видим, речь Каддафи не имеет ничего общего с пандемией коронавируса. Слово «эпидемия» было сказано один раз за речь, а слова «пандемия» Каддафи вообще не произносил. В начале своего выступления политик сказал о гриппе H1N1, который более известен как «свиной грипп». Кроме того нельзя не отметить, что Каддафи выступал против фармкорпораций, но за бесплатную массовую вакцинацию.
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В фильме Бумбараш была фраза: -Яшка революцию сделал - бомбу бросил