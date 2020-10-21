Гигантская жемчужина стоимостью $100 миллионов

В 2006 году во время шторма на Филиппинах якорь одного рыбака зацепился за, как он подумал, камень. Он забрал его с собой и 10 лет хранил в своем доме, пока в 2016 году в нем не произошел пожар.

0 Источник: Мужчина решил отдать камень специалистам, чтобы его почистили, а те определили, что "камень" на самом деле был гигантской жемчужиной. 34-килограммовую жемчужину длиной примерно 70 см купили за 100 миллионов долларов.