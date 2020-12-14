Антикварный рюмочный сервиз "Пей до дна". Круглая форма сосуда не позволяет поставить его на стол недопитым, и никто за столом не будет халтурить.

Хотя некоторые гусары, вопреки дворянскому застольному кодексу , ухитрялись поставить в салат или в соль. За что и были порицаемы и осмеяны.



Если верить историческим документам, изобретателем необычного сервиза был голландский скульптор Ян ван дер Хер.

Задумка так понравилась императору Петру I, что в 1703 он приказал наладить изготовление таких бокалов и в российских стеклодувнях - в Оренбурге, Тобольске и Стрельне.

А позже и в Приамурье.