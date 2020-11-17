Умер режиссер Роман Виктюк

27 октября Виктюк попал в реанимацию Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных, заболев коронавирусом.

Сначала режиссер был помещен в отделение терапии, после ухудшения состояния его перевели в реанимацию, где он скончался в возрасте 84 лет.



Дирекция Театра Романа Виктюка подтвердила смерть режиссера.



Роман Виктюк - известный российский и украинский режиссер, народный артист России. Он занимался постановкой спектаклей уже в 1970-х годах, в разных театрах Москвы.

На счету режиссера более 250 спектаклей.