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20 плюсов жизни в СССР

20 плюсов жизни в СССР (1 фото)

Автор:
24 ноября 2020 00:30
Сообщество : СССР
Метки: СССР   жизнь   советский союз   
438
1
Жизнь в Советском Союзе была далека от идеала: много было хорошего, было и плохое. Жизнь в СССР всегда вызывает у людей неоднозначное впечатление.
Но есть как минимум 20 бесспорных плюсов жизни в СССР!

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Метки: СССР   жизнь   советский союз   
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6k
Прохожий3 5 часов назад
Сразу видно, что пишет молодой максималист у которого все черно-белое и который не жил при социализме (детский сад не считается). СССР он был разный и сильно разный в зависимости от места и времени. Были хорошие времена, а были не очень. Бывало и красная икра тазиками в витринах стояла, а случалось - пустые прилавки, две булки хлеба в одни руки. Всякое бывало. И это личные впечатления.
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44k
RusLAN Прохожий3 5 часов назад
Видимо автор имел ввиду период развитого социализма.
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1k
Vic Twin 15 секунд назад
Ну прямо как в том древнем советском анекдоте. Там учительница в классе спрашивает у пионеров, дети, а где самое вкусное мороженое? А где самые интересные игрушки? А где самые счастливые люди? Ну и все пионеры кричат: в Советском Союзе!
И тут учительница спрашивает, Машенька, а ты чего плачешь?
- Хочу в Советский Со-ю-ю-з!!!
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2k
Агасфер 9 минут назад
Автор, ты пишешь словами редактора газеты Казахский Оленевод.
Писать надо правду, пожив в этом дерьме
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13k
Александр Агасфер Минуту назад
А можно поподробнее? Сколько годиков, и в каком месте Вы "хлебнули"?
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4k
Иван 51 минуту назад
Прям как при Путине.
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−154
Сволочь 58 минут назад
СССР - наша любимая страна! Нам есть, чем гордиться - Сталин, Гагарин, Чикатило!
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5k
Ф Ив Сволочь 24 минуты назад
Твой ник как нельзя лучше отображает твою сущность.
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2k
ДК 2 часа назад
Комментарии только там, где не могу не вставить 5 копеек. Такое впечатление что автор в куче случаев достаточно тонко троллит эту тему, вот и попробую эти места найти.
2. Медицина. И вспомнил я зубных врачей! Никакой анестезии (которая во всю работала на западе), никаких регулярных чисток зубов, уровень - ниже плинтуса. Вот тогда я зубы себе и посадил.
7. "Наука в СССР была мощнейшая: более половины всей учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе." Автор здесь написал самое жуткое разоблачение этой самой советской науки... Более половины ученых и инженеров мира - в СССР! Но даже легковую машину нормальную сделать не могли, ну и количество Нобелевских премий - минимальное. Количество работающих - невообразимое, качество их труда (особенно в закрытых ящиках) - почти нулевое. Да, были успехи в 50е, по инерции еще немного осталось на 60е, а потом - вообще ничего! Т.е. система просто не работала.
8. Армия. Я не очень понимаю как можно радоваться самым большим запасам химического оружия, а также самой многочисленной армии... Я бы понял как гордиться самыми лучшими десантниками, или самыми быстрыми самолетами, ракетами - но только не количеством солдат, в основном не умеющим вообще ничего, и это в условиях повальной дедовщины. Да каждый школьник мечтал об одном - как бы от армии откосить!
11. Общественная деятельность. "Регулярно проводились всевозможные собрания, съезды и заседания." - здорово то как! Просто мечта! Наверно, только в Китае таких собраний, съездов и заседаний было больше! И абсолютный шедевр: "Регулярно проводились субботники и выезды "на картошку"". Гордость просто распирает!
16. Радоваться жесткой цензуре? Занятно... Вспомнил я как мы относились в то время к западной музыке...
17. "Товары в магазинах ... Не смотря на дефицит..." Автор точно понятия не имеет о колбасных поездах, о том как надо было стоять всю ночь чтобы купить жене хорошие сапоги (это еще радость была что их можно было иногда купить!).
20. "платили все примерно одинаково, зарплата роли не играла" Наверно, в этом и была основная проблема, поэтому СССР умер. Пахать не имело никакого смысла - ведь равенство же! Особенно раньше в деревне, за трудодни. Зачем вообще было что-то делать? Главное - время провести. Ну и результат соответствующий. Зарплаты у всякого рода специалистов типа инженеров были мизерными, они ведь на самом деле от результатов труда практически не зависели! Эта самая уравниловка и убила конкуренцию, желание пахать, те самые понедельники, которые в субботу начинались.
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2k
ДК 2 часа назад
18. "Цены не менялись годами" Частушка вспомнилась, появилась после очерендого повышения цены на водку...
"Водка стоит шесть и восемь -
Все равно мы пить не бросим
Передайте Ильичу -
Нам и десять по плечу
Ну а если будет больше,
Мы вам сделаем как в Польше"
"Не было рассрочек и кредитов" Как раз были! И очень, очень даже человеческие, просто чудо (я успел воспользваться пару раз). Так что автор даже не знает о действительно хороших вещах из СССР.
Но вообще считать что любой кредит это плохо - показатель глупости. Даже ипотека - прекрасный способ жить в своем собственном доме, вот только надо уметь им пользоваться правильно.
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3k
RALEXXX ДК 50 минут назад
2. Ещё про анестезию вспомнил. Аборты тоже практически без неё делались. Сомбревин - только блатным.
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5k
Ф Ив ДК 7 минут назад
2. Можно критиковать советскую стоматологию, но она была. Сейчас в частной клиники готовь ползарплаты минимум чтобы поставить пломбу, ну а если нужно сделать современное протезирование, то среднестатистическому человеку и вовсе придется брать кредит. Кстати, обезболивающие не всегда плюс, часто на него бывает аллергия (даже на современные). Тема абортов: разрешать их или запрещать до сих пор обсуждается в ... США.
7. Мало нобелевских лауреатов и патентов только от того, что в Союзе очень любили всё засекречивать. Кстати разработки своих автомобилей были, почему их не стали пускать в серию, а купили лицензию у Фиата другой вопрос.
8. Оружие массового поражения это гарант мира, а не войны такой вот парадокс. Большая армия СССР (да и России сейчас) была необходима и обусловлено это огромной территорией.
11. Что плохого в выезде "на картошку"? На самом деле такая сборка с привлечением горожан верное решение. Работы по сборке урожая пиковые и требуют разово много народа - это объективно.
16. А вы думаете на Западе нет цензуры? До недавнего времени радио "голос америки" и "свобода" были запрещены в США, дабы у американцев не возникало когнетивного диссонанса.
17. Сравнивать потребление в США и СССР некорректно, так как Америка не была дважды разрушена войнами, зато основательно нагрела руки на них.
18. Может и надо кредитом уметь пользоваться правильно, только вот кто этому научит? Зато назойлево предложат и на весьма невыгодных для заемщика условиях.
20. Про равные зарпалтаы большое заблуждение. Они отличались. И поверьте несильно различающиеся зарплаты это намного, намного лучше, чем то, что творится сейчас.
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16k
Марина 3 часа назад
А ещё трава была зеленее, небо голубее, вода мокрее и валенки теплее.
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14k
Ego sum qui sum 3 часа назад
ну и ворующих как не в себя чиновников было где то тысяч в пятьдесят меньше
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
Вы прослушали "четвертый сон Веры Павловны" в вольном пересказе.
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19k
Юрьевич 3 часа назад
1)Безусловно. Это самый большой плюс. даже 5 плюсов.
2)Бесплатная да. Но сильно отставала в техническом оснащении, да и более-менее серьёзные лекарства были дефицитом, особенно импортные.
3)Это да. Квартиры давали бесплатно... были очереди, но строили очень много.
4)Скажу больше, за тунеядство даже сажали в тюрьму...
5)Основная масса граждан жила примерно одинаково, но чиновники резко выделялись из общей массы, а потом и работники торговли.
6)Санатории и прочее конечно было, но качество там конечно сильно отставало от того к чему мы сейчас привыкли.
7)Наука да... для неё ничего не жалели. Мы и сейчас живём на заделах советской науки. Разрабатывали и придумывали в СССР столько, что не успевали внедрять и доводить до ума.
8)Сухопутная армия да, была самая мощная в мире. ВМФ уступал американцам и англичанам.
9)Да... цены десятилетиями не менялись, работу можно было найти везде. С голоду умереть было невозможно.
10)Любовь прививали, только ближе к концу СССР делали это настолько формально, навязчиво и показушно, что некоторых тошнило.
11)Тоже что и в 10-м пункте. Приторными лозунгами очень всех достали. В итоге нормальные люди старались быть подальше от общественной и партийной жизни, настолько их тошнило от формальных лозунгов. В итоге по партийным и общественным лестница стали подниматься бездари и приспособленцы, которые без устали повторяли лозунги, но сами в них не верили, а стремились поменьше работать и побольше получать. Результат - в 90-х годах комсомольские лидеры приватизировали много чего... Возьмите любого олигарха - в прошлом секретарь комсомола или партийный чиновник.
12)Это да. Особенно к ветеранам.
13)Тоже не спорю. Кровищи и дерьмищи с экранов не транслировали. Правда и реально плохие новости замалчивали...
14)Да. Многие сады даже были переполнены. Обязаны были всех принять и по месту прописки.
15)Межнациональная неприязнь была дурным тоном, за этим очень строго следили.
16)Образование конечно же очень сильно способствовало Культуре.
17)И дефицит был, особенно в лёгкой промышленности и электронике. И качество было разным, тут не надо идеализировать.
18)Продукты да, были дешёвые... не все конечно, мясо, например, было довольно дорогим и не каждая семья могла себе позволить есть его чаще раза в одну-две недели. Котлетки в основном... и рыба.
19)Заводов да было дофига и делали в основном всё сами и из своего материала. Были практически независимы от остального мира. Пусть и не такого высокого качества как капиталисты, но зато сами делали. А что-то делали и лучше. И вы не поверите, но даже станки экспортировали в ФРГ и Японию... И не на металлолом, они просто были хорошего качества и дешёвые.
20)Не надо идеализировать. Всяко было... И зарплата роль играла и где легче было квартиру получить. И профессионалами все сплошь и рядом прям не были. Люди есть люди. Но, например, работу по специальности всегда можно было найти и довольно легко. Токарь, например, не мог пойти дворником, потому что не мог найти работу или инженер идти грузчиком... Только если добровольно, потому что токари и грузчики получали гораздо больше средненького инженера. А токари 5-6 разряда получали больше чем некоторые руководители завода...
Ну а вообще, при желании, конечно достаточно легко было найти специальность по душе, выучиться на неё и работать по этой специальности. Ну если вы конечно не хотели быть директором магазина или базы, например.
Это были блатные места и пробиться туда было очень сложно.

Я просто жил при СССР и всё это видел в детском, подростковом и юношеском возрасте...
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2k
Варяг оглы 4 часа назад
Автор явно рос на пин ап картинках о СССР, и не жил в нем и дня.
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Варяг оглы 4 часа назад
Вот точно не думал живя в СССР где нам обещали "светлое завтра" что когда то это будет называть "светлое вчера"...
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2k
Варяг оглы 4 часа назад
18. Низкие цены Соотношение зарплат и цен в магазинах было оптимальным и каждый мог позволить себе как минимум самое необходимое. Голодающих и малоимущих не было.
---------------- ---------
Низкие цены? Низкие относительно чего автор?
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11k
tarassarat Варяг оглы 2 часа назад
относительно зарплат
учитель медсестра воспитатель в садике и т.п. "мог позволить себе как минимум самое необходимое"
добавлю, мама болела, не работала, работал один отец на заводе-хватало на семью 2 ребенка (+курорты типа пионерлагеря и оздоровительные санатории в Крыму от профсоюза)
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2k
Варяг оглы 4 часа назад
Автор видимо не в курсе что бесплатного не бывает...
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7k
albedo 4 часа назад
20 плюсов жизни в СССР
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6k
Matthew Hopkins albedo 2 часа назад
Сколько можно постить эту אуйню?
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7k
Александр Matthew Hopkins Полчаса назад
Пока не дойдёт смысл этой картинки даже до тебя.
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6k
Прохожий3 4 часа назад
Советское образование было бесплатным и доступным абсолютно всем - ну-ну.
Насчет бесплатности – а автор знает, что до 1956 года средне и высшее образование было платным? А насчет абсолютной доступности – автор не пробовал поступить в рейтинговые вузы в 80-х годах (для примера). Тот же МГИМО например, или вроде того?
Все звери равны, но некоторые равнее)).
Медицина – всякое бывало. Бесплатно – да, но вот про возможности и качество однозначно сказать не могу.
Бесплатное жилье было. Но не такое доступное, как кажется. Где-то люди десятилетиями стояли в очереди, где-то люди за служебным жильем шли работать на стройку, в ЖКХ, в участковые и т.д. Это сильно зависело от места и случая.
Насчет отсутствия безработицы у выпускников. Тут тоже не все так радужно, есть и обратная сторона – распределение. И вполне себе успешные выпускницы московского филфака были обязаны ехать в Тамбовскую область отработать несколько лет в сельской школе (жить в избе с сортиром в огороде). И это было.
Уровень жизни с одинаковыми зарплатами, набором социальных гарантий и возможностей – только на первый взгляд. Он всегда был разный. Были люди у кормушки со спецраспределителями, продуктовыми заказами и т.д. Были свои мажоры, все как везде. Запредельного расслоения напоказ не было. Но случались уголовные дела по хищениям, махинациям и т.д., где у людей изымались деньги и ценности на сотни тысяч и миллионы при зарплате в 120 рублей.
Про уверенность в завтрашнем дне говорить не буду. Эти уверенные в завтрашнем дне люди однажды проснулись, а социализм закончился. И это сделали те самые коммунисты, которые рулили страной не первый год.
И цены менялись (не вспомните – что именно было причиной волнений Новочеркасске, про который много говорят?) И рассрочки были (мои родственники брали телевизор в рассрочку), вот про кредит не помню – врать не буду.
Можно было бы много говорить, но спать пора)). Было по разному... И все красить в один цвет неправильно.
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2k
ДК Прохожий3 2 часа назад
Согласен почти со всем, но вот в 80м приехал я в Москву и поступил на физтех. И не знаю ни одного человека, который бы пооступил туда не по результату экзаменов. Понятно, что не МГИМО (которое мимо), но с образованием все было как раз вполне и вполне прилично (ну, если не считать изучения в школе иностранных языков, где главной задачей было: только бы случайно не выучили!). Я повыше более развернутый комментарий оставил по некоторым другим пунктам.
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47k
alertol 4 часа назад
Кредиты и рассрочки были.

Статья за тунеядство вообще жесть, это не плюс а жёсткий минусище.

Точно также мало кто работал на своём месте, любой кто хоть как-то умел лизать задницу пытался пролезть на "выгодные места" (кто-то чтоб меньше работать, кто-то чтоб приворовывать, кто-то чтоб дефициты покупать, итд) в итоге только молодые (и неопытные) специалисты работали по специальности.
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