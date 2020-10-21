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Гигантская жемчужина стоимостью $100 миллионов

Гигантская жемчужина стоимостью $100 миллионов (1 фото)

Автор:
21 октября 2020 10:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Одно фото   в мире   интересно   короткопост   познавательно   фото   
659
1
В 2006 году во время шторма на Филиппинах якорь одного рыбака зацепился за, как он подумал, камень. Он забрал его с собой и 10 лет хранил в своем доме, пока в 2016 году в нем не произошел пожар.

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Метки: Одно фото   в мире   интересно   короткопост   познавательно   фото   
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7  комментариев
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826
Александр 2 часа назад
Вы тоже дома храните камни по 30 кг и после пожара отдаёте их на чистку ???? КАМЕНЬ,Карл, на чистку специалистам !!!пи..дёж чистой воды!!
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6k
dikijjim 14 минут назад
в другой истории он им дверь подпирал)
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9k
Алексей 42 минуты назад
Там еще один кекс нашел блевоту бегемота,тоже стал миллионером
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3k
Rubiroid_47 Час назад
Все то дерьмо, за которое цепляется мой якорь, я несу домой...
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34k
VikCom 2 часа назад
Это ж какого размера моллюск должен был быть???
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2k
Ухалус Посовиномус VikCom 2 часа назад
Тридакна
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937
Шурман 2 часа назад
Чудеса , у одних буровая чуть чуть не поломалась о скелет белуги :) у вторых якорь зацепился за 35 килограммов и не оставив даже царапин на жемчужине :)
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