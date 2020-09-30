Принесли телефон в ремонт с посланием мастеру!

Со слов клиентки, самопроизвольные, фантомные нажатия. Ночью нагрелся, камера фейс айди сама выехала с характерным звуком затвора, испугалась ночью до усрачки. Вытягивая информацию из клиента далее, сказала, что стояла в душе с телефоном, был сильный пар и все, в воду не падал, но дисплей потух. Ещё сказала, что предыдущий мастер менял два раза, два разных дисплея??‍♂️

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