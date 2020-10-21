Гигантская жемчужина стоимостью $100 миллионов

В 2006 году во время шторма на Филиппинах якорь одного рыбака зацепился за, как он подумал, камень. Он забрал его с собой и 10 лет хранил в своем доме, пока в 2016 году в нем не произошел пожар.
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