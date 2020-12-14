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Антикварный рюмочный сервиз "Пей до дна"

Антикварный рюмочный сервиз "Пей до дна" (1 фото)

Автор:
14 декабря 2020 10:47
Сообщество : Юмор
Метки: Пей до дна   короткопост   медицинские банки   факты   фото   юмор   
3191
1
При осмотре старого соседского чердака обнаружилась забавная находка.

Источник:

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Метки: Пей до дна   короткопост   медицинские банки   факты   фото   юмор   
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35  комментариев
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4k
SSD 3 часа назад
Это банки, для прогрева спины.
Это банки, для прогрева спины.
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3k
Евгений SSD 3 часа назад
Это шутка, для прогрева чувства юмора.
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23
ШАндр Минуту назад
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9k
Lexx 5 минут назад
как говорил капитан Врунгель: "Да у Вас, батенька, температура"
Ссылка www.youtube.com
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7k
Денис Полчаса назад
Вот алкаши, всё под стопарь сгодится)))
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2k
Алекс Чебурашкин 38 минут назад
пипец, это специальные банки которые ставили при простуде на спину!!!)))

пипец, это специальные банки которые ставили при простуде на спину!!!)))
пипец, это специальные банки которые ставили при простуде на спину!!!)))
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27k
gfjhtgfjhf Алекс Чебурашкин 10 минут назад
Это был
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6k
Лаврентий Алекс Чебурашкин 6 минут назад
Неправильно пишете!
Это набор для самостоятельного создания новогоднего костюма леопарда...
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124k
Алексей 48 минут назад
А горчичники пойдут теперь в качестве мелкозернистой шкурки?
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10k
Roy Batty Алексей Полчаса назад
Это закусь
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6k
Лаврентий Алексей 5 минут назад
Нет. А, вот, в качестве туалетной бумаги,- попробуйте...
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7k
Alexander 54 минуты назад
Спасибо. Развеселил!
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3k
Дядя Сэм 55 минут назад
До дна !


До дна !
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12k
MrForstd 56 минут назад
Тест на возраст
. Кто банки от рюмок отличить не сможет.
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2k
Rulzen Час назад
Я вижу тренд этого Нового Года
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
хороший "сервис" и со спины с прикольным звуком снимаются !

шутку оценил про "Пей до дна"
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555
фхранцуз 2 часа назад
засосный набор
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3k
rutt 2 часа назад
А как затягивает)))
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19k
hebpat 2 часа назад
у меня в гараже есть такой же антикварный сервиз - и кстати иногда из него действительно бухается
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16k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это спинной сервиз. Есть у каждого советского человека.
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16k
бат св 2 часа назад
Антикварный рюмочный сервиз "Пей до дна"
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17k
dmitriy3603 2 часа назад
Антикварный рюмочный сервиз "Пей до дна"
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2k
Hallo FreeSpace 3 часа назад
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11k
gavrosh 3 часа назад
Крутые подставки под телефон!
Крутые подставки под телефон!
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2k
Core gavrosh 3 часа назад
А из подставки под учебник получается хорошая подставка для планшета
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19k
hebpat gavrosh 2 часа назад
выпуск подставок под смартфон наладили ещё до изобретения самих смартфонов, просто великие подсказали появление смартфонов за десятилетия до их появления
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1k
South gavrosh 54 минуты назад
Где купить? На али нет
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27k
gfjhtgfjhf South 6 минут назад
На али всё есть.

На али всё есть.
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323
Darki 3 часа назад
Автор внук петросяна
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8k
Александр 3 часа назад
У меня есть такой сервиз.
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