Умер режиссер Роман Виктюк

После заражения COVID-19 режиссер скончался в московской больнице
27 октября Виктюк попал в реанимацию Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных, заболев коронавирусом.
Сначала режиссер был помещен в отделение терапии, после ухудшения состояния его перевели в реанимацию, где он скончался в возрасте 84 лет.
Дирекция Театра Романа Виктюка подтвердила смерть режиссера.
Роман Виктюк - известный российский и украинский режиссер, народный артист России. Он занимался постановкой спектаклей уже в 1970-х годах, в разных театрах Москвы.
На счету режиссера более 250 спектаклей.
Сначала режиссер был помещен в отделение терапии, после ухудшения состояния его перевели в реанимацию, где он скончался в возрасте 84 лет.
Дирекция Театра Романа Виктюка подтвердила смерть режиссера.
Роман Виктюк - известный российский и украинский режиссер, народный артист России. Он занимался постановкой спектаклей уже в 1970-х годах, в разных театрах Москвы.
На счету режиссера более 250 спектаклей.
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P.S. Обращаюсь к написателям комментов. Люди. Нельзя судить мир в зависимости от того кто и куда трахается. Мир гораздо шире и прекраснее. Кстати, Фредди Меркьюри тоже не традиционален, однако поди ж ты..
родился в хохляндии, образование получил в России
работал в России
чем занимался? ну всю свою жизнь х-у-е-с-о-с-и-л Россию!
ну разве не п-и-д-о-р?
-о мертвых или хорошое или ничего
но почему? почему гавно [мат] нельзяназывать говном [мат]?
помер максим - и хер с ним!!!! жить проще без [мат] станет!
был тут один...
земля пухом!
П. С. Зажилась, гнида.
корона скорее всего усугубила общее состояние организма, а добил инсульт. или уже общая слабость без всяких корон просто не дала выйти организму из инсульта
щас ведь всех под одну гребёнку и для красного словца диагнозы и причины выдают.