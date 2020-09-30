Принесли телефон в ремонт с посланием мастеру!

Со слов клиентки, самопроизвольные, фантомные нажатия. Ночью нагрелся, камера фейс айди сама выехала с характерным звуком затвора, испугалась ночью до усрачки. Вытягивая информацию из клиента далее, сказала, что стояла в душе с телефоном, был сильный пар и все, в воду не падал, но дисплей потух. Ещё сказала, что предыдущий мастер менял два раза, два разных дисплея??♂️
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Во время ремонта в своей квартире россиянин нашел послание из 2002 года
- Обезьяна украла смартфон студента и сделала на него массу снимков
- Как разблокировать телефон на Android, если вы забыли графический ключ или пароль
- 10 способов сделать подставку для смартфона своими руками
- 5 самых провальных смартфонов 2019 года
58
Понравилось58
Новости партнёров
Загрузка...
Видал я такое у сильных женщин с 5-8 котами....