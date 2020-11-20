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В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже

В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже (1 фото)

Автор:
20 ноября 2020 11:23
Метки: дорого   продукты   россия   
556
1
Авторы инициативы считают, что это улучшит здоровье граждан

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Метки: дорого   продукты   россия   
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47  комментариев
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671
Денис Федоров 2 часа назад
О народе думают...Молодцы...
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110
Вадим 3 минуты назад
Сахар уже подорожал и без предложения союза налогоплательщиков.
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40k
Andrey 6 минут назад
В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже
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−198
Алещенко Олександр Полчаса назад
А откуда в готовой мясной продукции сахар?В котлетах, отбивных и тд, есть сахар что они должны подорожать?
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11k
робт Алещенко Олександр 14 минут назад
зачем ты думаешь? тебе специально накатали пост уровня "все пропало - путин должен уйти", а ты тут чет какие то вопросы задаешь....
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5k
z0_0b Полчаса назад
Им всё время мало..
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 43 минуты назад
Российский союз налогоплательщиков, Общественная палата и Институт развития правового общества

Представьте, сколько дармоедов на тепленьких местах с неплохой зарплатой из бюджета сидит... Так им всё мало, им ещё и финансовые потоки оседлать хоцца. Что-то мне подсказывает, что все деньги уйдут на премии и строительство новых офисов для данных организаций
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2k
zara_69 45 минут назад
Россия - щедрая душа: выделила свыше $1 млрд на помощь Сирии. А самой России эти деньги не нужны?
Ссылка youtu.be
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2k
* You All 50 минут назад
пора идти и бить [мат] этим инициаторам
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512
евгений 58 минут назад
Дальше ждём акцизы на удобную обувь (кожаную, исключительно ради сохранения планеты...) а также мягкие (но вредные для спины) матрацы и диваны
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8k
Мафусаил евгений 47 минут назад
Перестаньте подкидывать им идеи, ёбвшмть!!!!
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18k
BillyBonzz Час назад
В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже
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1k
Александр Час назад
"Российский союз налогоплательщиков"! Интересно посмотреть на членов этого союза.
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9k
Типа граф Александр Полчаса назад
https://www.rsn.su/kopiya-o-soyuzehttps://www.rsn.su/kopiya-o-soyuze
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5k
Ф Ив Час назад
Если говорят, что с естественным большим содержанием сахара и соли могут попасть под исключение, от значит скорее всего не попадут. То есть фрукты, в которых очень много сахара станут еще дороже, они и так не по карману в нужном количестве большинству россиян. Забудем и об соленой или копченой красной рыбе (я имею ввиду кету, горбушу). Не за горами акцизные марки на газировку.
Если говорят, что с естественным большим содержанием сахара и соли могут попасть под исключение, от значит скорее всего не попадут. То есть фрукты, в которых очень много сахара станут еще дороже, они и так не по карману в нужном количестве большинству россиян. Забудем и об соленой или копченой красной рыбе (я имею ввиду кету, горбушу). Не за горами акцизные марки на газировку.
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6k
Прохожий3 Час назад
Твою мать.. А вы еще дустом попробуйте... А то эти старики такие живучие..
Таких инициаторов надо поминать поименно, чтобы все соседи, родственники знакомые знали кому спасибо говорить.
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9k
Типа граф Прохожий3 Полчаса назад
Вот кому спасибо говорить : https://www.rsn.su/kopiya-o-soyuzehttps://www.rsn.su/kopiya-o-soyuze
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70
Deemasan Час назад
А кто-то кому-то дал право решать кому что вкусно и полезно? Может хватит вашей заботы? Вся забота оканчивается повышением цен и штрафами.
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37k
doker Час назад
Сахар и соль самые употребляемые консерванты. Будучи давно в жаркой стране, заметил изобилие сладких и солёных продуктов. Понятно, чтобы не портились.

И возникает вопрос из "теории заговоров".
Что-то произойдёт непоправимое? И продукты длительного хранения станут недоступны по цене?
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19k
Юрьевич Час назад
Ну если пельмени и тушёнка подорожает, то быть революции... Они уже в край о@уели!
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2k
zara_69 Юрьевич Полчаса назад
не подорожает! пельмени и тушенка уже на 80% состоят шкуры и когтей, теперь будет на 100% состоять за те же деньги. Если не поможет уменьшат вес как это сделали с молоком,хлебом и т.д.
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387
LinkLine Час назад
точку кипения всю ищут у народа, но что ж, ищущий да обрящет
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4k
Иван Час назад
А где профилактика против курения и бухла?
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27k
EvilHomer Час назад
Правильно, САХАР вредный, был 33 рубля, стал 45.
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30
Дядя Витя EvilHomer Час назад
Стал ещё вредней.
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Как обычно, ботоформат: несколько строк говна на лопате для вентилятора+картинка.
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6k
Агент Безопасной Национальности ☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Т.е. ты согласен с тем, что автор - бот и я в своем комменте был прав, когда его так назвал?
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16k
голландец Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Агент и тебя песдоболом никто не называл, а просто ботоагентом, кем ты и являешься. А новость действительно имеет место на существование, но тебя же не волнует, что В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже, а якобы автор-бот. Всё верно?
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Да. К сожалению фишки из арены идейных борцов превратилась в бото ферму.

Уровень постов удручает. Администрации нужна наполняемость сайта и посещаемость. Выкручиваются , как могут
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6k
Агент Безопасной Национальности голландец 22 минуты назад
"Агент и тебя песдоболом никто не называл, а просто ботоагентом"
===============
А я на это и не отреагировал, если ты заметил. Мне пох.
Хотя непонятно почему я бот, конечно - у меня нет ни одного поста, тем более аналогичного этому пусть и с "обратным знаком".
У нас в Ольгино все четко структурировано. Боты на постах в смежном отделе, не в моем. У нас только комменты.
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16k
голландец Агент Безопасной Национальности 15 минут назад
"Хотя непонятно почему я бот"
===========================
Потому, что тебя не интересует новость о поднятии цен, тебя интересует флуд и обсасывание личности автора поста. Ботагент одним словом
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25k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Ты с разных аккаунтов хоть набрасывай, дурачок ))
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