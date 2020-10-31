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В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу

В РПЦ предложили ввести священные тексты в школьную программу (1 фото)

Автор:
31 октября 2020 17:26
Метки: #литерарура   новости   образование   рпц   школьная программа   
423
1
Священные тексты традиционных религий, как минимум в сокращенном объеме, следовало бы ввести в школьную программу по литературе.

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Метки: #литерарура   новости   образование   рпц   школьная программа   
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1k
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Мразоты сектантские.
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5k
Владимир Минуту назад
"Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+! Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно"

Абсолютно согласен. Не менее 21+. Там секса и насилия хоть залейся.
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1k
Жакуй 3 минуты назад
гнать надо этих попов !
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5k
Крот 6 минут назад
"...Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию..."

Было бы неплохо сперва самим верующим почитать внимательно Евангелие...
а то я смотрю, большинство верующих Библию никогда в руках не держали, не то, чтобы её хоть раз прочитать...
Слова Иисуса из Евангелия:

17 Не думайте, что Я пришёл нарушить закон или пророков: не нарушить пришёл Я, но исполнить.
18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

То есть, по сути, все законы, которые Бог дал людям до Иисуса должны исполняться и дальше. Но мы видим совсем другую картину... большинство так называемые христиане на деле оказываются простыми лицемерами, которые прикрываются религией...
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1k
Shurovik 12 минут назад
Россия - светское государство? Да не, бред какой-то...
Похоже, попы решили снова навязать "истинную" веру...
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3k
Vadim 17 минут назад
Ну с научной точки зрения изучать что там написано в Библии, Танах, Коране, Трипитаке, Веды и т.п. было бы неплохо. Вот только, боюсь, попы не этого хотят.
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390
Алексей 50 минут назад
Есть же воскресные школы при храмах, вот там и продвигайте.
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27k
KiploksAKS 2 часа назад
"В сокращённом изложении" - "Библия для верующих и неверующих" Емельяна Ярославского. Попы поперёк треснут.
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3k
Пепелац 2 часа назад
Вместо физики?
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17k
ПаганецЪ 3 часа назад
ЗАО РПЦ,
ЗАО РПЦ,
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
если только как факультатив....
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17k
ПаганецЪ Владислав Грецов 3 часа назад
Как говорили в старину: "на север и в горы!" Попов к школе не подпускать на пушечный выстрел. А кто сильно хочет учить эти сказки, пусть в воскресную школу топает.
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12k
Владислав Грецов ПаганецЪ 2 часа назад
ну как вариант....хотя в армию они пролезли...
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17k
ПаганецЪ Владислав Грецов 2 часа назад
И из армии гнать ссаными тряпками!
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
"астрономию убрали, может еще химию и физику заменить богословием"

И математику после 4-го класса запретить! Сложения-вычитания-умножения-деления достаточно! И биологою - полностью! И историю!
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721
Дмитрий Шахов 3 часа назад
Они там кодилом все по голове получили? Хватит навязывать всем это, кому надо тот сам пойдёт. Тем более в библии так и сказано, что религию навязывать грех!
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4k
Бу 3 часа назад
Как уже достали попы
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5k
Дельфин Красивый 3 часа назад
когда уже религиозных людей лечить начнут, в психушках, а пропагандонов религий судить?
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5k
Garpia121 4 часа назад
Может хватит уже? Не смешно. Давайте тогда уже и все сказки будем изучать, вместо точных наук.
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42k
Alex Ivanov 4 часа назад
«Мы детей своих учим по Библии, по Евангелию. Как можно маркировать эти священные книги пометкой 16+! Это, на мой взгляд, совершенно абсурдно» 16+
Легко отделались. По всем признакам эту литературу вообще можно было бы запретить(экстремизм, садизм, педофилия, насилие над детьми, призывы к убийствам по религиозным/этническим признакам....). НО. Эта литература, основных конфессий, у нас выведена из под действия закона)))
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13k
Ego sum qui sum 4 часа назад
большое, с насечками, кадило нужно ввести в задний проход всем эти ушлепкам в золоченых чепчиках, наживающихся на глупости и страхах
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486
Сергей 4 часа назад
Им бы следовало почитать законы и не навязывать свою религию. Мракобесы.
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9k
Bill 4 часа назад
Если человек вообще ничего не знает про религию - он становится лёгкой добычей всевозможных сектантов. У меня сосед - "свидетель иеговы". Я с ним беседовал несколько раз. По-моему, он даже не подозревает про существование других религий. В "святые 90-е" он ехал в электричке, к нему подсел собеседник, который показал "святую книгу и открыл глаза".
Час в неделю на изучение будет оптимально.
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56k
Опиум для народа Bill 4 часа назад
Чем таким сектанты Христа отличаются от сектантов Иеговы? А! тем,что "свидетели" отказываются от оружия и исповедуют милосердие? Так вроде того же хотел и Иисус. Вот только попы его освещают оружие.
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12
nomister nomister Автор поста Bill 4 часа назад
Если человек образован, знает физику, астрономию, математику, химию, и прочие науки, то ему этим мозги не запудрить.
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2k
Voland nomister nomister 4 часа назад
А вот и не факт: все зависит от общества и "моды на веру". Почитайте про Исаака Ньютона, например: физик, математик, астроном и... очень верующий человек.
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37k
Сергей nomister nomister 3 часа назад
Не преувеличивай.
По твоему получается Нобелевскую премию дают тупицы и тупицам.
.
Берём список из более 600 нобелевских лауреатов получивших премию в период с 1901 по 2000 годы.
Большинство лауреатов Нобелевской премии 65,4% являлись христианами, представителями различных конфессий (65% ученых). В целом, христиане получили в общей сложности 78,3% всех Нобелевских премий в области мира.
При этом, большая часть из них не гуманитарии, как того можно было ожидать: 72,5% химиков, 65,3% физиков, 62% - медиков.
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20k
dna72 5 часов назад
Ряженая гундяевская кодла лезет куда попало.
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