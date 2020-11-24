20 плюсов жизни в СССР

Жизнь в Советском Союзе была далека от идеала: много было хорошего, было и плохое. Жизнь в СССР всегда вызывает у людей неоднозначное впечатление.
Но есть как минимум 20 бесспорных плюсов жизни в СССР!
Но есть как минимум 20 бесспорных плюсов жизни в СССР!
1. Образование
Советское образование было бесплатным и доступным абсолютно всем. Образование в СССР считалось лучшим в мире.
2. Медицина
Медицина в Советском Союзе была бесплатной. Бесплатная диспансеризация и вакцинация, доступность бесплатного санаторно-курортного лечения.
3. Бесплатное жильё
Жильё давали бесплатно. Правда, не сразу, приходилось ждать несколько лет, а в это время жить с родителями, бывало, со своей женой и детьми. Но жильё по крайней мере давали. Однокомнатную квартиру мог получить молодой специалист. После рождения ребёнка семья могла рассчитывать на 2-комнатную квартиру, после рождения второго ребёнка — на 3-комнатную.
4. Отсутствие безработицы
В СССР не было безработицы, более того, было даже уголовное преследование за отсутствие у человека работы (тунеядство). Какую бы специальность не выбрал молодой выпускник школы и абитуриент ВУЗа, он твёрдо знал, что закончив учебное заведение его 100% ждало рабочее место и работа по специальности. Не было биржи труда, всех направляли на работу сразу после окончания учебного заведения. Не бывало случаев отсутствия рабочих мест на предприятии или малой востребованности профессии на рынке.
5. Равенство
Уровень жизни в СССР был равным, с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей. Подавляющее большинство в обществе составлял средний класс, а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался, но не в десятки раз.
6. Отдых
К 1988 году в Советском Союзе работало 16 200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, пребывание в которых для работающих граждан было либо бесплатно, либо оплачивалось ими лишь частично.
Право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалось.
7. Наука
Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Неудивительно, что СССР мог гордиться многими достижениями:
- первый искусственный спутник в космосе
- первый человек в космосе
- первыми вышли в открытый космос
- автомат Калашникова
- атомный ледокол "Ленин"
- самый большой самолёт в мире АН-Мрияи многое другое
8. Армия
В середине 1980-х гг Советская Армия насчитывала более 5 000 000 солдат и являлась самой крупной в мире и обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия и насчитывала самое большое вооружение танков — около 6 000 танков.
9. Уверенность в завтрашнем дне
Граждане были твёрдо уверены, что ничего не случится ни со школой или ВУЗом, в котором они учатся, ни с предприятием, на котором они работают, ни со страной, в которой они живут. Люди не опасались завтрашнего увольнения, или повышения цен в магазинах, или за услуги ЖКХ, или кардинально меняющих жизнь новых законов.
10. Общественное воспитание
С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к старшим, нормы поведения в обществе.
11. Общественная деятельность
Помимо основной деятельности советского человека (учёбы и работы) каждый обязан был участвовать в общественной деятельности для общего блага и процветания.
Советские школьники младших классов были октябрятами
Советские школьники средних и старших классов были пионерами, которые были обязаны хорошо и прилежно учиться, занимались сбором макулатуры и металлолома, посадкой зелёных насаждений в городе, шефством над октябрятами и младшими ребятами, помощь старикам и в особенности Ветеранам Великой Отечественной Войны, и не только 9 мая, помощь сельским рабочим в выращивании зерна и мелкого домашнего скота, оборке урожая.
Граждане от 14 до 28 лет состояли в Комсомоле, к которым предъявлялись достаточно жёсткие требования в учёбе и работе, а так же требования к знаниям материалов съездов КПСС, должны были разбираться в международной обстановке, нужно было знать всех руководителей власти, Устав комсомольцев, иметь краткое представление обо всех государствах, знать историю Комсомола.
Регулярно проводились всевозможные собрания, съезды и заседания.
На работе почти на каждом предприятии существовали профсоюзы, в который входили почти все работники, которые занимались решением трудовых споров и культурно-массовыми мероприятиями на предприятии.
В Советском Союзе существовала масса клубов по интересов, домов культуры, библиотеки, активно работало множество общественных организаций, творческих союзом и объединений, клубов по интересам, проводились культурные, спортивные и туристические мероприятия.
Регулярно проводились субботники и выезды "на картошку" (на которых люди помогали сельским рабочим в сборе урожая картошки), в которых участвовали все: от учеников до людей предпенсионного возраста, от простых рабочих до директоров заводов и школ и работников министерств.
12. Уважение к старшим
В СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению.
13. Атмосфера доброты
Люди росли, учились и работали в атмосфере доброты: по телевизору показывали только добрые передачи и фильмы, не говорили о проблемах общества (например, об алкоголизме), не сообщалось о катастрофах. Темы секса были под запретом. Хороших учеников и работников награждали орденами, медалями и грамотами, их ставили в пример.
14. Очереди в детский сад
Очереди в детский сад были, из-за высокой рождаемости, но эти очереди были максимум 1-2 месяца.
15. Дружба народов
Сознание "советского человека" в СССР было даже выше его принадлежности к определённому народу или национальности. Поэтому все одинаково жили дружно.
16. Культура
Литература, театры, кино, выставки и музеи подвергались жёсткой цензуре, благодаря чему уровень культуры был на высоте.
17. Товары в магазинах
Несмотря на дефицит, продукты были очень высокого качества и почти 100% собственного производства.
18. Низкие цены
Соотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было.
Цены не менялись годами. Не было рассрочек и кредитов.
19. Заводы и фабрики
Промышленных предприятий было огромное множество, на которых выпускались абсолютно все товары необходимые для жизни.
20. Профессионалы своего дела
Поскольку в СССР все были равны, каждый занимался своим любимым делом, занимался тем, что ему действительно нравится, к чему были способности, а не там, где больше платят, потому что платили все примерно одинаково, зарплата роли не играла. Поэтому человек шёл в одну профессию, которая ему по душе и добивался в ней высокого профессионализма. И на каждом этапе своей жизни человека, соответственно, окружали настоящие профессионалы своего дела.
Конечно, СССР не был страной, где всем жилось легко и просто, СССР не был райским садом, где всем жилось легко и беззаботно. Жилось всем трудно: многие привычные для нас сегодня вещи приходилось доставать через десятки лиц, многого просто не было, были строже законы и сильнее власть общества. Но не смотря ни на что над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.
Советское образование было бесплатным и доступным абсолютно всем. Образование в СССР считалось лучшим в мире.
2. Медицина
Медицина в Советском Союзе была бесплатной. Бесплатная диспансеризация и вакцинация, доступность бесплатного санаторно-курортного лечения.
3. Бесплатное жильё
Жильё давали бесплатно. Правда, не сразу, приходилось ждать несколько лет, а в это время жить с родителями, бывало, со своей женой и детьми. Но жильё по крайней мере давали. Однокомнатную квартиру мог получить молодой специалист. После рождения ребёнка семья могла рассчитывать на 2-комнатную квартиру, после рождения второго ребёнка — на 3-комнатную.
4. Отсутствие безработицы
В СССР не было безработицы, более того, было даже уголовное преследование за отсутствие у человека работы (тунеядство). Какую бы специальность не выбрал молодой выпускник школы и абитуриент ВУЗа, он твёрдо знал, что закончив учебное заведение его 100% ждало рабочее место и работа по специальности. Не было биржи труда, всех направляли на работу сразу после окончания учебного заведения. Не бывало случаев отсутствия рабочих мест на предприятии или малой востребованности профессии на рынке.
5. Равенство
Уровень жизни в СССР был равным, с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей. Подавляющее большинство в обществе составлял средний класс, а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался, но не в десятки раз.
6. Отдых
К 1988 году в Советском Союзе работало 16 200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, пребывание в которых для работающих граждан было либо бесплатно, либо оплачивалось ими лишь частично.
Право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалось.
7. Наука
Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Неудивительно, что СССР мог гордиться многими достижениями:
- первый искусственный спутник в космосе
- первый человек в космосе
- первыми вышли в открытый космос
- автомат Калашникова
- атомный ледокол "Ленин"
- самый большой самолёт в мире АН-Мрияи многое другое
8. Армия
В середине 1980-х гг Советская Армия насчитывала более 5 000 000 солдат и являлась самой крупной в мире и обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия и насчитывала самое большое вооружение танков — около 6 000 танков.
9. Уверенность в завтрашнем дне
Граждане были твёрдо уверены, что ничего не случится ни со школой или ВУЗом, в котором они учатся, ни с предприятием, на котором они работают, ни со страной, в которой они живут. Люди не опасались завтрашнего увольнения, или повышения цен в магазинах, или за услуги ЖКХ, или кардинально меняющих жизнь новых законов.
10. Общественное воспитание
С самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к старшим, нормы поведения в обществе.
11. Общественная деятельность
Помимо основной деятельности советского человека (учёбы и работы) каждый обязан был участвовать в общественной деятельности для общего блага и процветания.
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Советские школьники младших классов были октябрятами
Советские школьники средних и старших классов были пионерами, которые были обязаны хорошо и прилежно учиться, занимались сбором макулатуры и металлолома, посадкой зелёных насаждений в городе, шефством над октябрятами и младшими ребятами, помощь старикам и в особенности Ветеранам Великой Отечественной Войны, и не только 9 мая, помощь сельским рабочим в выращивании зерна и мелкого домашнего скота, оборке урожая.
Граждане от 14 до 28 лет состояли в Комсомоле, к которым предъявлялись достаточно жёсткие требования в учёбе и работе, а так же требования к знаниям материалов съездов КПСС, должны были разбираться в международной обстановке, нужно было знать всех руководителей власти, Устав комсомольцев, иметь краткое представление обо всех государствах, знать историю Комсомола.
Регулярно проводились всевозможные собрания, съезды и заседания.
На работе почти на каждом предприятии существовали профсоюзы, в который входили почти все работники, которые занимались решением трудовых споров и культурно-массовыми мероприятиями на предприятии.
В Советском Союзе существовала масса клубов по интересов, домов культуры, библиотеки, активно работало множество общественных организаций, творческих союзом и объединений, клубов по интересам, проводились культурные, спортивные и туристические мероприятия.
Регулярно проводились субботники и выезды "на картошку" (на которых люди помогали сельским рабочим в сборе урожая картошки), в которых участвовали все: от учеников до людей предпенсионного возраста, от простых рабочих до директоров заводов и школ и работников министерств.
12. Уважение к старшим
В СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению.
13. Атмосфера доброты
Люди росли, учились и работали в атмосфере доброты: по телевизору показывали только добрые передачи и фильмы, не говорили о проблемах общества (например, об алкоголизме), не сообщалось о катастрофах. Темы секса были под запретом. Хороших учеников и работников награждали орденами, медалями и грамотами, их ставили в пример.
14. Очереди в детский сад
Очереди в детский сад были, из-за высокой рождаемости, но эти очереди были максимум 1-2 месяца.
15. Дружба народов
Сознание "советского человека" в СССР было даже выше его принадлежности к определённому народу или национальности. Поэтому все одинаково жили дружно.
16. Культура
Литература, театры, кино, выставки и музеи подвергались жёсткой цензуре, благодаря чему уровень культуры был на высоте.
17. Товары в магазинах
Несмотря на дефицит, продукты были очень высокого качества и почти 100% собственного производства.
18. Низкие цены
Соотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было.
Цены не менялись годами. Не было рассрочек и кредитов.
19. Заводы и фабрики
Промышленных предприятий было огромное множество, на которых выпускались абсолютно все товары необходимые для жизни.
20. Профессионалы своего дела
Поскольку в СССР все были равны, каждый занимался своим любимым делом, занимался тем, что ему действительно нравится, к чему были способности, а не там, где больше платят, потому что платили все примерно одинаково, зарплата роли не играла. Поэтому человек шёл в одну профессию, которая ему по душе и добивался в ней высокого профессионализма. И на каждом этапе своей жизни человека, соответственно, окружали настоящие профессионалы своего дела.
Конечно, СССР не был страной, где всем жилось легко и просто, СССР не был райским садом, где всем жилось легко и беззаботно. Жилось всем трудно: многие привычные для нас сегодня вещи приходилось доставать через десятки лиц, многого просто не было, были строже законы и сильнее власть общества. Но не смотря ни на что над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.
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Метки: СССР жизнь советский союз
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И тут учительница спрашивает, Машенька, а ты чего плачешь?
- Хочу в Советский Со-ю-ю-з!!!
Писать надо правду, пожив в этом дерьме
2. Медицина. И вспомнил я зубных врачей! Никакой анестезии (которая во всю работала на западе), никаких регулярных чисток зубов, уровень - ниже плинтуса. Вот тогда я зубы себе и посадил.
7. "Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе." Автор здесь написал самое жуткое разоблачение этой самой советской науки... Более половины ученых и инженеров мира - в СССР! Но даже легковую машину нормальную сделать не могли, ну и количество Нобелевских премий - минимальное. Количество работающих - невообразимое, качество их труда (особенно в закрытых ящиках) - почти нулевое. Да, были успехи в 50е, по инерции еще немного осталось на 60е, а потом - вообще ничего! Т.е. система просто не работала.
8. Армия. Я не очень понимаю как можно радоваться самым большим запасам химического оружия, а также самой многочисленной армии... Я бы понял как гордиться самыми лучшими десантниками, или самыми быстрыми самолетами, ракетами - но только не количеством солдат, в основном не умеющим вообще ничего, и это в условиях повальной дедовщины. Да каждый школьник мечтал об одном - как бы от армии откосить!
11. Общественная деятельность. "Регулярно проводились всевозможные собрания, съезды и заседания." - здорово то как! Просто мечта! Наверно, только в Китае таких собраний, съездов и заседаний было больше! И абсолютный шедевр: "Регулярно проводились субботники и выезды "на картошку"". Гордость просто распирает!
16. Радоваться жесткой цензуре? Занятно... Вспомнил я как мы относились в то время к западной музыке...
17. "Товары в магазинах ... Не смотря на дефицит..." Автор точно понятия не имеет о колбасных поездах, о том как надо было стоять всю ночь чтобы купить жене хорошие сапоги (это еще радость была что их можно было иногда купить!).
20. "платили все примерно одинаково, зарплата роли не играла" Наверно, в этом и была основная проблема, поэтому СССР умер. Пахать не имело никакого смысла - ведь равенство же! Особенно раньше в деревне, за трудодни. Зачем вообще было что-то делать? Главное - время провести. Ну и результат соответствующий. Зарплаты у всякого рода специалистов типа инженеров были мизерными, они ведь на самом деле от результатов труда практически не зависели! Эта самая уравниловка и убила конкуренцию, желание пахать, те самые понедельники, которые в субботу начинались.
"Водка стоит шесть и восемь -
Все равно мы пить не бросим
Передайте Ильичу -
Нам и десять по плечу
Ну а если будет больше,
Мы вам сделаем как в Польше"
"Не было рассрочек и кредитов" Как раз были! И очень, очень даже человеческие, просто чудо (я успел воспользваться пару раз). Так что автор даже не знает о действительно хороших вещах из СССР.
Но вообще считать что любой кредит это плохо - показатель глупости. Даже ипотека - прекрасный способ жить в своем собственном доме, вот только надо уметь им пользоваться правильно.
7. Мало нобелевских лауреатов и патентов только от того, что в Союзе очень любили всё засекречивать. Кстати разработки своих автомобилей были, почему их не стали пускать в серию, а купили лицензию у Фиата другой вопрос.
8. Оружие массового поражения это гарант мира, а не войны такой вот парадокс. Большая армия СССР (да и России сейчас) была необходима и обусловлено это огромной территорией.
11. Что плохого в выезде "на картошку"? На самом деле такая сборка с привлечением горожан верное решение. Работы по сборке урожая пиковые и требуют разово много народа - это объективно.
16. А вы думаете на Западе нет цензуры? До недавнего времени радио "голос америки" и "свобода" были запрещены в США, дабы у американцев не возникало когнетивного диссонанса.
17. Сравнивать потребление в США и СССР некорректно, так как Америка не была дважды разрушена войнами, зато основательно нагрела руки на них.
18. Может и надо кредитом уметь пользоваться правильно, только вот кто этому научит? Зато назойлево предложат и на весьма невыгодных для заемщика условиях.
20. Про равные зарпалтаы большое заблуждение. Они отличались. И поверьте несильно различающиеся зарплаты это намного, намного лучше, чем то, что творится сейчас.
2)Бесплатная да. Но сильно отставала в техническом оснащении, да и более-менее серьёзные лекарства были дефицитом, особенно импортные.
3)Это да. Квартиры давали бесплатно... были очереди, но строили очень много.
4)Скажу больше, за тунеядство даже сажали в тюрьму...
5)Основная масса граждан жила примерно одинаково, но чиновники резко выделялись из общей массы, а потом и работники торговли.
6)Санатории и прочее конечно было, но качество там конечно сильно отставало от того к чему мы сейчас привыкли.
7)Наука да... для неё ничего не жалели. Мы и сейчас живём на заделах советской науки. Разрабатывали и придумывали в СССР столько, что не успевали внедрять и доводить до ума.
8)Сухопутная армия да, была самая мощная в мире. ВМФ уступал американцам и англичанам.
9)Да... цены десятилетиями не менялись, работу можно было найти везде. С голоду умереть было невозможно.
10)Любовь прививали, только ближе к концу СССР делали это настолько формально, навязчиво и показушно, что некоторых тошнило.
11)Тоже что и в 10-м пункте. Приторными лозунгами очень всех достали. В итоге нормальные люди старались быть подальше от общественной и партийной жизни, настолько их тошнило от формальных лозунгов. В итоге по партийным и общественным лестница стали подниматься бездари и приспособленцы, которые без устали повторяли лозунги, но сами в них не верили, а стремились поменьше работать и побольше получать. Результат - в 90-х годах комсомольские лидеры приватизировали много чего... Возьмите любого олигарха - в прошлом секретарь комсомола или партийный чиновник.
12)Это да. Особенно к ветеранам.
13)Тоже не спорю. Кровищи и дерьмищи с экранов не транслировали. Правда и реально плохие новости замалчивали...
14)Да. Многие сады даже были переполнены. Обязаны были всех принять и по месту прописки.
15)Межнациональная неприязнь была дурным тоном, за этим очень строго следили.
16)Образование конечно же очень сильно способствовало Культуре.
17)И дефицит был, особенно в лёгкой промышленности и электронике. И качество было разным, тут не надо идеализировать.
18)Продукты да, были дешёвые... не все конечно, мясо, например, было довольно дорогим и не каждая семья могла себе позволить есть его чаще раза в одну-две недели. Котлетки в основном... и рыба.
19)Заводов да было дофига и делали в основном всё сами и из своего материала. Были практически независимы от остального мира. Пусть и не такого высокого качества как капиталисты, но зато сами делали. А что-то делали и лучше. И вы не поверите, но даже станки экспортировали в ФРГ и Японию... И не на металлолом, они просто были хорошего качества и дешёвые.
20)Не надо идеализировать. Всяко было... И зарплата роль играла и где легче было квартиру получить. И профессионалами все сплошь и рядом прям не были. Люди есть люди. Но, например, работу по специальности всегда можно было найти и довольно легко. Токарь, например, не мог пойти дворником, потому что не мог найти работу или инженер идти грузчиком... Только если добровольно, потому что токари и грузчики получали гораздо больше средненького инженера. А токари 5-6 разряда получали больше чем некоторые руководители завода...
Ну а вообще, при желании, конечно достаточно легко было найти специальность по душе, выучиться на неё и работать по этой специальности. Ну если вы конечно не хотели быть директором магазина или базы, например. Это были блатные места и пробиться туда было очень сложно.
Я просто жил при СССР и всё это видел в детском, подростковом и юношеском возрасте...
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Низкие цены? Низкие относительно чего автор?
учитель медсестра воспитатель в садике и т.п. "мог позволить себе как минимум самое необходимое"
добавлю, мама болела, не работала, работал один отец на заводе-хватало на семью 2 ребенка (+курорты типа пионерлагеря и оздоровительные санатории в Крыму от профсоюза)
Насчет бесплатности – а автор знает, что до 1956 года средне и высшее образование было платным? А насчет абсолютной доступности – автор не пробовал поступить в рейтинговые вузы в 80-х годах (для примера). Тот же МГИМО например, или вроде того?
Все звери равны, но некоторые равнее)).
Медицина – всякое бывало. Бесплатно – да, но вот про возможности и качество однозначно сказать не могу.
Бесплатное жилье было. Но не такое доступное, как кажется. Где-то люди десятилетиями стояли в очереди, где-то люди за служебным жильем шли работать на стройку, в ЖКХ, в участковые и т.д. Это сильно зависело от места и случая.
Насчет отсутствия безработицы у выпускников. Тут тоже не все так радужно, есть и обратная сторона – распределение. И вполне себе успешные выпускницы московского филфака были обязаны ехать в Тамбовскую область отработать несколько лет в сельской школе (жить в избе с сортиром в огороде). И это было.
Уровень жизни с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей – только на первый взгляд. Он всегда был разный. Были люди у кормушки со спецраспределителями, продуктовыми заказами и т.д. Были свои мажоры, все как везде. Запредельного расслоения напоказ не было. Но случались уголовные дела по хищениям, махинациям и т.д., где у людей изымались деньги и ценности на сотни тысяч и миллионы при зарплате в 120 рублей.
Про уверенность в завтрашнем дне говорить не буду. Эти уверенные в завтрашнем дне люди однажды проснулись, а социализм закончился. И это сделали те самые коммунисты, которые рулили страной не первый год.
И цены менялись (не вспомните – что именно было причиной волнений Новочеркасске, про который много говорят?) И рассрочки были (мои родственники брали телевизор в рассрочку), вот про кредит не помню – врать не буду.
Можно было бы много говорить, но спать пора)). Было по разному... И все красить в один цвет неправильно.
Статья за тунеядство вообще жесть, это не плюс а жёсткий минусище.
Точно также мало кто работал на своём месте, любой кто хоть как-то умел лизать задницу пытался пролезть на "выгодные места" (кто-то чтоб меньше работать, кто-то чтоб приворовывать, кто-то чтоб дефициты покупать, итд) в итоге только молодые (и неопытные) специалисты работали по специальности.