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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4364 поста • 618 подписчиков подписаться
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Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер Роман Виктюк (1 фото)

Автор:
17 ноября 2020 17:41
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: COVID-19   знаменитости   коронавирус   люди   новости   режиссер   театр   
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1
После заражения COVID-19 режиссер скончался в московской больнице

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Метки: COVID-19   знаменитости   коронавирус   люди   новости   режиссер   театр   
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31  комментарий
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Из всего "Виктюка" только это помню...
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3k
RALEXXX 22 минуты назад
Наверное я чего-то не понимаю, но.... Привозил он своего "Мастера и Маргариту" к нам - не впечатлило. А с его "Служанок" просто уйти хотелось - уж очень явный гомосексуальный подтекст, неприятно было. Не моё.
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Комментарий удален. Причина: флуд
11k
14k
Игорь Хомченко 39 минут назад
Отменный режиссер был.

P.S. Обращаюсь к написателям комментов. Люди. Нельзя судить мир в зависимости от того кто и куда трахается. Мир гораздо шире и прекраснее. Кстати, Фредди Меркьюри тоже не традиционален, однако поди ж ты..
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−70
Владимир Анатолевич 40 минут назад
РАННИЕ ГОДЫ РОМАНА ВИКТЮКА Роман Григорьевич Виктюк родился в городе Львов, который ранее был частью Польши, а в настоящее время часть Украины. Родители Романа были учителями. Уже в школьные годы Роман проявлял интерес к актёрской деятельности. Вместе с друзьями и одноклассниками он ставил небольшие спектакли. После окончания школы Роман приехал в Москву, где был принят на актёрский факультет Государственного института театрального искусства. Учился он в мастерской В.А.Орлова и М.Н.Орловой. Его учителями были известные режиссёры Анатолий Васильевич Эфрос и Юрий Александрович Завадский.

родился в хохляндии, образование получил в России
работал в России
чем занимался? ну всю свою жизнь х-у-е-с-о-с-и-л Россию!

ну разве не п-и-д-о-р?
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−70
Владимир Анатолевич 45 минут назад
есть тупоое правило
-о мертвых или хорошое или ничего

но почему? почему гавно [мат] нельзяназывать говном [мат]?
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1k
Павел Владимир Анатолевич 19 минут назад
Поговорка звучит: о мертвых или хорошо или ничего КРОМЕ ПРАВДЫ"
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5k
citrus1 47 минут назад
Одним Виктюком меньше
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−70
Владимир Анатолевич 51 минуту назад
что за филььмы снял этот гомосек Виктык???

помер максим - и хер с ним!!!! жить проще без [мат] станет!
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−70
Владимир Анатолевич 53 минуты назад
у вас есть знакомые п0и0д0о0р0а0с0ы?
был тут один...
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−70
Владимир Анатолевич 54 минуты назад
одним [мат] стало меньше
земля пухом!
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13k
vikklu Час назад
В 84 года умирают от старости.
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2k
александр Час назад
человеку 84, а они сюда "корону" приплели.
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13k
Сталкер Час назад
Сдох старый 3,14дар наконец-то. Земля стекловатой.
П. С. Зажилась, гнида.
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72
Buba_kastorkin Сталкер 49 минут назад
Наверно он твоего папу трахал,а тебя нет,поэтому ты такой злой....
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36k
Нанук Паналык Сталкер 45 минут назад
П.и.д.о.р.а.с это ты!А он был геем..
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11k
Пумба Нанук Паналык Полчаса назад
Геем был Меркьюри. А этот Виктюк - просто передаст. Во всех смыслах
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13k
Сталкер 19 минут назад
Зашевелилось болото 3,14дарское, забулькало, завоняло... ))
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13k
Сталкер Buba_kastorkin 18 минут назад
По своей семье выводы делаешь, ущербное? ))
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4k
Владимир Час назад
Не нравился он мне. Я не эксперт. Но уходят лучшие. Соболезную, в этом году уходит целая эпоха. Здоровья всем.
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2k
Аркадий Свидригайлов 2 часа назад
в результате инсульта, а не короны!
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2k
Georgy Aleksandrov Аркадий Свидригайлов Час назад
в таком возрасте уже сложно точно понять от чего именно умирает пациент. общее состояние организма, накопленные хронические болячки, снижение иммунитета и вереница всяких болячек.
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2k
Аркадий Свидригайлов Georgy Aleksandrov Час назад
то есть можно списать всё на корону..
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Сталкер Аркадий Свидригайлов Час назад
Да какая разница? Сдохло – и слава богу.
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2k
Georgy Aleksandrov Аркадий Свидригайлов Час назад
я где-то сказал об этом? внимательно читайте и думайте.
корона скорее всего усугубила общее состояние организма, а добил инсульт. или уже общая слабость без всяких корон просто не дала выйти организму из инсульта
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2k
Аркадий Свидригайлов Georgy Aleksandrov 56 минут назад
а может и не было "короны" вовсе?
щас ведь всех под одну гребёнку и для красного словца диагнозы и причины выдают.
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8k
Sasa 2 часа назад
Вот и еще один ушел в вечность. Каким бы он не был, но след знатный в искусстве оставил!
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