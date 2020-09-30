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Принесли телефон в ремонт с посланием мастеру!

Принесли телефон в ремонт с посланием мастеру! (1 фото)

Автор:
30 сентября 2020 15:00
Метки: мастер   послание   ремонт   ремонт телефона   смартфон   телефон   
1794
1
Со слов клиентки, самопроизвольные, фантомные нажатия. Ночью нагрелся, камера фейс айди сама выехала с характерным звуком затвора, испугалась ночью до усрачки. Вытягивая информацию из клиента далее, сказала, что стояла в душе с телефоном, был сильный пар и все, в воду не падал, но дисплей потух. Ещё сказала, что предыдущий мастер менял два раза, два разных дисплея??‍♂️

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Метки: мастер   послание   ремонт   ремонт телефона   смартфон   телефон   
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10  комментариев
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24k
Fat Lynx 3 часа назад
Закрой обратно и скажи, что все сгорело/утонуло... делов-то.
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Роман Полчаса назад
Принесли телефон в ремонт с посланием мастеру!
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20k
Тигран Саркисян 2 часа назад
вот водонепроницаемый телефон а не этот влагозащищёны
вот водонепроницаемый телефон а не этот влагозащищёны
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27k
winergy2012 3 часа назад
А нам чо делать,рыдать теперь?
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4k
Ya 3 часа назад
Интересно, есть ли хоть один придурок из мужиков который под душем стоит с телефоном? После такой информации просто отсылать дуру подальше.
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3k
Sanar Ya 3 часа назад
Есть телефоны водонепроницаемые, только тихо - это секрет. Я в ванной люблю кин на телефоне включить, упадёт в воду не страшно.
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71k
Броненосец Потелкам Ya 3 часа назад
Она на вибратор его включала и пользовалась..... Не удивлюсь, если от лейки ещё и шлангачек откручивала....
Видал я такое у сильных женщин с 5-8 котами....
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4k
Александр 3 часа назад
Принесли телефон в ремонт с посланием мастеру!Посмотреть
Принесли телефон в ремонт с посланием мастеру!
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5k
Ivan 3 часа назад
Принесли телефон в ремонт с посланием мастеру!
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721
Афраний 3 часа назад
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