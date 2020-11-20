В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже

Российский союз налогоплательщиков, Общественная палата и Институт развития правового общества предложили обложить акцизами продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Если идея будет одобрена, продовольствие в стране неизбежно подорожает.



Как пишут «Известия», авторы инициативы считают, что вырученные средства нужно направить на профилактику неинфекционных заболеваний, например, диабета второго типа. Конкретный размер акцизов должно установить правительство.



Если инициатива будет поддержана, подорожают массовые продукты. В их числе готовая мясная продукция, фастфуд, пельмени, соусы, пицца, газировка, кондитерские изделия, консервы и многое другое.



Акцизом могут быть обложены продукты, в которых содержание соли и сахара будет превышать 2,5 грамма и 22,5 грамма на 100 граммов продукта соответственно.



При это авторы инициативы допускают, что продукция с естественным повышенным содержанием сахара и соли могут попасть под исключение.