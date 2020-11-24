20 плюсов жизни в СССР

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1. ОбразованиеСоветское образование было бесплатным и доступным абсолютно всем. Образование в СССР считалось лучшим в мире.2. МедицинаМедицина в Советском Союзе была бесплатной. Бесплатная диспансеризация и вакцинация, доступность бесплатного санаторно-курортного лечения.3. Бесплатное жильёЖильё давали бесплатно. Правда, не сразу, приходилось ждать несколько лет, а в это время жить с родителями, бывало, со своей женой и детьми. Но жильё по крайней мере давали. Однокомнатную квартиру мог получить молодой специалист. После рождения ребёнка семья могла рассчитывать на 2-комнатную квартиру, после рождения второго ребёнка — на 3-комнатную.4. Отсутствие безработицыВ СССР не было безработицы, более того, было даже уголовное преследование за отсутствие у человека работы (тунеядство). Какую бы специальность не выбрал молодой выпускник школы и абитуриент ВУЗа, он твёрдо знал, что закончив учебное заведение его 100% ждало рабочее место и работа по специальности. Не было биржи труда, всех направляли на работу сразу после окончания учебного заведения. Не бывало случаев отсутствия рабочих мест на предприятии или малой востребованности профессии на рынке.5. РавенствоУровень жизни в СССР был равным, с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей. Подавляющее большинство в обществе составлял средний класс, а малочисленный уровень верхов и низов хоть и отличался, но не в десятки раз.6. ОтдыхК 1988 году в Советском Союзе работало 16 200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, пребывание в которых для работающих граждан было либо бесплатно, либо оплачивалось ими лишь частично.Право каждого человека на отдых строго соблюдалось и всецело обеспечивалось.7. НаукаНаука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Неудивительно, что СССР мог гордиться многими достижениями:- первый искусственный спутник в космосе- первый человек в космосе- первыми вышли в открытый космос- автомат Калашникова- атомный ледокол "Ленин"- самый большой самолёт в мире АН-Мрияи многое другое8. АрмияВ середине 1980-х гг Советская Армия насчитывала более 5 000 000 солдат и являлась самой крупной в мире и обладала самыми большими запасами в мире ядерного и химического оружия и насчитывала самое большое вооружение танков — около 6 000 танков.9. Уверенность в завтрашнем днеГраждане были твёрдо уверены, что ничего не случится ни со школой или ВУЗом, в котором они учатся, ни с предприятием, на котором они работают, ни со страной, в которой они живут. Люди не опасались завтрашнего увольнения, или повышения цен в магазинах, или за услуги ЖКХ, или кардинально меняющих жизнь новых законов.10. Общественное воспитаниеС самых ранних лет советским детям прививались любовь к труду, любовь к Родине, любовь к родителям, уважение к старшим, нормы поведения в обществе.11. Общественная деятельностьПомимо основной деятельности советского человека (учёбы и работы) каждый обязан был участвовать в общественной деятельности для общего блага и процветания.Советские школьники младших классов были октябрятамиСоветские школьники средних и старших классов были пионерами, которые были обязаны хорошо и прилежно учиться, занимались сбором макулатуры и металлолома, посадкой зелёных насаждений в городе, шефством над октябрятами и младшими ребятами, помощь старикам и в особенности Ветеранам Великой Отечественной Войны, и не только 9 мая, помощь сельским рабочим в выращивании зерна и мелкого домашнего скота, оборке урожая.Граждане от 14 до 28 лет состояли в Комсомоле, к которым предъявлялись достаточно жёсткие требования в учёбе и работе, а так же требования к знаниям материалов съездов КПСС, должны были разбираться в международной обстановке, нужно было знать всех руководителей власти, Устав комсомольцев, иметь краткое представление обо всех государствах, знать историю Комсомола.Регулярно проводились всевозможные собрания, съезды и заседания.На работе почти на каждом предприятии существовали профсоюзы, в который входили почти все работники, которые занимались решением трудовых споров и культурно-массовыми мероприятиями на предприятии.В Советском Союзе существовала масса клубов по интересов, домов культуры, библиотеки, активно работало множество общественных организаций, творческих союзом и объединений, клубов по интересам, проводились культурные, спортивные и туристические мероприятия.Регулярно проводились субботники и выезды "на картошку" (на которых люди помогали сельским рабочим в сборе урожая картошки), в которых участвовали все: от учеников до людей предпенсионного возраста, от простых рабочих до директоров заводов и школ и работников министерств.12. Уважение к старшимВ СССР с раннего возраста всех воспитывали в условиях безоговорочного уважения к старшему поколению.13. Атмосфера добротыЛюди росли, учились и работали в атмосфере доброты: по телевизору показывали только добрые передачи и фильмы, не говорили о проблемах общества (например, об алкоголизме), не сообщалось о катастрофах. Темы секса были под запретом. Хороших учеников и работников награждали орденами, медалями и грамотами, их ставили в пример.14. Очереди в детский садОчереди в детский сад были, из-за высокой рождаемости, но эти очереди были максимум 1-2 месяца.15. Дружба народовСознание "советского человека" в СССР было даже выше его принадлежности к определённому народу или национальности. Поэтому все одинаково жили дружно.16. КультураЛитература, театры, кино, выставки и музеи подвергались жёсткой цензуре, благодаря чему уровень культуры был на высоте.17. Товары в магазинахНесмотря на дефицит, продукты были очень высокого качества и почти 100% собственного производства.18. Низкие ценыСоотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было.Цены не менялись годами. Не было рассрочек и кредитов.19. Заводы и фабрикиПромышленных предприятий было огромное множество, на которых выпускались абсолютно все товары необходимые для жизни.20. Профессионалы своего делаПоскольку в СССР все были равны, каждый занимался своим любимым делом, занимался тем, что ему действительно нравится, к чему были способности, а не там, где больше платят, потому что платили все примерно одинаково, зарплата роли не играла. Поэтому человек шёл в одну профессию, которая ему по душе и добивался в ней высокого профессионализма. И на каждом этапе своей жизни человека, соответственно, окружали настоящие профессионалы своего дела.Конечно, СССР не был страной, где всем жилось легко и просто, СССР не был райским садом, где всем жилось легко и беззаботно. Жилось всем трудно: многие привычные для нас сегодня вещи приходилось доставать через десятки лиц, многого просто не было, были строже законы и сильнее власть общества. Но не смотря ни на что над головой советского человека всегда было светлое безоблачное небо.