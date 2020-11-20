В России задумали сделать продукты для россиян еще дороже

Авторы инициативы считают, что это улучшит здоровье граждан
Российский союз налогоплательщиков, Общественная палата и Институт развития правового общества предложили обложить акцизами продукты с повышенным содержанием сахара и соли. Если идея будет одобрена, продовольствие в стране неизбежно подорожает.
Как пишут «Известия», авторы инициативы считают, что вырученные средства нужно направить на профилактику неинфекционных заболеваний, например, диабета второго типа. Конкретный размер акцизов должно установить правительство.
Если инициатива будет поддержана, подорожают массовые продукты. В их числе готовая мясная продукция, фастфуд, пельмени, соусы, пицца, газировка, кондитерские изделия, консервы и многое другое.
Акцизом могут быть обложены продукты, в которых содержание соли и сахара будет превышать 2,5 грамма и 22,5 грамма на 100 граммов продукта соответственно.
При это авторы инициативы допускают, что продукция с естественным повышенным содержанием сахара и соли могут попасть под исключение.
Как пишут «Известия», авторы инициативы считают, что вырученные средства нужно направить на профилактику неинфекционных заболеваний, например, диабета второго типа. Конкретный размер акцизов должно установить правительство.
Если инициатива будет поддержана, подорожают массовые продукты. В их числе готовая мясная продукция, фастфуд, пельмени, соусы, пицца, газировка, кондитерские изделия, консервы и многое другое.
Акцизом могут быть обложены продукты, в которых содержание соли и сахара будет превышать 2,5 грамма и 22,5 грамма на 100 граммов продукта соответственно.
При это авторы инициативы допускают, что продукция с естественным повышенным содержанием сахара и соли могут попасть под исключение.
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Представьте, сколько дармоедов на тепленьких местах с неплохой зарплатой из бюджета сидит... Так им всё мало, им ещё и финансовые потоки оседлать хоцца. Что-то мне подсказывает, что все деньги уйдут на премии и строительство новых офисов для данных организаций
Таких инициаторов надо поминать поименно, чтобы все соседи, родственники знакомые знали кому спасибо говорить.
И возникает вопрос из "теории заговоров".
Что-то произойдёт непоправимое? И продукты длительного хранения станут недоступны по цене?
Уровень постов удручает. Администрации нужна наполняемость сайта и посещаемость. Выкручиваются , как могут
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А я на это и не отреагировал, если ты заметил. Мне пох.
Хотя непонятно почему я бот, конечно - у меня нет ни одного поста, тем более аналогичного этому пусть и с "обратным знаком".
У нас в Ольгино все четко структурировано. Боты на постах в смежном отделе, не в моем. У нас только комменты.
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Потому, что тебя не интересует новость о поднятии цен, тебя интересует флуд и обсасывание личности автора поста. Ботагент одним словом