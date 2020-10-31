Священные тексты традиционных религий, как минимум в сокращенном объеме, следовало бы ввести в школьную программу по литературе.
В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу
Совсем долбанулись, астрономию убрали, может еще химию и физику заменить богословием.....
Священные тексты традиционных религий, как минимум в сокращенном объеме, следовало бы ввести в школьную программу по литературе. С таким предложением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 31 октября.
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что он против использования для них возрастной маркировки.
«Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+! Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно», — сказал митрополит Иларион.
Священные тексты традиционных религий, как минимум в сокращенном объеме, следовало бы ввести в школьную программу по литературе. С таким предложением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в субботу, 31 октября.
Представитель Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что он против использования для них возрастной маркировки.
«Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+! Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно», — сказал митрополит Иларион.
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Абсолютно согласен. Не менее 21+. Там секса и насилия хоть залейся.
Было бы неплохо сперва самим верующим почитать внимательно Евангелие...
а то я смотрю, большинство верующих Библию никогда в руках не держали, не то, чтобы её хоть раз прочитать...
Слова Иисуса из Евангелия:
17 Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить.
18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.
То есть, по сути, все законы, которые Бог дал людям до Иисуса должны исполняться и дальше. Но мы видим совсем другую картину... большинство так называемые христиане на деле оказываются простыми лицемерами, которые прикрываются религией...
Похоже, попы решили снова навязать "истинную" веру...
И математику после 4-го класса запретить! Сложения-вычитания-умножения-деления достаточно! И биологою - полностью! И историю!
Легко отделались. По всем признакам эту литературу вообще можно было бы запретить(экстремизм, садизм, педофилия, насилие над детьми, призывы к убийствам по религиозным/этническим признакам....). НО. Эта литература, основных конфессий, у нас выведена из под действия закона)))
Час в неделю на изучение будет оптимально.
По твоему получается Нобелевскую премию дают тупицы и тупицам.
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Берём список из более 600 нобелевских лауреатов получивших премию в период с 1901 по 2000 годы.
Большинство лауреатов Нобелевской премии 65,4% являлись христианами, представителями различных конфессий (65% ученых). В целом, христиане получили в общей сложности 78,3% всех Нобелевских премий в области мира.
При этом, большая часть из них не гуманитарии, как того можно было ожидать: 72,5% химиков, 65,3% физиков, 62% - медиков.